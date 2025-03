Cartas de lectores: No confundir, escándalo cripto, siempre en campaña

No confundir

Confiamos y elegimos un presidente defensor de la libertad a ultranza. ¿Ariel Lijo juez de la Corte Suprema?

Que no se confunda libertad con libertinaje.

Gloria von Grolman

DNI 5.319.834

Escándalo cripto

Respecto de la actividad del Sr. Presidente en su apoyo a la emisión de la criptomoneda que es un escándalo mundial, no hubo en su alocución ante el Congreso ninguna palabra en tal sentido. Creo que los ciudadanos nos merecemos una respuesta. Hay silencios y omisiones que son más elocuentes que todas las palabras. Si lo mejor está por venir, como dijo el Sr. Presidente, que pregone con el ejemplo y se deje de palabrerío.

Esteban Quidiello

DNI 4.397.464

Siempre en campaña

Siempre lo mismo con el Sr. Kicillof. No tiene tiempo para la gestión porque él está siempre en campaña, y cree que todos están lo mismo. Sr. gobernador, estamos en marzo, por lo que falta más de medio año para que comiencen a tener que trabajar para las elecciones legislativas, lo que implica que su puesto no está en juego por lo menos este año ni en 2027, por lo que menos aún se entiende su accionar. No quiero pensar lo peor: que en realidad está en siempre en campaña porque es incompetente para gobernar, lo cual implica gestionar, y ya sabemos cómo nos fue con las gestiones anteriores siendo ministro: YPF, Club de París, Aerolíneas, sistema de capitalización, etc.

Jorge C. Solari

DNI 16.928.574

Delitos y penas

Durante años, literalmente hablando, un abogado amigo me saturó diariamente mencionando que existía un autor, Cesare Beccaria, que a los 26 años, en 1764, publicó un libro denominado De los delitos y las penas.

Oportunamente lo conseguí, y leerlo fue una revelación porque allí, plasmado desde hace 250 años, un joven ya había escrito lo suficiente al respecto. Hoy, todo lo que se discute acerca de este tema es un recidivante dejà vu de ignorantes, corruptos y débiles morales sin la valentía y la grandeza necesarias. A continuación, Beccaria y los delitos y las penas: 1) No es en ningún caso la voluntad del juez, sino las leyes, lo que puede dictar las penas. 2) En las leyes deben estar fijadas de manera minuciosa y comprensible las normas de convivencia. Cualquier persona debe poder saber de antemano si sus actos son constitutivos de delito o no, y cuáles son exactamente las consecuencias de estos. 3) Las penas deben ser tan leves y humanas como sea posible mientras sirvan a su propósito, que no es causar daño, sino impedir al delincuente la comisión de nuevos delitos y disuadir a los demás ciudadanos de hacerlo. (El ensayo es un alegato contra las penas de tormento o la pena de muerte, muy comunes por aquel entonces, que Beccaria considera inútiles y perniciosas). 4) Lo que más disuade a los ciudadanos de violar la ley no es la exagerada gravedad de la pena, sino su cumplimiento inexorable y total. No se deben aplicar castigos inhumanos, sino aplicar castigos relativamente leves, pero con toda seguridad de cumplimiento. 5) La tortura aplicada al reo para que confiese y/o delate a sus cómplices debe abolirse, porque beneficia al culpable fuerte y perjudica al inocente débil. 6) Las penas deben ser proporcionales a la gravedad de los delitos. Si todas las penas son igual de rigurosas, el delincuente cometerá siempre el delito mayor. 7) La única medida válida de la gravedad de un delito es el grado de daño que causa a la sociedad. 8) Las penas deben ser iguales para todos los ciudadanos, nobles o plebeyos. 9) El Poder Legislativo y el Judicial deben estar separados. 10) La interpretación de la ley no corresponde al juez, sino al legislador. 11) La pena y el delito deben estar tan próximos en el tiempo como sea posible, para que aquella cumpla su fin. Deben fijarse plazos mínimos (aunque suficientes) para la presentación de pruebas, el juicio y la aplicación de la pena.

Pedro Enrique Borgoglio Boetti

DNI 4.629.791

Trump y Zelensky

Causó estupor y hasta temor ver la reunión de los presidentes Trump y Zelensky en la Casa Blanca. La falta de respeto y de decoro que mostraron el presidente Trump y el vicepresidente Vance hacia el presidente ucraniano deja atónito a cualquier amante de la libertad y de la democracia. Es algo que no tiene antecedentes en la historia. Cuando el presidente de Estados Unidos amenaza públicamente al presidente de un país agredido por un autócrata, no solamente se alinea con este último, sino que pone en peligro a todo el mundo libre. Si Putin tiene éxito en su agresión a Ucrania con la venia de los EE.UU., China y sus ambiciones sobre Taiwán, o Corea del Norte sobre Corea del Sur, toman fuerza y se pueden interpretar como un pase libre. La paz a cualquier precio alimenta a los dictadores en sus ambiciones de conquista. La historia tiene múltiples ejemplos de ello. Leer esos ejemplos sería imperioso en estos tiempos.

C. Gustavo D’Agostino

DNI 12.379.963

Tren Sarmiento

Escuché al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, anunciar la construcción de dos nuevas líneas de subterráneos. Era una noticia muy buena, sorprendente, y me quedé hasta escuchar la última palabra, esperando que también se refiriera al tren Sarmiento. Pero no fue así, ni una palabra. Las obras del soterramiento están definitivamente paralizadas, y no se ha comenzado a construir el viaducto. En 2023 Jorge Macri declaró que si era elegido jefe de gobierno impulsaría hacer una obra para elevar el recorrido del tren en un viaducto que iría desde Caballito hasta Liniers. Esto es lo que estamos esperando. Los que vivimos en el oeste –Flores, Floresta, Villa Luro– sufrimos a diario la grieta de las vías del Sarmiento. Perdemos miles de minutos que podrían aprovecharse para producir. Hacer plazoletas en la avenida Honorio Pueyrredón, cambiar el color de los colectivos que operan dentro de la ciudad, colocar bolardos sobre las veredas son medidas que tienen un costo y que mejoran el aspecto de la ciudad, pero ¿son imprescindibles?

Eliminar las barreras es una medida que mejora la productividad y nos beneficia a todos.

Victoria A. Rivero

En la Red Facebook

Asesinato de Kim Gómez. Milei pidió en el Congreso bajar la edad de imputabilidad

“Por decreto deberían bajar la edad. Es lo más importante, la vida”- Mabel Marinucci

“Está bien. Leyes más rigurosas. Esos menores saben bien lo que hicieron. Y no hay sanción”- Graciela Pérez

“Tienen que cambiar los años de las condenas”- Marcelo Medrano

