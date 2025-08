Cartas de lectores: No más testimoniales, seguridad náutica, regla no escrita

No más testimoniales

No es novedad que las candidaturas testimoniales son una estafa flagrante con la cual en forma encubierta y a veces no tanto se lo engaña al elector tratando de seducirlo con una oferta tentadora de postulantes que en caso de ganar no asumirían al cargo para el cual fueron elegidos. Trampa inexorable y recurrente que inventó el kirchnerismo. Pero no tuvieron la exclusividad, fueron imitados por otros. Observo con beneplácito que la doctora Silvina Martínez, con buen criterio, solicitó ante la Junta Electoral bonaerense que se impugnen las candidaturas testimoniales para los co-micios del 7 de septiembre. La abogada dijo textualmente que esas candidaturas “podrían lesionar el principio de buena fe electoral y el derecho ciudadano a un voto informado y genuino”.

Anhelo y espero que dar por tierra con este fraude no sea solo una ambición como ocurrió con la tristemente célebre “ficha limpia”, que todos sabemos como terminó.

Paulo Villar

DNI 11.092.617

Seguridad náutica

Aunque el hecho ocurrió en otra jurisdicción y bajo normativas distintas, lo sucedido en Miami es una señal de alerta que debemos saber interpretar aquí, en nuestro Delta y en todas las aguas donde navegamos con embarcaciones de diversa índole. Las circunstancias que rodearon el accidente evidencian posibles omisiones y errores que pueden repetirse si no se toman medidas enfocadas en la prevención y la seguridad. Las primeras investigaciones indican una cadena de factores críticos: la posible distracción de la instructora, la falta de comunicación y visibilidad entre embarcaciones y la circulación de un remolcador de gran porte en una zona donde se realizaban actividades recreativas con embarcaciones pequeñas. Estos elementos invitan a revisar con rigor la adecuación y el cumplimento de las normas de navegación, así como la supervisión efectiva de las áreas de práctica. En nuestro Delta, convivimos diariamente con una gran variedad de embarcaciones, desde veleros hasta lanchas rápidas y grandes botes de carga o turismo. Por ello, debemos tomar esta tragedia como un llamado urgente a la acción: reforzar la regulación existente, mejorar la capacitación de todos los navegantes, y establecer protocolos claros que garanticen la seguridad y la convivencia responsable entre embarcaciones de diferentes tipos y tamaños. Además, es vital que las actividades recreativas y educativas dirigidas a niños y jóvenes cuenten con una supervisión estricta y personal altamente entrenado, para evitar que errores humanos o deficiencias en la comunicación se traduzcan en consecuencias irreparables. En memoria de Mila y de todas las víctimas se requiere un compromiso colectivo para cuidar y proteger la vida en el agua, aprendiendo de los errores y velando por que se implementen medidas preventivas eficaces. La seguridad náutica debe estar siempre por encima de cualquier otro interés.

Héctor Guillermo Vidal Albarracín

DNI 4.433.082

Regla no escrita

Ampliando la información sobre la tragedia que causó la muerte de Mila Yankelevich, aporto una vieja y no escrita regla náutica: el barco de menor tamaño debe realizar las maniobras necesarias para no arriesgar su embarcación. O sea, nunca cortarles la proa a los barcos más grandes, que generalmente tienen la maniobra restringida por su gran eslora.

Juan Lasheras Shine

DNI 4.528.290

Predicción del FMI

En medio de los pronósticos agoreros (el kirchnerismo los lidera), el augurio del FMI, acerca del rebote favorable que registrará la economía argentina, genera optimismo. Es probable que desde la oposición se diga que es una fake news o del obrar “travieso“ de la inteligencia artificial. No olvidemos que se avecinan comicios legislativos y que el vaticinio conspira contra las chances de la oposición. Como casi siempre sucede, la verdad circula por la ancha avenida del medio. Alejada de opiniones maliciosas o sujetas al interés electoral. Las riquezas naturales de nuestro país, aunadas al potencial humano de sus habitantes, inducen a creer que la veracidad se encuentra más estacionada en la banquina de lo probable que de lo incierto. Con un mínimo de cordura oficial, la marcha, segura y rauda, debería dar comienzo. De una vez y para siempre.

Alejandro De Muro

demuroalejandro4@gmail.com

Castigo al revoltoso

Está visto que los revoltosos que son detenidos en cada manifestación tienen una parada exprés, de pocos minutos, en las fiscalías. Son los mismos que en las próximas marchas tendrán mejor puntería sobre el personal policial, que finalmente los volverá a detener y los enviará otra vez a la misma fiscalía para permanecer otros pocos minutos en detención. Este comportamiento circular dentro del protocolo antipiquete podría finalizar si se toman otras medidas. Estas van dirigidas a recategorizar a los revoltosos, quitándoles privilegios y ubicándolos dentro de un ranking al que la mayoría de los ciudadanos de a pie no querría pertenecer. Si el revoltoso genera desorden, luego de pasar por la fiscalía, la reclasificación lo ubicará en el siguiente nivel: no podrá acceder a créditos, no se le renovará el registro de conducir por 5 años, no podrá acceder a cuentas bancarias, etcétera.

Todos tenemos derecho a manifestarnos, pero no todos tienen derecho a perturbar la ley y el orden dentro de una marcha. A esos individuos, la posibilidad de ser reencasillados los hará pensar dos veces antes de arrojar piedras, romper vidrieras y quemar contenedores.

Juan Carlos Parodi

DNI 4.396.466

Mostrar la verdad

Leo en el diario del 29 de julio que la ministra Patricia Bullrich agasajó, en Campo de Mayo, a la secretaria del Departamento de Seguridad de los EE.UU., Kristi Noem, con un asado, bailes folclóricos y cabalgata criolla. Tendría que haber aprovechado la cercanía y llevar a la secretaria a visitar a los militares, navales, civiles y eclesiásticos de avanzada edad que están presos por la mal aplicada figura de “lesa humanidad” y haber vencido al enemigo terrorista apátrida, logrando la democracia, que si bien es imperfecta es democracia al fin. De hecho, si la secretaria del Departamento de Seguridad de un país que suele honrar a sus héroes militares viera lo que veo yo en mis visitas tendríamos que olvidarnos de conseguir que nos eximan de las visas para ingresar en un país como los EE.UU.

José Brunetta

josebrunetta@yahoo.com.ar

