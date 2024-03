Escuchar

No mirar para otro lado

Nos fuimos acostumbrando a que “papá Estado” solucione los problemas de los argentinos, cuando vemos que en la práctica eso no resulta posible o, dicho de otro modo, lo pagamos con más impuestos, más pobreza de toda índole. Por eso, es el tiempo de los compatriotas de todo el país para que con esta nueva propuesta donde se prioriza la libertad hagamos los esfuerzos necesarios para que nosotros –los ciudadanos– volvamos a tener el control del poder, no solo en el momento de votar, sino en cada uno de los lugares donde nos toque actuar. También somos responsables del cambio, y llegó el tiempo “de no mirar para otro lado”.

Miguel Martín y Herrera

DNI 14.525.621

Libertad y respeto

Señor presidente de la Nación, Javier Milei, entiendo que use su eslogan de campaña en los actos no oficiales. Su eslogan fue un éxito y su campaña electoral, lo mismo. Distinto es cuando, en carácter de presidente, se dirige en ámbitos oficiales no solo a los argentinos, sino también al mundo entero. Bastaría solo con decir: “¡Viva la libertad!”, un deseo de todos los habitantes del mundo. Tal como enseñan educadores, padres y abuelos a los niños, se debe hablar con respeto. Y que hay palabras que solo se pueden decir en ámbitos pequeños o en la intimidad familiar o quizás en una cancha de fútbol, algo ya común. De este modo, un alumno podrá decirles a sus maestros: “El Presidente también lo dice todo el tiempo”.

La libertad también exige respeto.

Angélica Pasman

angelicapasman@gmail.com

Al futuro

Felicito al diputado que escuchó dándole la espalda al Presidente durante su discurso. Ambos miraban hacia el futuro.

Gustavo Gil

gustavogil68@hotmail.com

Déficit

El domingo pasado escuché por radio al gobernador de Salta afirmar que el superávit fiscal del que se enorgullece Milei se logró a costa de la plata de las provincias, de los maestros, de los jubilados y de los trabajadores. No es así. Milei terminó con el déficit porque dejó de gastar más de lo que entra y de repartir dinero que no existe. Lo que se repartía hasta ahora era producto de una emisión descontrolada y sin respaldo que generaba déficit por un lado e inflación por otro, haciendo que día tras día se acelerara la disparada de los precios y se depreciara la moneda.

No les saca plata a las provincias, a los jubilados, a los maestros, a los trabajadores o a los argentinos en general, sino que distribuye lo que hay y dejó de repartir lo que en realidad no tiene. Se puede discutir cómo se distribuye lo poco que hay. Eso es otra cosa y debe ser tema de un debate serio, pero no hay forma de que todos conserven la suya, porque la suya, como la del resto, simplemente no está.

Jorge Tisi Baña

DNI 10.736.142

Millonarios pobres

La gestión de Alberto Fernández ha sido tan deplorable que prácticamente toda la población argentina es millonaria e igualmente pobre. Luego de cuatro años de un desmanejo catastrófico somos todos millonarios pobres. Ha sido tal la devaluación de nuestra moneda que cualquier operación cotidiana requiere tener los bolsillos rebalsados de pesos, además mucha paciencia. Pesos que representan un gran peso en todo sentido, pero que no sirven básicamente para nada. Por otra parte, la inflación reprimida que ha dejado el binomio Fernández-Massa y la falta de empatía para con la gente de a pie han desembocado en la ausencia de billetes de alta denominación. Un verdadero despropósito para un gobierno saliente que ni siquiera tuvo la cortesía y delicadeza de pedir disculpas, para luego llamarse eternamente a silencio.

Sebastián E. Perasso

DNI 21.173.759

Vías navegables

En 1995 se concesionó la ruta de navegación desde Rosario al Mar, obra que se retroalimentó con un enorme crecimiento de la producción agropecuaria impulsada por los precios internacionales, por la inversión en puertos privados, plantas de producción de aceites, harinas, etc. Tal vez no tomamos conciencia de que se conformó un polo productivo único en el mundo que genera miles de millones de dólares por año. Esa ruta navegable hoy está atrasada porque su profundidad es de 34 pies al cero de marea. Por cada pie adicional de profundidad los buques que transitan por ella podrían agregar, en promedio, 2000 toneladas en sus bodegas, reduciendo los costos de flete y generando mayores recursos para los productores, que significan mayor ingreso de divisas para quienes sufren, hoy y tal vez por mucho tiempo más, las retenciones a las exportaciones. Aumentar la profundidad es otorgar un nuevo horizonte y confirmarles a los productores en qué dirección van las nuevas reglas de juego.

Pero esa profundización requiere de garantías para el futuro y una de ellas, sumamente importante, es que esa ruta de casi 800 kilómetros no esté bajo el control de un único concesionario por tratarse de una vía vital para el país, dividiendo las tareas de dragado en dos o tres concesiones que puedan asegurar la continuidad del servicio si una de ellas dejara de cumplir con sus tareas por el motivo que fuera, dando lugar a la competencia por brindar un mejor servicio y menor precio de las tarifas de peaje.

Gonzalo G. Arias

DNI 17.659.250

Llama votiva

Desde hace varios meses vengo observando que la llama votiva en homenaje al general José de San Martín ubicada en la Catedral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra apagada. Considero este hecho, como mínimo, una expresión de indiferencia y desidia hacia la memoria de nuestro héroe y Libertador de América en su propia patria, más aún cuando es sabido que a San Martín se le rinden continuos homenajes en distintas partes del mundo.

Por este medio, apelo a los responsables del cuidado de la llama votiva para que reviertan esa anomalía. Un pueblo que no tiene memoria y que no rinde homenaje a sus héroes no tiene destino.

Rubén Ricardo Roldán

DNI 11.192.907

En la Red Facebook

Aerolíneas Argentinas inició un proceso de retiro voluntario para 8000 empleados

“Excelente”- José Guzmán Jr.

“Muchos sabían que entraron por la ventana”- Ramiro Laureano Almarza

“Se huelen los 90″- Héctor Hia

“A privatizar la cueva de La Cámpora”- Carlos Enrique Tommasini

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION