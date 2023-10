escuchar

Orden y educación

No quiero un presidente que grite desaforadamente, que agreda e insulte. No quiero un presidente que necesite decirle a su gente, siempre a los gritos, “ganamos en primera vuelta”. Quiero orden y educación por parte de quien le toque dirigir los designios de nuestro país en los próximos cuatro años.

Orden y educación, valores muy devaluados últimamente.

Cristina Wakim

criswakim29@gmail.com

Carlos Alberto Sacheri

Querido papá, mañana, 22 de octubre, cumplirías 90 años, pero no te dejaron. A tus 41 años, el 22 de diciembre de 1974, la guerrilla terrorista –en tu caso, el ERP 22– te mató delante de nosotros, de mamá, y de 3 amiguitos nuestros que venían con nosotros. Al salir de misa y al entrar en casa –dentro del auto en el que íbamos todos–, un solo tiro cobarde te robó la vida. Y destrozó nuestras vidas de niños pequeños, y de una madre viuda muy joven que supo sacarnos adelante. Con tu propia sangre derramada sobre cada uno de nosotros, nos bañaste para aprender de tu bien, en una premonición del cielo al que te fuiste. En plena democracia, solo por enseñar tu mensaje evangélico de paz, y como profesor de Filosofía, de advertencia a la sociedad, que la violencia terrorista era un mal camino para todos. Sin haber tomado un arma, y solo por el uso de tu palabra en la universidad, estos “jóvenes idealistas” te mataron por lo que pensabas. Quedamos solos con mamá, que fue una tigresa en la defensa de sus cachorros y, rezando por tus asesinos, nos salvó la vida del mal y del odio. Ella nos enseñó a perdonar, como vos también lo hiciste con tu vida. Te mataron sí, pero no tu mensaje, te extrañamos desde hace 49 años y agradecemos a Dios toda su ayuda mientras no te tuvimos. Te pedimos que desde el cielo, en el día de tu cumpleaños, nos ayudes a los argentinos a elegir lo mejor posible.

José María Sacheri

Por sí y por sus seis hermanos: María, Cecilia, Pablo, Inés, Rosario y Clara

DNI 14.321.946

Sinceramiento

Con el tema de los subsidios al transporte en el AMBA se quiere instalar, por parte del oficialismo, que si ese espacio pierde las elecciones, los usuarios deberán pagar tarifas que serían mucho más onerosas que las actuales (vale decir, el verdadero costo del servicio). Lo que se oculta, o se trata de ocultar, es que esas altas tarifas ya se están pagando, vía los subsidios con que se compensa a las empresas de transporte y que salen de los impuestos que pagamos todos, los que usamos los servicios y los que no. En un país normal, el sinceramiento del sistema tarifario y la eliminación de subsidios permitiría reducir los impuestos, haciendo que el impacto en la economía de los usuarios fuera nulo. Lo complicado es que, como la mitad de la economía argentina se mueve en la informalidad, la reducción de impuestos solo impacta en aquellos que los pagan.

Francisco E. Cavallero

DNI 16.161.134

Bendición papal

Espero de Su Santidad la bendición apostólica sobre sus conciudadanos y patria que lo vio nacer ante las cruciales elecciones de este domingo. Invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, le pido un gesto que nos recuerde a Fray Justo Santamaría de Oro, al presbítero Manuel Alberti, Fray Cayetano Rodríguez y tantos otros que marcaron la presencia de la Iglesia en el proceso de construcción nacional hoy seriamente comprometido.

Eduardo R. Malvar

malvareduardoroberto@gmail.com

A votar y a trabajar

¿Cuántas elecciones más necesitarán vivir en nuestro país los votantes que siguen apostando a la magia o aquellos a los que les gusta que les mientan o les roben? Sería bueno que este domingo, cuando metamos el voto en la urna, estemos sumando un voto para la recuperación de nuestra lastimadísima república. Sepamos todos que se viene “muchísimo laburo y sacrificio” para salir adelante. Basta de soñar con milagros. ¡A votar y a laburar más que nunca! “Hace más ruido un hombre gritando, que 100.000 que están callados” (José de San Martín).

Mauricio Maurette

DNI 13.380.744

Gracias, Dr. Escribano

En su artículo de ayer, titulado “La moneda está en el aire”, el doctor José Claudio Escribano nos deleita con su exquisita y sintética pluma, dando una visión de la Argentina preelectoral. Recomiendo su lectura y agradezco el concienzudo análisis, con la firme esperanza de que, corrida la “espesa bruma”, podamos divisar un futuro mejor.

Guillermo Francisco Fornieles

DNI 4.543.988

Certificados

Realizo al menos cuatro viajes diarios en transporte público por razones laborales, tengo 50 años de trabajo profesional con discapacitados. Con frecuencia veo subir personas con buena movilidad que muestran al chofer una tarjeta y pasan sin abonar el pasaje. En algunos casos estimo que no acreditarán discapacidad, pero pido a las nuevas autoridades pertinentes revisar y supervisar adecuadamente la entrega de estos certificados. Vayamos por un país ordenado, con deberes y derechos.

Cecilia Rodríguez Moncalvo

DNI 6.401.375

Gente solidaria

El lunes 16, a las 16.30, fui a tomar el ferrocarril Mitre para ir a Beccar, calculé mal y el pie se fue con la pierna hasta la rodilla entre el andén y el vagón del tren. Fue mucha la gente que me ayudó, incluso una señora –no sé si médica–me hizo preguntas para ver si tenía algún problema neurológico, si estaba situada en tiempo y espacio. Fue un golpe muy grande, la policía se ofreció enseguida para trasladarme a un centro médico. Quiero agradecer a toda esa gente anónima que me brindó su ayuda al instante. La Argentina tiene un gran capital humano, la gente es muy solidaria. Ojalá en estas elecciones podamos revertir de a poco la situación en la que estamos sumergidos, merecemos vivir bien, tenemos un país próspero y tiene todo para que así sea.

Dios ilumine a los gobernantes para que así sea.

Nilda Manuela Magnaghi

DNI 10.137.400

En la Red Facebook

“Sin subsidio, $700″: el mensaje que circuló en el transporte público

“El aporte del Estado es el aporte de todos los trabajadores, no de los funcionarios de este gobierno corrupto”

Héctor Juio Parc

“Una fábula mentirosa con cifras que nadie dijo y que encubren corrupción y despilfarro”

Oscar Pigazzi

“Ya no tienen ningún recurso ni ideas ni dólares, y pretenden asustarnos como si fuéramos chicos”

Ángela De Benedetti

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION