Cartas de lectores: Oremos por el Papa, examen de conciencia, seguridad jurídica

Oremos por el Papa

El 13 de marzo de 2013, la historia nos sorprendió. Un grito se hizo himno en las calles, en los bares, en las casas. ¡El Papa es argentino! Como si de repente la fe y la patria se hubieran fundido en un abrazo. Jorge Bergoglio, el hombre de los trenes y el mate en los andenes, se convertía en Francisco. Y en ese instante, millones de argentinos sentimos que un pedazo de nuestro corazón llegaba a la silla de Pedro. ¿Qué era esa emoción que nos recorría? ¿Era orgullo? ¿Era esperanza? Tal vez, un poco de todo. Pasaron los años y Francisco no se convirtió en un papa de mármol, de esos que adornan plazas y catedrales, sino en un papa de carne y hueso, de zapatones gastados y mirada inquieta. Su pontificado ha sido un evangelio vivo de los que no tienen voz: los pobres, los refugiados, los descartados del mundo. Lo vimos abrazar enfermos sin miedo, llorar con migrantes, denunciar una economía que “mata” y reclamar, con la fuerza de un profeta, que nadie puede ser indiferente ante la injusticia. Hoy, cuando miramos hacia atrás, ¿qué nos queda de aquel 13 de marzo? ¿Mantenemos viva la emoción de ese día? Francisco no pidió nunca honores, pidió gestos. Nos desafió a ser una sociedad que no olvida a sus caídos en la pobreza, que no se acostumbra al hambre ajena. ¿Nos animamos a responderle?

Hoy su salud atraviesa momentos delicados, y es tiempo de agradecerle por su entrega, su palabra y su ejemplo. Oremos por él, para que tenga la fuerza necesaria para seguir guiando a la Iglesia con su luz y su compasión.

Liliana Cánaves

canavesliliana@gmail.com

Examen de conciencia

No dejan de sorprenderme las reacciones que ha provocado el episodio del presidente Milei y la criptomoneda $LIBRA. Todos nos rasgamos las vestiduras condenando un hecho que, para decir algo, fue muy desafortunado. La cuestión de fondo es quién puede tirar la primera piedra, y si están todos los acusadores libres de pecado. Tener que observar a distintos autores de la vida política, económica y social dar un veredicto de culpabilidad sin esperar a que haya una condena por parte de la Justicia es un pasatiempo que en nuestro país se ha convertido en una realidad. El colmo de esta actitud fueron la reacción y los comentarios de la expresidenta y sus seguidores. Sin duda el presidente Milei se equivocó, pero dejemos actuar a la Justicia para que determine y juzgue sus actos.

El Presidente debe darse cuenta de que ya no es más un candidato, es el presidente de la Nación, su función requiere mucha prudencia política y reflexión antes de emitir un comentario. Al resto de los argentinos nos queda, antes de convertirnos en fiscales implacables, mirar un poco más nuestras propias acciones diarias y hacer un examen de conciencia. No estamos como estamos por casualidad.

Carlos E. Echagüe

DNI 11.986.456

Seguridad jurídica

No hay ninguna duda de que Milei actuó irresponsablemente en el caso $LIBRA. Pero hay que poner en la balanza sus grandes aciertos para controlar la inflación, desregular la economía y acabar con los gerentes de la pobreza. Errar es humano y, como creo que “no hay mal que por bien no venga”, tengo la esperanza de que este desafortunado episodio le permita reflexionar, dejar de lado la soberbia y hacer autocrítica, aceptar su equivocación y rectificar actitudes que no lo favorecen, como creerse dueño de la verdad y reaccionar con intolerancia e insultos a las críticas como si fueran un ataque conspirativo a su persona. No es bueno que un presidente actúe impulsivamente sin respetar las formas y a las personas. Y además debería ocuparse no solo de economía, sino también de mejorar la seguridad jurídica y las instituciones que condicionan las tan necesarias inversiones que hacen crecer la economía, mejorar los salarios y disminuir la pobreza.

Ricardo E. Frías

ricardoefrias@gmail.com

Guillermo Francos

Escuchar al Sr. Guillermo Francos en los medios es el mejor remedio para mi desilusión y mi descreimiento. Es de los pocos políticos que conservan la calma, es objetivo sin dejar de emitir su opinión sobre lo que tiene total conocimiento, es sereno pero firme, respetuoso, no dramatiza ni emite juicios irresponsables, está alineado con el gobierno del que forma parte, no abusa de las redes sociales que están deformando la realidad taladrando el cerebro de aquellos que se creen todo lo que allí aparece. Todos a favor y en contra de todos. Una histérica Babel cibernética. Me siento totalmente identificada con el Sr. Francos. Me alivia y reconforta saber que sigue “al pie del cañón”, defendiendo nuestros intereses con hidalguía, caballerosidad, buenos modales –que aún existen y deberían imitarse– y con absoluto conocimiento de cómo se debe manejar un político cuando está gobernando al servicio de los ciudadanos.

Sonia Decker

DNI 6.664.397

Robertito

Siempre miramos LN+ y, en ese contexto, a Roberto Funes Ugarte, con sus giros inteligentes, su fino humor y gran conocimiento de la cultura. Ahora compartimos su nuevo espacio los sábados y domingos. Ha desplegado gran profesionalismo, simpatía y gran compromiso con la Iglesia Católica, cuestión que hoy no se manifiesta entre los jóvenes, más bien se oculta… Excelente trabajo durante tres horas acerca de la salud del papa Francisco. Ha traído aire fresco a la nacion.

Susana Colazo

DNI.4.467.512

Multas en Lanús

Los automovilistas en Lanús somos obligados a cometer infracciones por el municipio y pagar las multas correspondientes. Esto ocurre porque hay semáforos que cuentan con cámaras, obviamente no señalizadas y en algunos casos sustraídas a la vista, pero carecen de un contador de segundos que anticipen la luz amarilla. Abruptamente el semáforo se pone amarillo y uno está obligado a frenar sobre la línea peatonal o seguir, y en ambos casos, además del peligro vial (que es lo que menos cuenta para el municipio), se recibe multa. La respuesta de los empleados del Departamento de Sustentabilidad Vial, ya que el responsable del área no estaba las dos veces que concurrí, fue nula o infantil: “Comprendo, pero la ley no obliga a poner contadores en todos los semáforos “. Aun así, no se oculta el propósito de recaudar. También me dirigí a la Defensoría del Pueblo, sin resultados. Habrá que esperar hasta las próximas elecciones.

Gabriel Genise

DNI 12.927.303

En la Red Facebook

Denuncian un desfalco multimillonario en municipios de Tucumán, Salta y Catamarca

“Muchas denuncias, pero presos y devolviendo la plata, nadie”- Amelia Armesto

“Siempre fue así… El día que investiguen en serio, no queda un intendente ni delegado suelto...”- Rubén Eraldo Muñoz

