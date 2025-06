Cartas de lectores: Otra condena, residencia en el sur, en el lugar del otro

Otra condena

La multitudinaria convocatoria y marcha a favor de la impunidad de una expresidenta arrogante y prepotente, condenada a prisión por corrupción, deja expuesto un nivel lamentable –y de cierta forma una tácita aceptación de este tipo de proceder– de buena parte de la sociedad y la dirigencia política opositora afín a ella. Desde hace 20 años venimos padeciendo situaciones indeseables de estos sectores, lo que nos condena, de persistir en ello, a que una salida hacia un futuro de paz, desarrollo y honestidad en el país sea un objetivo prácticamente imposible de conseguir.

Residencia en el sur

La condenada expresidenta y exvicepresidenta de Alberto Fernández tenía, hasta ahora, fijado su domicilio en Río Gallegos, provincia Santa Cruz, lo que le permitía cobrar un extra en sus privilegiadas jubilaciones. Todos sabemos que su lugar de residencia habitual era Juncal y Uruguay, en CABA. Y la prisión que solicitó judicialmente se denomina justamente “domiciliaria”...

Sres. jueces, por el bien de todos y por la sanidad mental y física de sus vecinos de San José 1111, hagan cumplir la letra de la ley y que el arresto “domiciliario” se lleve a cabo donde ella misma fijó su domicilio. A confesión de parte ...

En el lugar del otro

La decisión judicial sobre el lugar de cumplimiento de la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner ha dejado de lado un principio básico para la convivencia con armonía y respeto en una sociedad civilizada: “Ponerse en el lugar del otro”. Seguramente los jueces no le habrían concedido el generoso beneficio de cumplir la condena en su departamento en el barrio de Constitución si ellos tuvieran su vivienda en el mismo edificio. Por otra parte, han cometido una injusticia para con los condóminos, ya que sin haber cometido delito alguno les han impuesto una importante limitación a sus libertades individuales de tránsito y modalidad de vida, léase una indirecta prisión domiciliaria, totalmente inaceptable.

Desde el balcón

En respuesta a Máximo Kirchner respecto de si molesta que su madre salude desde un balcón a una parte extremadamente pequeña del “pueblo” argentino, yo le contestaría que absolutamente no en lo que a mí respecta, lo que sí moleta al ciudadano común es que nos quiera vender una imagen de inocencia cuando nos ha robado a cada uno de los argentinos –ya es cosa probada en la Justicia, no son suposiciones– parte de nuestro futuro y el de nuestros hijos y nietos, por lo menos.

No, no me moleta que salude desde un balcón, me molesta que no salude desde una cárcel, como correspondería.

Conformidad

No conozco a ningún reo sentenciado por robo que se manifieste conforme con la condena.

Respeto

Las ofensas y veladas amenazas que ciertos personajes de la vida política les han hecho a los jueces de la Corte y a otros magistrados no deben dejar de sancionarse, pues se trata de autoridades encargadas de dirimir controversias y hacer cumplir la ley; condiciones estas esenciales para la vida en sociedad. Por lo tanto, autoridades dignas de respeto y consideración en cualquier lugar y circunstancia. Por lo tanto, es una obligación para aquellos que invisten esa autoridad que se mantengan tales pautas. Los agraviados deberían tomar medidas para hacer respetar la dignidad de sus investiduras.

Pocas banderas

Qué pocas banderas en los frentes y balcones. Se perdió el amor a nuestra insignia patria. Tristeza en este mundo.

Kicillof y el futuro

Entre lo bizarro que nos depara la política argentina está la joyita del gobernador de Buenos Aires. Esta semana marchó con su Movimiento Derecho al Futuro arrullado por lo más rancio de la política y culpable de la gran villa miseria en que el peronismo convirtió al conurbano bonaerense. Junto a él marcharon Espinoza, Descalzo, Ferraresi, Secco y Watson, entre otros. No se puede tapar el sol con la mano, el “futuro” que promete ya es una realidad en muchos municipios, no hay mucho que analizar a la hora de votar.

Estado de las rutas

En Italia van a usar sensores en los neumáticos para monitorear el estado de las rutas y hacer más eficiente el mantenimiento de estas (la nacion, Tecnología, junio 2025). Lo nuestro siempre es más adelantado, más deslumbrante, siempre un paso adelante: no necesitamos sensores ni monitoreos; todas nuestras rutas están, o estarán, más temprano que tarde, hechas un desastre. Si usáramos el sistema italiano, siempre daría fuera de rango, indicando esto falta de mantenimiento o rutas construidas con menos “materiales” y de menor calidad de lo realmente necesario, o destruidas por el sobrepeso de las cargas en algunos de los camiones que circulan por esas rutas. Es muy bueno estar delante de países como Italia. ¿Para qué sensores en los neumáticos? Más bien habría que hacer neumáticos de madera (¿volver a las carretas?). Eso sí, no tendremos buenos caminos, pero no nos van a faltar camineras ni múltiples controles en tramos de menos de 100 kilómetros; las policías provinciales, las viales, las federales, la Gendarmería, etc., ejercen un férreo control preguntando, entre otras cosas: ¿de dónde viene?, ¿hacia dónde va?

