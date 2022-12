Cartas de lectores: Otro bochorno, sín límites, fallos angustiantes

escuchar

Otro bochorno

Otra vez la Cámara de Diputados fue escenario de una sesión bochornosa. Para no desentonar con sus características demagógicas, el oficialismo, ante la reelección de la presidenta de ese recinto, acudió a actos que no se condicen con el reglamento de esa cámara para formalizar ordenadamente ese encuentro. La oposición también se hizo presente con gestos repudiables. Con el apoyo de la izquierda maleable y de otro bloque se logró comenzar la sesión, que debió suspenderse por el caos que se generó entre los bloques por protestas, abucheos y reclamos. No puede quien preside la Cámara baja ser servil al poder de turno y desconocer que está en ese lugar con el consentimiento de todos. Son representantes del pueblo, de todos, sin excepción, no empleados ni emisarios de un partido. Y para rematarla, se hicieron presentes en ese recinto el ministro de Economía y su esposa, que nada tienen que hacer allí, en respaldo del bloque oficial. Son empleados públicos, deben cumplir con su deber de funcionarios y trabajar por el bien de todos los ciudadanos, que les pagan para eso, no para hacer política partidista.

No son los dueños del país.

Rodolfo C. Castello

rccastello@hotmail.com

Sin límites

El ministro Massa está sacando distintos conejos de la galera. La mayoría comprometen ingresos de futuros períodos. Ya que no le ponen límites, en cualquier momento podría apelar a aplicar percepciones a cuenta de Ganancias y Bienes Personales a las importaciones, ofrecer un dólar soja III a quienes vendan anticipado la cosecha que aún no sembraron, y así una lista interminable de cargos sin pasar por el Congreso.

Juan Guillermo Gutiérrez

DNI 30.787.277

Fallos angustiantes

Soy abogado. Esta es la profesión que elegí y ejerzo en el fuero penal desde hace varias décadas. Por ello es que estoy acostumbrado a respetar y aceptar el resultado de los juicios. No obstante, no puedo dejar de admitir que algunos fallos me provocan una colosal angustia, pues en el fondo solo soy un hombre. Esto me sucedió pues con la absolución de Nicolás Pachelo y un homicidio que quedará irremediablemente impune, pues ya se han vencido todos los tiempos y la prescripción de la acción penal fatalmente ha operado. Jamás se sabrá ya quién se llevó la vida de María Marta García Belsunce. Que su alma descanse en paz.

Pero, como decía al principio, soy abogado y como tal me tengo que aguantar los fallos de los jueces a pesar de la angustia que a veces me causen. La pregunta que me hago ahora es: ¿el veredicto de hoy acrecentará esa angustia?

Francisco García Santillán

DNI 10.661.522

La pobreza, un botín

Paso frecuentemente por Villa Crespo. En la avenida Corrientes vive una mujer con sus dos hijos pequeños. Ahora se ha sumado otra familia con chicos. Hice la denuncia al 108 millones de veces y luego, directamente a la fiscalía. Esos chicos (como tantos en iguales condiciones) no tienen ni futuro ni presente. No comen bien, duermen en la calle, no se educan. Lo único que les espera es la droga y el delito. Mientras tanto, nuestros gobernantes realizan gastos y derroches innecesarios. Estamos tan acostumbrados a ver chicos en la calle, buscando comida en los basurales, gente comiendo lo poco que encuentra allí, que parece que nada nos llama la atención.

En la Argentina no se come, no se educa, no se cura. Solo se roba y se mal administra el dinero. En tres años de gobierno, ni el oficialismo ni la oposición presentaron proyectos concretos sobre los temas realmente importantes. Solo se habla de las candidaturas, de luchas internas. La pobreza es el botín para conseguir votos.

Gabriela Kerdmann

DNI 16.454.957

Matones en las aulas

Recuerdo, como lo hizo en reciente carta de lectores el Dr. Marcos A. Figueroa, el decanato del recientemente fallecido Mario Kestelboim. Lo hago, como profesor adjunto interino en ese entonces, con dolor y vergüenza. Porque recuerdo el túmulo erigido ante las puertas del aula magna de la Facultad en memoria de los “Héroes de Trelew”, el ingreso de matones con armas a las aulas interrumpiendo las clases para exigir pronunciamientos en favor de Montoneros, la parodia de clases dictadas en la vía pública, las promociones de curso otorgadas graciosamente, la prohibición de expresar ideas, posturas o simpatías contrarias al accionar subversivo, la prohibición de cátedra a dignos profesores titulares por concurso, el caótico ambiente de decadencia científica y urbana que imperaba, y ruego a Dios que conceda paz eterna a aquel nefasto decano interventor y que nunca más nuestra querida facultad reciba a otro de igual cuño.

Norberto A. Giletta

DNI 4.298.214

Rehenes en Núñez

Una vez más me siento rehén, junto con miles de ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. Se suceden los recitales en el estadio de River Plate y tenemos que soportar cortes de avenidas, como Figueroa Alcorta, desde muy temprano, y de hecho Libertador, que se convierte en intransitable, junto con decenas de calles.

Autos subidos a las veredas, tapando entradas de garajes, personas que dirigen esto sin control alguno. Y me pregunto qué hay detrás del uso de tantas vallas y la utilización de cientos de agentes de seguridad. Todo Núñez y parte de Belgrano se transforman en el escenario de grandes negocios que complican la vida de miles de personas. Se supone que los funcionarios públicos deben trabajar para facilitar la vida de las personas, no para complicarla. Por lo tanto la Legislatura porteña y el Ejecutivo de CABA son responsables de este descomunal desorden.

Nos sentimos rehenes cuando intentamos circular por el centro de la ciudad, por los piquetes, y también cuando queremos vivir en paz en Belgrano y Núñez.

Guillermo Hernán García Arias

DNI 11.154.017

