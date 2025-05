Cartas de lectores: Otro mazazo al futuro del país, plebiscito, cambalache

Carta de la semana

Otro mazazo al futuro del país

Hubo celebración en el Senado. No era para menos, se confirmó un statu quo que reina en la Argentina desde hace décadas. La corrupción no es un impedimento para acceder a las legislaturas, al contrario, puede ser un camino. No alcanzan los fallos, las sentencias, las condenas firmes: se consagró la ficha sucia, un certificado de impunidad. No es necesario justificar fortunas inesperadas, contratos sospechosos, licitaciones oscuras. Vía libre a la ilegalidad.

Las repúblicas que no muestran instituciones transparentes, eficaces, legítimas tienen un futuro comprometido y no precisamente con el éxito y el progreso.

La corrupción que se desliza en todos los estratos de nuestra sociedad ha obtenido una nueva victoria.

Decepción, vergüenza, tristeza. Otro mazazo al futuro del país.

Guillermo Beccari

DNI 4.554.178

Plebiscito

Deberían ser los ciudadanos los que determinen por sí o por no, mediante un plebiscito convocado por el Poder Ejecutivo, si los corruptos condenados por la Justicia pueden ejercer cargos públicos. Es ridículo que esta decisión se pueda tomar con el voto de una mayoría de senadores que por lo visto defienden a corruptos y condenados aspirantes a cargos públicos.

Julio Ignacio Quiroga

Jiq@alonsoyalonso.com.ar

Cambalache

¿Será que ya ni vergüenza tienen? Primero votar para que no se apruebe el proyecto de ficha limpia, ¡y luego aplaudir porque no se aprobó! La clase política ya no sorprende con sus actos de corrupción, ambición y bajeza. Son mala palabra y, por lo visto, no les importa. Pasan de un partido a otro como si nada, y tristemente, ya nada sorprende. Lo ocurrido en el Senado muestra que el Congreso es cada vez más un cambalache. A río revuelto ganancia de los que van a pescar otra vez, si se siguen dividiendo por sus propios intereses y no reparan en los intereses de la gente.

Diana von Bernard

DNI 11.044.441

¿Tan poco nos importa?

¿Tan poco nos importa a los argentinos como sociedad que los que nos gobiernan o pretenden hacerlo, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, estén procesados y/o condenados por la Justicia? ¿Tan poco nos importa que necesitamos de una ley para que no se los pueda votar?

Más allá de las traiciones cometidas por aquellos que cometieron delitos, la elección de delincuentes por parte de los ciudadanos habla muy mal de nosotros como sociedad.

Rafael López Saubidet

DNI 13.416.528

Zorro

Haber pretendido que ellos mismos votaran por la ficha limpia es como pedirle al zorro que entregue las llaves del gallinero.

Isidro Braun

braunisidro@gmail.com

Pruebas

Los congresistas que se desgarraron las vestiduras sintiéndose insultados por el presidente Milei cuando dijo que eran “unas ratas miserables” son los mismos que, corporativamente, aprobaron la impunidad y la protección para los corruptos. A confesión de partes, relevo de pruebas.

Juan Maurette

juanmoret@gmail.com

Aprendizaje

A raíz de lo ocurrido en el Congreso con el tratamiento de la ley de ficha limpia nos queda un aprendizaje: cualquier ciudadano honesto que intente ingresar en la política debe saber de antemano que será minoría. Su presencia será útil para que los corruptos se abriguen con el ropaje de la democracia y convaliden así su impunidad eterna.

Jorge Ascar

DNI 11.385.010

Advertencia

Por un lado y a mis años, podría usar el modismo español y decir: “Apagá y vámonos...” resumiendo el sentir que me invade después de la votación de esta semana sobre ficha limpia; para qué sirve el rejunte de los “personajes” del Congreso. También imaginé una leyenda a colocar en los aeropuertos, aquella que el Dante suponía en la entrada del infierno: “Abandonad toda esperanza vosotros que entráis...”, advirtiendo a los recién llegados que se atrevan a visitar un país que cohonesta el delito para llegar a la función pública y sepan adonde llegan y qué les espera.

Lloro por ti y por mí, Argentina. Hijo de inmigrantes y con hijos en el extranjero. Círculo cerrado. Fin de la historia.

Alfredo Barcia

alfredobarcia@hotmail.com

Somos nosotros

Creo que es un error ubicar a los políticos y a los legisladores de un lado, como “los malos,” y a nosotros, la gente, como “los buenos”. Los políticos y los legisladores no vienen de Marte ni de algún otro planeta del cosmos. Salen de la gente. Somos nosotros.

Juan Peña

penapirovano5@gmail.com

Egos y peleas

Vergonzoso lo que sucedió en el Senado. En lugar de armar una gran oposición, sacan a relucir sus egos y se pelean. Todos no quieren una Argentina como la que tuvimos allá lejos y hace tiempo. No son patriotas. No les importa tener una Argentina mejor. El miércoles pasado quedó demostrado.

Mariana Moavro

Marianamoavro@fibertel.com.ar

La elección de Pro

Opino que Pro debe mantener su identidad en las próximas elecciones legislativas, para evitar ser presa de manipulaciones y destrato por parte de quienes suponen son sus aliados. Algunos de quienes integraban la alianza política en 2023 y eran miembros de Pro en Juntos por el Cambio ya se pasaron a las filas de los vencedores sin siquiera sonrojarse. Como se dice coloquialmente: “mostraron la hilacha”. Por eso recuerden que es mejor “ser cabeza de ratón y no cola de león”.

Norberto Naso

DNI 7.759.213

Agresión como estrategia

El articulo de Luis Rappoport publicado el viernes 9 menciona la incomunicación como estrategia y cita al periodista Carlos Pagni y su difundida mención del libro A treinta días del poder, de Henry Ashby Turner. La referencia fue la llegada al poder de Hitler en las elecciones de 1933 y la percepción que la incomunicación política dio origen a una Torre de Babel.

En este caso, disponemos de un testimonio mas cercano de la situación mencionada por Turner. Siguiendo con el ascenso y la consolidación de Hitler en el poder, recientemente terminé de leer un libro poco conocido pero de inmensa importancia para los argentinos en el momento actual. Se trata de En el ojo del huracán. Misión en Berlín, de Julio B. Mutti, sobre la tarea del embajador Eduardo Labougle. Estuvo destinado como funcionario de la Cancillería en Alemania durante la Primera Guerra Mundial y volvió en 1932 como embajador hasta 1939 . El libro transmite con lujo de detalles e información respaldatoria la evolución del nacionalsocialismo a partir de las elecciones de 1933. A medida que fueron pasando los años , se consolida el poder a través de la intolerancia con la oposición y el ataque a los periodistas y a los judíos. Las instituciones van perdiendo representatividad y las amenazas están a la orden del día. El poder político alemán se fue alimentando a sí mismo, despegándose de la ciudadanía y sus necesidades reales. Las consecuencias de estas actitudes junto con otras decisiones fueron funestas para el gobierno alemán.

Un aspecto a destacar del mencionado libro es la importancia que tenía la Argentina en esa década en el mundo occidental y eso se trasunta en el trato recibido por el embajador por parte de sus colegas y del gobierno alemán. En las reuniones y negociaciones se percibe el interés por la participación y opinión del embajador por lo que este representa.

En julio de 1939 Labougle fue designado embajador ante el gobierno de Chile .

Hernán Torres Carbonell

DNI 11.043.477

Título de una obra teatral

La carta del señor Miguel Pombo, titulada “Obra teatral” nos vuelve a mostrar a lo que se llegó en materia de “todo vale”. La impunidad a la que hemos llegado y que es el legado que dejamos a nuestros hijos y nietos. En este caso, hay varios responsables, desde el dueño del teatro hacia abajo, autor, director, actores, etcétera. Y también los que la van a ver. Seguramente no va a haber sanciones, ya que la impunidad que nos abraza viene desde lo más alto. No hace falta ser católico y cristiano para repudiar lo obsceno y grotesco, cualquier persona debe sentirse agraviada con semejante título, pensado solamente para sorprender y despertar ese morbo que muchos sienten.

Marilyn Cornille

DNI 4.533.138

