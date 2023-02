Cartas de lectores: Otro roce con Chile, dormir en la calle, enésimo alegato

escuchar

Otro roce con Chile

Otra vez el presidente Fernández metiéndose a opinar en los asuntos y la Justicia de un país vecino, nuevamente Chile en esta ocasión, por el caso Enríquez-Ominami, junto con otros miembros del cuestionado Grupo de Puebla, algunos de ellos expresidentes latinoamericanos. Después de tres años no se da cuenta de que es presidente en funciones, no un “hombre común”, como le encanta autopercibirse. El canciller Cafiero y el embajador Bielsa no tienen ni idea de lo que es la diplomacia, deben mantener buenas relaciones con nuestro vecino sencillamente siendo prudentes, de lo contrario perjudican a los ciudadanos del país que representan, que somos los que les pagamos el sueldo. Si siguen opinando como “hombres comunes” –ideologizados e infantiles, agregaría– cada vez que hagan alguno de estos papelones, como ya pasó con los casos de Jones Huala o el proyecto minero Dominga, saldrán funcionarios chilenos a retarlos como a chicos, poniéndolos en su lugar, y otra vez derivará en un conflicto diplomático por mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Como si la Justicia en la Argentina no tuviera suficiente tela para cortar y opinar para cualquier extranjero que quiera hacerlo.

Lamentablemente este episodio menor es otra muestra más de en qué ocupa su tiempo nuestro presidente, en lugar de tratar de solucionar -o tan solo mencionar- alguno de los graves problemas con los que lidiamos a diario los argentinos.

Carolina Arias

DNI 14.304.492

Dormir en la calle

En la ciudad de Buenos Aires es muy común desde hace años encontrar gente durmiendo en las calles, a veces familias enteras, sobre todo en la recova de Paseo Colón, abajo de las autopistas o protegidas por algún techo o marquesina en edificios o negocios. No es política, es una triste realidad presente con gobiernos de distinto signo político. Solo basta recorrer la ciudad y tener sensibilidad para advertirlo.

Guillermo González Lima

DNI 7.787.624

Enésimo alegato

Me gustó mucho el artículo de Luciano Román titulado “Los tiempos del abogado-vedette”, publicado el jueves pasado. La actuación mediática del personaje allí aludido es inaudita. Simplemente señalo que a ese abogado, así como a los fiscales y al defensor de los ocho imputados, el Código Procesal les otorga una audiencia para presentar su alegato. Sin embargo, y por culpa no sé de quién, el alegato del abogado de la parte querellante apareció por enésima vez en todos los medios televisivos. De tal manera, logró una inmensa ventaja sobre los demás, a quienes no se les otorgó semejante escenario teatral.

¿Qué buscaba con semejante figuración, influir sobre los jueces o deslumbrar a la sociedad? Y como consulta Román en su columna: “¿Los juicios se ganan con los Códigos o con las revistas?

Guillermo Moreno Hueyo

gmorenoh@estudiosolanet.com.ar

Cortes y acampes

Tenemos que dejar de estar anestesiados por los cortes de calles y los acampes, que suelen transformar a la ciudad en una gran villa. Quienes los realizan muchas veces no saben a qué van ni por qué, les venden que tienen trabajo por estar en una cooperativa, desconociendo la cultura real del trabajo. Hay gente que hace años recibe la dádiva del plan y responden que es por el trabajo que hacen en las cooperativas, cuando están encubriendo, sin saberlo, el manejo político de esas organizaciones, de los espacios y de ellos mismos. No tienen trabajo porque no quieren trabajar. No he visto un solo venezolano que no trabaje. Ellos vinieron con hambre de progreso y están obligados por la situación; en cambio los que reciben los planes, que también están obligados, solo se remiten a pedir, creyendo que es una obligación que les den. Hasta muchos usan a sus hijos para vender una realidad que solo ellos creen.

La realidad es otra muy distinta, pero, claro, no es negocio para sus mentores.

Hernán Martínez

DNI 13.513.297

Pérez-Reverte

Tuve la dicha de conocer personalmente -siendo mucho más joven-, a una cumbre de la literatura mundial como Jorge Luis Borges. Con tristeza vi, año tras año, que se le negaba el Nobel de Literatura que sin duda mereció. Luego de leer, el domigo pasado, “Un biberón en el Puticlub”, otro de los tantos magníficos relatos de Arturo Pérez-Reverte que publica La Nacion, sentí la necesidad de expresar que su obra literaria (baste solo mencionar la impar La tabla de Flandes) acumula sobrados méritos para que le sea conferido ese galardón.

Será, a mi modo de ver, un acto de justicia con quienes apreciamos la literatura con mayúsculas.

Guillermo D. Fernández Boan

gfernandezboan@gmail.com

“Pónganse la 10″

Algunos de nuestros jóvenes usan la expresión futbolística “pónganse la 10″ para querer decir que alguien se haga responsable de una situación. Quiero trasladarle esta frase a Fernando Moreira (intendente del partido de General San Martín), a Axel Kicillof (gobernador de la provincia de Buenos Aires) y a Gabriel Katopodis (ministro de Obras Públicas, exintendente del partido de San Martín, en uso de licencia) para ver quién la hace suya y pone en condiciones tanto las inmediaciones como la rotonda de la ruta 8 y la avenida Márquez (ruta 4). El grado de deterioro, la suciedad, los pastizales y la falta de iluminación de toda la zona son inadmisibles.

La intendencia dice que no es responsabilidad del municipio; la gobernación aduce que como una de las arterias es ruta nacional es tarea de la Nación... ¿Cuántos accidentes, asaltos y pésima calidad de vida tenemos que seguir soportando?

Ignacio Terrera

DNI 22.277.282

