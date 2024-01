escuchar

¿La Argentina se ha convertido en un ente paranormal? Digo esto porque al parecer uno de los sectores que lo conforman tiene el poder de vislumbrar el futuro y puede afirmar hoy que el gobierno actual, con las reformas que propone en todos los niveles, está totalmente equivocado y por ello hay que “combatirlo”, cuando todavía está dando los primeros pasos. Y esto sin tener en cuenta si con la medida extrema que tomaron anteayer causaban perjuicios y hundían más tanto a quienes no comulgan con sus intereses como a los que dicen defender, porque realmente el problema es si están “tocando” sus privilegios pecuniarios. La opulencia con que se desenvuelven muchos de los autores de la medida de fuerza no es acorde con el cargo que ejercen por largos períodos, mientras aquellos a quienes “representan” deben vivir con paupérrimos salarios. Causa y efecto de la ideología del nefasto movimiento al que pertenecen. La justificación que esgrimen como defensa es delirante. Hibernaron durante cuatro años, hoy despiertan mancomunados con políticos del mismo signo. Aquí la política partidaria no puede existir sin el sistema gubernamental. Quienes se alimentan de este menú sienten el tembladeral bajo sus pies, conjeturan el ocaso, el derrumbe de los privilegios acumulados.

Julio Francisco Cóseres

DNI 4.584.253

Varados

Si bien el paro del 24 de enero comenzó a las 12 del mediodía Aerolíneas Argentinas, siempre dispuesta a servir a los argentinos como aerolínea de bandera, canceló o reprogramó todos los vuelos desde las 0 horas de ese día; quedó mucha gente varada sin ningún tipo de explicación del porqué de esa decisión.

Adrián Blanco

DNI 17.199.272

Discursos del 24

Después de años de no escuchar discursos de los dirigentes de la CGT, me sorprendió la profundización del bajo nivel intelectual de los sindicalistas que, con una floja oratoria, hicieron uso de la palabra durante el acto del 24 de enero. En algunos casos desagradables, patoteros y mal educados. Tanto ellos como algunos políticos populistas que los acompañaban esa tarde me dieron la impresión de que les atrasaba el reloj de la historia y que, contumaces, se resisten a reconocer que los vientos políticos están cambiando en la Argentina y soplan ahora no solo para el lado del liberalismo, sino también en el requerimiento de un mayor nivel cultural de aquellos que aspiran a seguir representando a los trabajadores.

Andrés Arquímedes Solanot Sifuentes

DNI 7.785.524

Daño

Ante el fracaso de la candidatura a presidente de Sergio Massa, el gobernador Axel Kicillof parece haber percibido que se puede convertir en el candidato excluyente del PJ y en función de ello se ha colocado en la posición de férreo opositor al gobierno nacional, evidenciándolo de muchas formas, siendo la más contundente su presencia en la movilización de la CGT el día del paro general. Al parecer estaría dispuesto a sacrificar a la población de su provincia en aras de su ambición personal. Si lo lograse, a pesar de haber dañado al país en 16.000 millones de dólares por la privatización de YPF, sería una evidencia de que la Argentina da para todo.

Julio César de la Barrera

DNI 8.376.704

Caso Uma: ir más allá

El lamentable y atroz asesinato de Uma Aguilera deja de lado en la delincuencia criminal un tema tan importante como el mismo delito. Un principio básico del comercio dice que si no hay venta no hay ganancia, mientras haya delincuentes, reducidores (o desarmadores) aprovechando la reventa para apropiarse del producto de lo robado.

El triste hecho no apunta a los verdaderos delincuentes. Buscar y detener al asesino no basta. Detrás del delincuente hay más preparados a delinquir y asesinar. Siempre habrá un desarmador o reducidor de lo robado, sean autos, celulares y/o cualquier objeto de valor.

El delincuente necesita desprenderse del objeto robado lo más rápido posible. Lo vende a reducidores sin moral. Necesitan, estos, los delincuentes, proveerse de dinero para comprar droga. Su alimento diario para continuar delinquiendo. Enfatizo: el reducidor es más delincuente que el ladrón. Al igual de quien compra sabiendo que es un producto quizás de un crimen. Es mucho más lamentable.

Sugiero que la ministra de Seguridad persiga a estos también. No solo a los que cometen el robo o el asesinato, sino a los reducidores, por aquel principio básico de la economía. Si no hay venta no hay ganancia.

Repito: sugiero a la señora Bullrich y a la honorable policía que busque a los delincuentes que están detrás de estos hechos. Los desarmadores o reducidores.

Jorge F. Niemann

niemannjf@gmail.com

La Tablada

En todos los aniversarios del cruento ataque del terrorismo internacional contra la patria, concurro al lugar donde se llevó el combate, en Crovara y Camino de Cintura, lugar de los cuarteles de La Tablada, como una forma de honrar a los que perdieron la vida. Asimismo, me permite recordar y agradecer el apoyo de la población circundante, proporcionando agua a las tropas durante el combate, corriendo riesgos por los disparos de todo tipo de armas de fuego. La sencilla y humilde ceremonia recordatoria se concreta con el apoyo voluntario de integrantes de la policía de la provincia, familiares de soldados caídos en combate y distinguidos periodistas, que se caracterizan por aportar datos de soldados que combatieron. Veo con cierta preocupación que el lugar geográfico de los hechos se está perdiendo y con ello una importante referencia histórica. Ante esa situación, me obliga a preguntar: ¿qué pensarían los compatriotas si se vendiesen las barrancas de San Lorenzo y el Campo de la Gloria para instalar un supermercado o un emprendimiento inmobiliario?

Jorge José Echezarreta

DNI 8.421.780

