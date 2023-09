escuchar

Paro de obras públicas

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, anuncia un paro de las obras públicas. Quiero informarle al ministro que el distribuidor de la ruta nacional 14 del corredor del Mercosur, en el kilómetro 406, está clausurado desde hace más de ocho años por desmoronamiento. Y que el aeropuerto de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes, que hace 40 años tenía vuelos directos con Buenos Aires, hace más de 12 años que está cerrado. Si concreta el paro, no va a cambiar las circunstancias del deterioro. Haciendo lo mismo no veremos la diferencia, ya que viven en condiciones de inacción permanente.

Roberto Jorge Billinghurst

Carta y compromiso

La carta “Compromiso”, que hace pocos días dirigió a las Fuerzas Armadas la candidata a presidenta Patricia Bullrich y que se viralizó en las redes, me llena de esperanza. En ella se compromete a ir construyendo un futuro de paz y concordia. Me permito transcribir un párrafo textual de la carta: “Conozco, sin embargo, el trato inequitativo y en ocasiones inhumano que han recibido muchos oficiales y suboficiales retirados, a consecuencia de una herida histórica que no termina de cicatrizar, pero que debemos curar de una vez, mediante una salida justa, si queremos comenzar un camino hacia la construcción de un futuro de paz y concordia”. También me adhiero a la frase que la candidata sostiene repetidamente: “El que las hace las paga”. ¡Vaya si las Fuerzas Armadas ya lo pagaron con creces! Muchos integrantes de esas fuerzas, como también de las fuerzas de seguridad, sufrieron un castigo que en demasiados casos terminaron pagando justos por pecadores. Es tiempo de equilibrar la balanza de la justicia convocando a la concordia a todos los ciudadanos de bien, civiles y militares que quieren la paz para la Argentina del futuro.

Julio Eneas Grosso

Capitán de navío (RE)

Juicio por YPF

El juicio contra el Estado argentino por Repsol tiene su origen en una maniobra delictiva, lo que no da derecho a reclamos ante la Justicia. En su momento Repsol había perdido interés en YPF. Como no había interesados para comprar la empresa, comenzó con maniobras de vaciamiento, por ejemplo, distribuir el 100% de la ganancia en efectivo como dividendo, lo que es anormal. Paralelamente se endeudaba, ya que no disponía del dinero líquido. El entonces presidente Néstor Kirchner aceptó la maniobra a cambio de un paquete accionario del 25% de Repsol-YPF, que fue entregado gratuitamente a su testaferro Sebastián Eskenazi. El regalo se disimuló con un crédito de Repsol para financiar la compra, a pagar tarde, mal y nunca. Cuando el Estado argentino compró la mitad del capital de Repsol-YPF, debió darles a los otros accionistas la posibilidad de venderle sus acciones al mismo precio. Eso se llama “tender offer”. Así lo establecen las reglas que rigen en el mercado de valores de Nueva York, donde la acción de YPF cotiza. Pero esto no se hizo. El fondo buitre Burford, dueño del paquete accionario, reclamó por esto mismo.

Juan Alemann

Justicia más justa

Como contadora de empresas pequeñas, veo habitualmente jueces que benefician al empleado en detrimento del empleador, injustamente. Recientemente, un tribunal condenó a un cliente mío a pagar indemnizaciones y cargas sociales por un período en que la empresa no existía ni había contrato de alquiler. ¿Cómo nos defendemos las pymes de estas injusticias? Esto es lo que hay que modificar con una reforma laboral, no sacarles derechos a los trabajadores, sino tener una justicia justa.

Florencia Franchino

Médicos autónomos

Una vez más escucho atentamente los anuncios del ministro de Economía de turno, subiendo el mínimo no imponible de ganancias, en este caso a $ 1.770.000 a partir de octubre. En su discurso dice: “Tenemos que terminar con esta locura del médico que no quiera hacer una guardia más porque la pierde en Ganancias”. ¿El ministro no contempla que los médicos autónomos que no entramos en las categorías de monotributo al día de hoy pagamos el 31% de todo lo que exceda $67.170 por mes?

En momentos en que se habla de crisis en la salud, los médicos independientes sentimos una presión impositiva enorme, más la presión inflacionaria, ya que en general el cobro de honorarios es a 3 o 4 meses (el mes pasado cobré lo trabajado en abril).

Son necesarias medidas que corrijan esta injusticia.

Alejandro Sánchez Gómez

Jardín Botánico

¿Trece baños más en el Jardín Botánico? Me pregunto si realmente al jefe de gobierno de la CABA le preocupan tanto los vecinos como dice, porque no se entiende que alguien que pregona el diálogo y la escucha haga caso omiso de los reclamos de los vecinos que se oponen rotundamente a la construcción de trece baños, lo que no solo cambiará totalmente el paisaje del lugar, sino que además anulará para siempre la que fue por años la entrada principal (República Árabe Siria y Beruti) al histórico Jardín Botánico (ni mencionar las plantas y ramas que ya sacaron y las que tendrán que cortar para llevar adelante semejante obra). Había cuatro baños públicos… ¿era necesario sumar tantos más en esa estratégica ubicación? ¿O se estará pensando (con tantos eventos organizados en estos últimos años) convertir a nuestro querido Botánico en un “parque de diversiones”? Agradecería que alguien explique semejante atropello y por qué se autorizó.

Ivón María Pittaluga

Día del Maestro

En lunes pasado, en el programa de Eduardo Feinmann en LN+, se emitió un video en homenaje a Sarmiento tan hermoso que me trasladó a mi infancia y me recordó mis días de escuela. Cuántos cambios ha sufrido la educación… realmente tantos que me emocioné, pero también me entristeció al ver lo que fue y lo que es hoy. No podemos hablar de modernidad, se trata de valores que hemos perdido.

Felicito a la producción del programa y a quienes lo realizaron. Fue muy lindo recordar mis días de escuela.

Silvia Monzón

