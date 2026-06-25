Cartas de lectores: Paso al costado, contrapeso, juzgar al otro

Paso al costado

Nuestra selección de fútbol gira alrededor de Messi, que se destaca sobre el resto, pero en un equipo donde varios jugadores hacen un trabajo de desgaste sin el cual no podría lucirse nuestro gran jugador. Si lo pensamos a nivel país, creo que el presidente Milei debería también rodearse de personas que lo ayuden a guiar a nuestra querida argentina a un estadio superior, y que esa labor sacrificada para muchos de los que rodean perdure hasta finalizar su mandato. No sé si la Argentina va a salir campeón, no sé si este gobierno es el mejor de las últimas décadas, pero debemos como argentinos aspirar a que entre todos ayudemos a mejorar y sacar adelante a nuestra querida Argentina. Y los que no acompañan, que den un paso al costado.

Miguel Martín y Herrera

m.martinyherrera@fibertel.com.ar

Contrapeso

Asistí recientemente a una conferencia sobre el fin de la intermediación. Según esta visión, tecnologías como blockchain, las criptomonedas y la inteligencia artificial están debilitando el papel de instituciones tradicionales como los bancos, los medios, los partidos políticos e incluso los Estados. Jóvenes de la generación Z observan estos cambios con entusiasmo y consideran que las instituciones políticas heredadas del siglo XVIII ya no responden a las necesidades del siglo XXI. Más allá de que estas predicciones se cumplan o no, estamos atravesando una transición profunda. La tecnología avanza a gran velocidad y obliga a repensar nuestras instituciones. Es de esperar que el progreso técnico no nos haga olvidar valores esenciales como la dignidad humana, la libertad y la responsabilidad moral. Si estamos ingresando en una nueva época, el humanismo deberá seguir siendo el principal contrapeso frente al poder creciente de los algoritmos.

J. Felipe Fliess

felfli@yahoo.com

Juzgar al otro

Con cuanta facilidad juzgamos a los demás. No olvidemos esto: “No juzguen y no serán juzgados. Del mismo modo con que ustedes juzguen se los juzgará. La medida que usen para medir la usarán con ustedes”. Cuánta actualidad tiene esta enseñanza milenaria. ¿Cuánto tardaremos en entenderlo?

Eduardo Faroppa

eduardofaroppa42@gmail.com

Obispos

El lector Cristian Bengolea expresó su asombro ante la posición de los obispos (y por lo tanto de la Iglesia católica) respeto de la propiedad privada de los bienes. Debe saber que esa ha sido la posición invariable de la Iglesia desde siempre. Basta leer el libro de los Hechos de los Apóstoles para entender que sostiene la iglesia desde sus orígenes. Más acá en el tiempo, y desde la encíclica Rerum Novarum, la doctrina papal explica claramente el destino universal de los bienes. No son los obispos argentinos, es la Iglesia católica la que nos enseña el camino.

Fernando Braconi

braconifernando@gmail.com

Visión sesgada

El reciente fallecimiento de Estela Mercedes Miy Uranga, más conocida como Taty Almeida, proporcionó una nueva oportunidad a la jerarquía eclesiástica argentina para insistir con su discurso de odio. Así lo puso de manifiesto la CEA en su comunicado por el deceso. La misma mantiene una visión sesgada, interesada e ideologizada de la historia ya nada reciente, exaltando las acciones de las organizaciones terroristas que enlutaron a la sociedad toda, sin distinción de clases, en pos de un proyecto foráneo, claramente identificado con Cuba y la exUnión Soviética. Esta acción es coherente con la publicación de los tres tomos de La verdad los hará libres, obra que justifica los actos terroristas de las organizaciones armadas, denigrando lo actuado por las legales y legítimas fuerzas de la Nación. Esta enjundiosa obra tendría que haberse denominado “El que esté libre de pecado que tire la primera piedra” dado que fue notable, y sigue siéndolo, la acción disociadora de numerosos sacerdotes comprometidos con la Teología de la liberación y el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo que adoctrinaron a muchos jóvenes y los indujeron a tomar las armas contra su patria, en aras de la tan mentada como criminal e inútil Revolución comunista que sólo ha generado muerte, sufrimiento, hambre y miseria allí donde se entronizó.

Alejandro Guillermo Duret

alemagno@hotmail.com

El tiempo del prójimo

Quiero felicitar a la periodista Maria Jose Rodriguez Murgiondo por su artículo publicado el martes 23, “Después no se quejen”. Su frase “el vapuleo de los tiempos del prójimo está tan arraigado que ya hemos llegado a naturalizarlo” refleja una realidad diaria en nuestro país, ya es parte de nuestra cultura. No solo se aplica a los médicos, trámites en cualquier oficina del sector público o la entrega de bienes que compramos. ¿Quién no ha tenido una desagradable sorpresa con los tiempos de entrega de un vehículo en una concesionaria? Lamentablemente se aplica en casi todos los órdenes de nuestra vida y como dice la autora de la columna, lo hemos aceptado.

Todos deberíamos leer este artículo detenidamente varias veces y hacer un gran esfuerzo como sociedad para modificar esta conducta tan perniciosa.

Carlos E. Echagüe

echagueteddy@gmail.com

Tren a Pilar

Cuantos accidentes automotores se ahorrarían si se pusiese en valor el tren a Pilar desde Retito( ferrocarril San Martin) aumentando su velocidad y su seguridad para con los pasajeros y por otro lado limitar la velocidad de la Ruta Panamericana hasta dicha loca liudad a un máximo de 100 km/hora. Los pasajeros podrían dejar sus vehículos en la estación de Pilar y luego viajar por tren cómodo , rápido y seguro a la capital.

Pedro Sylvester

opinion2m@yahoo.com.ar

En la Red Facebook

Keiko Fujimori alcanza una ventaja irreversible: se encamina a ser la próxima presidenta de Perú

“Felicitaciones al pueblo de Perú”- Gaston Zanabria

“Pobre Perú... lamentable lo que le espera”- Walter Bocha

“Ya se verá...”- Alicia Titanio

“Excelente”- Edgardo Agosti