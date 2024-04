Cartas de lectores: “Patria sí, colonia no”, relojes y haras, repelentes

Escuchar

“Patria sí, colonia no”

Un grupo de abogados y juristas kirchneristas de la agrupación Soberanos pidió coraje a los legisladores para enjuiciar políticamente al presidente Milei y a la vicepresidenta Villarruel, elegidos libremente en noviembre pasado por el 56% de los ciudadanos. Tan grande es el cinismo de pedir coraje a los legisladores que es bueno recordarles si no han perdido la memoria, porque no se preocuparon durante los cuatro años del expresidente Alberto Fernández, el mismo que gritando y con el dedo levantado nos amenazaba; y la sentenciada vicepresidenta Cristina Kirchner. Fue el peor gobierno de la historia: corrupción, mentira, aumento extremo de la pobreza, abandono de la educación, trabajo informal, un sistema jubilatorio que agravió a los cumplidores aportantes, descrédito de nuestra soberanía, desmadre del narcotráfico, prebendas, falta de inversión privada, innecesario aumento de empleados públicos, inseguridad extrema en las calles (especialmente del conurbano). Entre los asistentes a la charla, un coro gritaba “Patria sí, colonia no”. Si de patria se trata, recuerden estos aulladores que la nuestra es representativa, republicana y federal. Las colonias son aquellas donde los tiranos modernos y oligarcas gobiernan a su antojo pero hablan de democracia.

Juan José Varrone

juanjose1936@gmail.com

Relojes y haras

La exhibición de costosos relojes sin justificar está haciendo tambalear a la presidenta en Perú. En la Argentina se exhibieron valijas, Rosaditas, arrepentidos, licitaciones, obras fantasma, fideicomisos, offshore, y poco o nada pasó. Para revertir estas situación se propone a la Corte Suprema a un controvertido magistrado de quien el editorial de la nacion del pasado 22 dijo no puede justificar haras, caballos y un estilos de vida opulento. Y, más preocupante aún, es que –según los medios– los impulsores son nada menos que su exabogado, el ministro de Justicia, Cúneo Libarona, y un ministro del Alto Tribunal requerido por Elisa Carrió en un fundado juicio político. El pregonado respeto de Milei por la independencia del Poder Judicial queda en duda pues nos recuerda la ampliación de la Corte por Menem que incluyó hasta un exsocio de su estudio. Tanto esfuerzo en cuidar las formas se dilapida con estas actitudes y hacen retroceder varios casilleros las muy nobles metas y los difíciles desafios que nos ha propuesto el Presidente.

Horacio M. Lynch

lynchhoracio@yahoo.com

Repelentes

El jueves pasado volví de Uruguay. En los supermercados más conocidos de Montevideo había stocks importantes del conocido repelente, ¡industria argentina! Precio: alrededor de 300 pesos uruguayos.

Janet Clutterbuck

DNI 92.053.769

Trato humillante

Coincido con lo expresado en su carta por la doctora Olea. Como sabemos, dentro del recientemente creado Ministerio de Capital Humano se encuentra, entre otros, un Departamento de Familia y una Secretaría de Protección contra la Violencia de Género, que incluye, entre otros, el derecho de la mujer a no vivir con miedo; ser agredidas con impunidad. Pues bien… las mujeres que integramos las familias de los soldados que lucharon contra el terrorismo en los 70 no hemos estado incluidas ni gozado de tales derechos durante el gobierno de los K. Hemos y estamos sufriendo tratos inhumanos y degradantes desde hace 21 años. Por ejemplo, al llegar al penal y hacer la cola para entrar y ver a nuestros familiares éramos amenazadas y empujadas brutalmente por las mujeres de los presos comunes, quienes no trepidaban en insultarnos. Al llegar a las requisas se nos desnudaba y revisaba en forma humillante, quitaban los pañales a los bebes, palpaban groseramente a las niñas y jovencitas, destrozaban la comida que llevábamos a nuestros familiares con un cuchillo mugriento, nos cortaban los tacos de los zapatos, denigraban a nuestras hijas haciéndoles sacar el apósito si estaban indispuestas, los baños no tenían agua, a veces nos encontrábamos una lechuza en el salón donde comíamos, que a la vez daba a un campo donde se criaban ovejas y el olor era insoportable. Las ratas gigantes caminaban por encima de los paredones que circundaban el predio. No podíamos llevar paraguas ni usar capucha los días de lluvia, las madres ancianas que visitaban a sus hijos se resbalaban y caían, había cucarachas, moscas, arañas y todo tipo de alimañas. Y tantas otras experiencias terribles que dejaron marcadas nuestra historia, pero jamás podrán mancillar nuestro honor por acompañar a nuestros héroes, que aún hoy en injusta e ilegal prisión estoicamente resisten librando esta batalla.

Ana Delia Magi

DNI 6.075.085

Ramón J. Cárcano

Los más encumbrados intérpretes de la música clásica han desfilado durante estos años por el mal llamado Centro Cultural Kirchner. También, lo han hecho políticos como el presidente de los EE.UU. Obama y hace algún tiempo la reina Margarita II de Dinamarca. Por eso debería denominarse Centro Cultural Cárcano al CCK. Esto se funda en el deseo de llamar a las cosas por su nombre. ¡Un anhelo reparador! Cualquiera que presuma de conocer nuestro pasado no puede ignorar la ardua y patriótica tarea que emprendió Ramón J. Cárcano, cuando el presidente de la Nación Juárez Celman lo nombró director general de Correos y Telégrafos en abril de 1887. Abogado a los 19 años y diputado a los 24, hubo que hacer una concesión especial para su nombramiento como tal, pues la Constitución establecía el límite de 25 años para el cargo. Al cabo de poco más de tres años, partiendo de cero, organizó un Correo de primer mundo. Realizó un viaje a Alemania para adquirir conocimiento. Luego, tomó contacto epistolar con el doctor Heinrich von Stephan, organizador del servicio de correos de esa nación y creador de la Unión Postal General (hoy día Unión Postal Internacional), obteniendo la colaboración para aplicar en nuestro país la metodología y técnica postales por él desarrolladas. Tamaña obra necesitaba un ámbito adecuado. Fue así como Ramón Cárcano contrató los servicios de M. Maillard, arquitecto francés de reconocido prestigio. La obra sufrió diversos avatares presupuestarios, siendo finalmente inaugurada durante la presidencia de Alvear.

Miguel P. Mordeglia

mpmordeglia@hotmail.com

En la Red Facebook

Profesores de la UBA dieron clases en las escalinatas de la Facultad de Derecho: “Ganar la calle para no perder las aulas”

“Los últimos 20 años le hicieron mucho daño a la educación, igual que al país. El populismo prostituye todo lo que toca. Hacerle creer a la gente que todo lo tiene que bancar el Estado crea ciudadanos dependientes”- Alberto Oña

“¿Eso les enseñan?”- Gladys Beatriz Arancibia Anzorena

“¡Se acaba el adoctrinamiento!”- Luis María González Unamuno

LA NACION