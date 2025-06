Cartas de lectores: Penas rigurosas, día de asueto, deuda interna educativa

Carta e la semana

Penas rigurosas y ejemplificadoras

Con qué liviandad se tratan los delitos por corrupción. La corrupción no solo es el perjuicio económico, el desfalco, son sus consecuencias impredecibles, inconmensurables, ocultas y silenciosas, pero ahí están. Quién sabe la cuota que le corresponde sobre el hambre, la miseria y la falta de educación que padecen parte de los argentinos. Basta leer los artículos de la nacion sobre la pobreza y sus consecuencias. Chicos que se van a dormir sin comer porque no tienen comida. Chicos que dejan la escuela porque tienen que salir a trabajar para poder comer. Chicos que viven hacinados durmiendo varios en una misma cama porque no tienen otras comodidades. Una vergüenza en un país rico como la Argentina. Se han dedicado a saquearlo en lugar de construirlo para el bienestar de todos los argentinos. Por todo ello, las penas deben ser rigurosas y ejemplificadoras, y lo recuperado, destinado a los más necesitados en alimentación, vivienda y educación.

Julio I. Bottino

DNI 8.462.866

Día de asueto

El Día del Trabajador, honrado en casi todo el mundo, es el 1° de mayo, que sumado a los tantos feriados y fines de semana largos, lo que permite disfrutar de varias minivacaciones durante el año, debería ser suficiente, sin que se deban festejar por separado tantos otros solicitados por los gremios. Ya es completamente absurdo que haya asueto los días del bancario, del abogado, del bioquímico, del médico, del maestro, del trabajador rural, del gastronómico, y la fila sigue con todas las profesiones y empleos que existen. No tengo idea de dónde surgieron estos feriados, pero no me cuesta nada imaginarlo. En un país donde hay millones de pobres, niños sin educación, niños desnutridos, inflación, gente mayor y con discapacidad cobrando miserias, problemas para pagar a los médicos y a los maestros, para restaurar hospitales, escuelas, rutas, sumado a tener que pagar deuda externa por los eternos créditos y sucesivos gastos, me parece que se podrían festejar todos esos días honrando a todos los que trabajan, sin que sean días no laborables y menos obligatorios y pagos, en forma privada. El único feriado del que trabaja debería ser el 1° de mayo, es lo que corresponde.

Marilyn Cornille

DNI 4.533.138

Deuda interna educativa

Después de leer la tristísima aunque excelente columna de Luciano Román, no puedo menos que afirmar que el peor pasivo que nos dejó el kirchnerismo, en su codicia por mantenerse en el poder, es el pasivo educativo, no el económico. Los miles de millones de dólares que robaron, tal como quedó clarísimo en las causas Cuadernos y Vialidad Nacional, entre tantas otras, se tornan casi insignificantes frente al desfalco educativo perversamente promovido por Cristina Kirchner y sus secuaces, a los que la injusticia argentina, muy cándidamente, no reconoce como parte de una asociación ilícita. Los años de educación robados a los chicos, en su mejor etapa de desarrollo madurativo, serán un duro escollo para que nuestra sociedad pueda progresar equitativamente. Encima de este enorme mal, la plaga de las drogas, el alcohol y el negocio de las apuestas ocupan hoy las primeras planas en la preocupación de las familias argentinas, abrevando en una joven población vaciada de instrucción, capacitación laboral y referentes sociales. Otra generosa herencia de los 16 años del kirchnerismo en el poder. Esa misma gente que hoy festeja a una condenada por la Justicia, en todas las instancias posibles, que danza desvergonzadamente en un balcón.

Fernando M. Chain

fernandochain@gmail.com

Viento

El mundo se debate entre una derecha caníbal, una izquierda que atrasa y un pensamiento ultramontano. En ese contexto, solo queda una plegaria cotidiana por la paz. Nuestro país no escapa a esa realidad y le agrega un toque de realismo mágico. Eso explica la caída de la participación electoral. La obsesión por el poder se concentra en internas partidarias y reelecciones indefinidas, lejos de la agenda de las necesidades de la gente. Sigue la retórica simplista, que delega la reflexión en los algoritmos para repetidores de consignas. El futuro queda supeditado a improvisaciones, sin soporte metodológico, que no resistirían el más elemental de los exámenes. En esta incertidumbre, solo queda recordar con Séneca: “No hay viento favorable para el que no sabe adónde va”.

Alfredo Belasio

DNI 8.316.897

El Senado

Es preocupante la liviandad con que el Senado toma ciertos asuntos. Como no hubo acuerdo para designar dos ministros de la Corte, surgió la idea de ampliarla. Todo hace pensar que para, de esa manera, poder darles a los distintos sectores alguien afín a los ellos. No se da ninguna explicación técnica. En una reciente reunión, sostienen que los ministros que se designen tienen que tener equidad de género y prospectiva federal. Me cuesta entender el significado de esto. Creo que lo realmente importante es que los ministros tengan capacidad jurídica manifiesta, fundamentalmente Derecho Constitucional y una conducta intachable. No creo que sea importante que sea varón o mujer, de la Capital o de alguna provincia. Lo importante es que falle de acuerdo a lo prescripto por la Constitución nacional, sin tener en cuenta sus afinidades.

Gustavo Pittaluga

guspittaluga@gmail.com

¿Tercera guerra mundial?

Mis abuelos, como los abuelos y bisabuelos de muchos argentinos, vinieron de Europa huyendo de la guerra. Esta era una tierra prometida, un refugio, donde echaron raíces y armaron sus familias. Pocos contaban detalles de las penurias sufridas en el Viejo Mundo, y muchos decidieron ni siquiera volver de visita, por los malos recuerdos de lo vivido. Para nosotros, sus descendientes, la Primera y la Segunda Guerra Mundial eran apenas un tema que se estudiaba en los libros de historia. Y de pronto, en pleno siglo XXI, los nietos, bisnietos y tataranietos de esos inmigrantes somos testigos de nuevas y feroces guerras que sacuden al planeta. Una de las frases más conocidas del escritor estadounidense ganador del Premio Nobel John Steinbeck es: “Toda guerra es un síntoma del fracaso del hombre como animal pensante”. Indudablemente, hemos evolucionado científica y tecnológicamente, pero da la clara sensación de que involucionamos como humanidad si creemos que la única manera de resolver conflictos es matándonos entre todos. Estamos destruyendo nuestra propia y única casa, serruchando la rama en la que estamos sentados. Como bien sentenció Albert Einstein: “No sé con qué armas se luchará en la tercera guerra mundial, pero la cuarta será con palos y piedras.”

Irene Bianchi

DNI 6.688.332

Caparrós y Martín Fierro

El Sr. escritor y periodista Martín Caparrós, autor del recientemente publicado libro La verdadera vida de José Hernández contada por Martín Fierro, ilustrado por Rep, ha sido propuesto por la UBA, Facultad de Filosofía y Letras, para recibir un doctorado honoris causa el próximo mes de julio, según informa la nacion. En su libro, Caparrós se ocupa de denigrar la memoria del autor del Martín Fierro con una ya conocida postura “revisionista y contrahegemónica”, acusando al poeta de robarle la memoria a Martín Fierro. Aquí van unas sextetas iniciales de ejemplo:

“Aquí me pongo a contar/ La historia que no quisiera/ La de esa culebra artera/ Que por contar una historia/ Se me robó la memoria/ Me la cambió toda entera.

“Se llamaba José Hernández/ Aunque también se llamaba/ Pueyrredón, porque alardeaba/ De ser un hombre de abajo,/ Y era rico pa’l carajo/ Más que la reina de Saba.

Y así era José, les digo,/ Rafael Hernández y más;/ Pueyrredón, así nomás, De familia tan famosa/ Por quedarse con las cosas / Y campos de los demás”.

Se vale del libro del poeta Instrucción del estanciero para acusarlo de doble personalidad, “poeta de los gauchos” y “estanciero codicioso” que establece con su manual la manera de explotar a los campesinos que, por otro lado, dice defender. Caparrós ha leído el libro de Hernández con la vulgar atención prejuiciosa y falaz que demuestra poseer. El libelo que agravia la memoria de nuestro poeta gauchesco mayor no presenta asidero lógico, ni conceptual, ni mucho menos rigor histórico. Y la versificación no le da al autor “ni pa’empezar”.

El premio doctorado honoris causa al que Caparrós se habría hecho acreedor haría juego con el que se le otorgó a Hugo Chávez en la Universidad de La Plata.

Alberto Campos Carlés

DNI 4.416.955

Un musical excelente

No hace falta ir a Londres o a Nueva York. Recién vengo de Libertad esquina Córdoba y he disfrutado de un musical que está a la altura de lo mejor de lo mejor a nivel mundial. Porque La Revista del Cervantes es gloriosa en todo sentido: coreografía, actores, bailarines, escenografia, música, lo que venga. Y, encima de todo, viene con un fuerte mensaje recordatorio de un género que fue tan importante en nuestro país en tiempos pasados: la revista. La verdad, salí del hermosísimo Teatro Nacional Cervantes sintiéndome más feliz que nunca de vivir en Buenos Aires.

Harry Ingham

DNI 4.149.607

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)