Cartas de lectores: Peronista moderado, contradicción, valiente e inflexible

escuchar

Peronista moderado

El votante peronista “moderado” es el que ha decidido el presidente de la Argentina en los últimos 40 años. Recordemos: 1983: “El peronismo y la violencia nos trajeron a los militares, ¡otra vez no!”. Voto a Alfonsín. 1989: “Basta de radicales y su falta de manejo político y económico, ¡volvamos al peronismo!”. Voto a Menem. 1999: “Esta fiesta menemista no va más, corrupción, Menem eterno, etc.”. Voto a De la Rúa. 2003: “Entre Kirchner y Menem… ¡ya dije basta de menemistas! En el ballottage, no tengo idea de quién es Kirchner, pero yo lo voto”. 2007: “Kirchner no lo hizo tan mal, ella no va a manejar nada, Néstor va a manejar los hilos desde atrás, ¡tranquilo!”. Voto a Cristina. 2011: “Ella ahora, sin el control de él, va a poder arreglar las cosas que hay que arreglar, vas a ver, ¡tranquilo!”. Voto a Cristina. 2015: “Basta del robo y la corrupción kirchneristas, ¡al final son lo mismo que los menemistas!”. Voto a Macri. 2019: “Estábamos mal y con Macri seguimos mal y peor. ¡Basta! Volvamos al peronismo moderado. Cristina no me preocupa, el que va a manejar es Alberto, que va a tener la lapicera, ¡tranquilo!”. Voto a Alberto.

Y ahora… ¿a quién nos dejará de presidente nuestro peronista “moderado”?

Rodolfo Miani

DNI 17.865.757

Contradicción

Horacio Rodríguez Larreta al lanzar su precandidatura a presidente de la Nación propició terminar con la grieta. En una entrevista con LN+ declaró: “No veo ninguna posibilidad de acordar con Cristina” (sic). “Hace dos años que no hablo con Alberto Fernández. No sé qué podría hablar con él” (sic). Con el mayor de los respetos, pregunto: ¿no resulta una contradicción flagrante entre un criterio y otro?

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

Valiente e inflexible

Liderar un país en crisis, aparte de requerir de una gran capacidad y preparación para dicho cargo, exige del futuro mandatario, cualquiera sea su sexo, lidiar con comunidades “progrieta”, “antigrieta”, fanáticos, negadores, dialoguistas fundamentalistas y otras variantes. El camino que tome para lograrlo marcará su estilo y su liderazgo. Suena lindo escuchar hablar de unión y diálogo, pero esto no depende solo de una parte. Por lo tanto, más que ser dialoguista o antigrieta, la persona que presida el país deberá ser valiente e inflexible, sobre todo con los que no quieren dialogar ni unir de una vez por todas a los argentinos. Basta de marketing eleccionario. Revisemos los archivos y luego votemos en paz.

Mauricio Maurette

DNI 13.380.744

Guerra en Ucrania

Nadie puede precisar, con certeza, qué será de Ucrania después de la guerra cuyo primer aniversario se cumplió el 24 del actual. Los estragos deberían obligar a la reflexión de sus actores. Pero, a la luz de lo encarnizado de la disputa, la pretensión asoma ilusoria. La obcecación de los involucrados torna improbable que se guarden las armas. Moscú no lo auspicia. Al contrario, desata desaforadamente nuevos ataques. Un año de lucha infructuosa no alcanza para desalentar los intentos mesiánicos de Putin. El Papa parece retirado de la búsqueda de consensos. El Consejo de Seguridad de la ONU, con una presencia más testimonial que efectiva, se muestra impotente. El mundo progresa en el orden tecnológico y científico, pero defecciona en lo atinente a la solidaridad y la concordia entre sus habitantes. El magro éxito alcanzado en este ámbito desanima. Sin embargo, no debe impedir que la paz sea –siempre– una meta irrenunciable.

Alejandro De Muro

demuroalejandro4@gmail.com

Bullying en España

A esta altura de mi vida, confieso que me asaltó un profundo dolor con la noticia del horroroso episodio que protagonizaron en Barcelona las injustamente denostadas gemelas argentinas, a tal punto que buscaron en el suicidio la forma de superar el inmoral rechazo de las y los “ilustrados” jóvenes españoles. Era yo un niño cuando España sufrió la dictadura de Francisco Franco, sobre la que no emitiré ningún juicio de valor. Muchos fueron los españoles que buscaron refugio en nuestro país para huir del penoso clima que estaban viviendo. La Argentina los recibió con los brazos abiertos y con abundantes pañuelos para enjugar sus lágrimas. No existía el bullying. Solo había paz, amor y fuentes de trabajo; también educación pública gratuita y auténtica y fraternal solidaridad. Ojalá estas líneas lleguen a los valerosos y valerosas cultores del “bullying barcelonés”. Tal vez la generosidad de la embajada de la madre patria colabore para ello.

Héctor Siracusano

Diputado de la Nación (m.c.)

DNI 4.484.181

Felicitaciones

Felicitaciones a los autores y a LA NACION por los excelentes artículos del jueves 23 de febrero de Luciano Román, titulado “Inmigración, ¿brazos abiertos o brazos caídos?”, y a Hugo Beccacece, por la profunda reflexión del 24 de febrero, con el título “Dignidad”.

Ana María Greco

DNI 3.772.666

Jubilados

El sábado pasado leí la carta del señor Tomás Iramain y me sentí totalmente identificado respecto del poder que tenemos los 5 millones de jubilados sin poder levantar la voz, porque contamos solamente con el voto. Creo que no deberíamos únicamente estar sindicalizados, sino además contar con legisladores en el Congreso. Además, me pregunto por qué a ninguno de nuestros genios políticos se le ocurre aprovechar nuestra experiencia de vida y profesional para, al menos, en forma consultiva y ad honorem, acercar soluciones e ideas. Vemos diputados que no cuentan con el expertise ni los antecedentes que los haga merecedores de los cargos. Se aceptó que el 30% deben ser mujeres aunque resulten, en algunos casos, poco capacitadas. Deberían contar con al menos un 10 por ciento de jubilados honestos e idóneos.

Julio Berlanda

DNI 7.7827.30

En la Red Facebook

Las cartas que las gemelas dejaron antes de caer desde el balcón en Barcelona

“Qué tristeza, tan jóvenes, y qué poca empatía con sus compañeros, terrible todo”- Ninosca Gonzales Sandoval

“Eso pasa por que no se enseña el respeto desde niños, si los padres enseñaran a sus hijos a respetar a los demás, ningún niño sufriría”-Carlos Felipe Quiñones Barría

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION