Cartas de lectores: Pesadilla, Trump, soberanía nacional

Pesadilla

Cientos de cheques rechazados, un desfalco que supera el equivalente en su momento a 60 millones de dólares, 15 años para dictar sentencia y un fallo irritante que absuelve a algunos e impone penas leves a otros. Años y años de dilaciones que terminan en impunidad y una justicia que ya no tiene cara ni credibilidad. Otra pata del estado que necesita urgente su transformación. Sin obras y sin condenas, Sueños compartidos convertido en la peor pesadilla.

Sebastián Perasso Jáuregui

rugbydidactico@hotmail.com

Trump

Dado que, no mucho tiempo atrás, se consideró merecedor del Premio Nobel de la Paz, no debería extrañarnos que ahora el pintoresco presidente de los Estados Unidos se sienta “seguro” de que va a ser llamado como mediador en el conflicto por las islas Malvinas. Horas después agregó a esa difícil y larga tarea que “sería fantástica” la reunificación de la república de Irlanda con Irlanda del Norte.

Quizás podría esperarse del señor Trump que trabajase, también, sobre la reunificación de su propio país.

Carlos A. Binder

carlosabinder@gmail.com

Soberanía nacional

Advertimos que mientras países como Escocia, Gales e Irlanda del Norte reafirman sus derechos sobre el principio jurídico de la autodeterminación de los pueblos, en nuestro país, en el caso de la expresidente Cristina Kirchner, condenada hasta con la confirmación de la Corte Suprema de Justicia, algunos políticos intentan crear una instancia internacional que según ellos podría tener atribuciones para absolverla. Cabe preguntarse dónde quedaría en tal caso la soberanía nacional, paradójicamente utilizada habitualmente como bandera por el partido al que pertenece la citada exfuncionaria.

Roque A. Sanguinetti

roquesang@yahoo.com.ar

Estímulo

En 1960 me recibí de maestra Normal Nacional (Normal n°7). En 1963, de profesora de Educación Preescolar. En 1964, como maestra N.N. de Educación Física Infantil. En 1966, entré sin examen de ingreso a la Facultad de Psicología de la UBA, donde también me recibí. Fue un estímulo para seguir estudiando. Propongo que a los alumnos egresados con altos promedios de los institutos de formación docente se les reconozcan algunas materias del CBC, afines a lo que desean estudiar, para que puedan cursar en la universidad pública. A mí me sirvió y es un antecedente.

María Esther Fregenal