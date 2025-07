Cartas de lectores: Planificar y crecer, carteles, el Congreso

Planificar y crecer

El país está cambiando a una velocidad vertiginosa. Son muchos los cambios positivos introducidos, pero de muy difícil previsión con la exactitud que requiere un presupuesto nacional. Las obras públicas totalmente frenadas también requieren de inversión, no se debe esperar más. No hay plata en el presupuesto para ellas, aunque los empresarios privados podrían encararlas utilizando creativas fórmulas como las que ofreció el Plan Laura de Autopistas, financiando estas y los caminos rurales con solo centavos de dólar por litro consumido en el pais en los próximos 30 años. Es una forma de tener las obras ya y financiarlas a largo plazo. El país hoy debe crear este tipo de financiaciones con más imaginación y sin que el Estado tenga que poner dinero. El propio Milei está invitando a los empresarios privados a que realicen estas tareas acompañando a un Estado reformado, pequeño y eficiente actuando en un país con un marco de leyes totalmente modernizado, donde los privados jugarán el más importante rol de la economía. Así nuestro país volverá a poder planificar, presupuestar y crecer

Ricardo Olaviaga

Carteles

Los legisladores de Unión por la Patria colocaron un cartel en sus bancas que dice: “Cristina libre” (sic).

Con el mayor de los respetos, ¿no hubiese sido mejor poner: “Cristina inocente”?

Roberto A. Meneghini

El Congreso

Como ciudadano he votado muchas veces, tanto es así que he completado todos los lugares de la antigua libreta de enrolamiento. Lo hice por diputados y senadores, más allá de algún otro concejal. Dadas las circunstancias actuales, y viendo el comportamiento de estos congresistas, he decidido, haciendo uso de la posibilidad de no votar por mi avanzada edad, que no lo haré más hasta que no se retire la palabra “honorable” de la denominación de ese maravilloso edificio que es el Congreso. Lo que pasa ahí adentro no tiene absolutamente nada de honorable. Ver una sesión es espantoso. Ojalá se den cuenta del papelón que hacen. Espero poder ver algún día que se nombre únicamente Congreso de la Nación Argentina

Raúl Bernardini

¿Emigrar es el futuro?

Desde el 10 de diciembre de 1983, cuando se conformó el primer Congreso nacional, después de la recuperación democrática que llevó a Raúl Alfonsín a la presidencia de la Nación, la calidad institucional y académica de nuestros legisladores, salvo una docena de excepciones, se ha ido denigrando día a día. La última sesión en la Cámara de Diputados, realizada el 2 de julio, colmó el vaso. Los discursos de Cecilia Moreau, Luana Volnovich y Florencia Carignano fueron de una chatura intelectual que asombra. Solo gritos y exabruptos propios de enajenados. La patoteada llevada a cabo contra el diputado José Luis Espert por las diputadas Carignano, Penacca, Siley, Pokoik y Monzón, y el diputado Manrique, utilizando un vocabulario de baja estofa, fue un espectáculo indigno y soez, impropio de diputados de la Nación. Las diputadas libertarias, que defendieron al diputado Espert, no les fueron en zaga. Marcela Pagano dando quorum y Lilia Lemoine filmando aportaron su cuota de personalismo. Sabíamos hasta hoy de la baja calidad intelectual de diputados y senadores que durante estos 42 años de democracia no han resuelto ninguno de los problemas básicos que tiene el país en materia de educación, seguridad, salud y justicia. También, además de los probados, sospechamos de otros muchos actos de corrupción. ¿Volverán los tiempos en que embajadas y consulados extranjeros se atestaban de jóvenes decididos a emigrar?

En los cercanos meses de septiembre y octubre lo sabremos.

Gabriel C. Varela

Inundaciones

Continúan las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, sin que exista la intención de resolver el problema con las obras de infraestructura en ingeniería hidráulica que faltan y cuyo presupuesto está aprobado desde la gobernación de Duhalde. Indiferencia ante el drama que significa en los campos, sustento económico de nuestro país.

Clara Blanco Pinto

El drama argentino

El 1º de julio, una carta del lector Jorge Bottino se refería acertadamente al verdadero drama argentino, la educación, y lo atribuía específicamente al descenso del nivel de la escuela primaria. Comparto plenamente sus conceptos y refiero que en mi tesis de doctorado, defendida en la Universidad del Salvador en noviembre de 2021, reivindiqué especialmente a la maestra normal nacional, graficándola con la siguiente frase: “La maestra normal nacional era un ejemplo digno de imitar”. Asimismo, destaqué el rol del maestro que recibe practicantes en sus aulas, considerándolo no un simple receptor de estos, sino un integrante destacado del equipo de las prácticas de la enseñanza.

Si bien los cambios educativos en este siglo han sido vertiginosos, debemos reivindicar la figura del maestro de educación primaria como pilar esencial para la formación de los futuros ciudadanos.

María Teresa Armas

Jueces de los demás

Estoy cansada, más bien agotada, de observar en la sociedad cómo se juzga la vida del otro. Todos son profesionales de todas las áreas, pero nadie tiene el título de nada. El gran problema actual es la dificultad para entablar vínculos, al parecer existen jueces que valoran si la vida de los demás esta bien o mal. Ahora nadie puede realizar autocrítica. Basta de opinólogos de turno y justicieros de cuarta. Ese tipo de personas que se las dan de que se las saben todas son las primeras en demostrar con sus acciones la falta de humanidad, empatía y sentido critico. No nos den clase cuando su vida es miserable.

Verónica Ciolli Ceccato

