Cartas de lectores: Plebiscito, traición, yo acuso

Plebiscito

Nosotros, el pueblo argentino, el pueblo que trabaja, el pueblo que con sus impuestos paga y sostiene al país, el pueblo honesto, el pueblo que quiere un país distinto, el pueblo que quiere una clase política que no le robe su futuro como vienen haciendo desde siempre, le pide y le exige al presidente Milei que en las elecciones legislativas de octubre de este año se realice un plebiscito vinculante con una boleta única para que podamos votar por sí o por no el proyecto ficha limpia, para poder terminar de una vez por todas con la casta corrupta que se lleva impunemente nuestro dinero y nuestro futuro. Los 45 millones de argentinos sepan que tenemos ese derecho y que podemos exigirles elegir políticos limpios.

Gustavo Basavilbaso

DNI 4.403.282

Traición

El poder confunde. Cuando el actual presidente era un dubitativo candidato, se arropó en Pro para llegar a la Casa Rosada. Empoderado, hoy execra cualquier acercamiento. El “presi” amigo, Mauricio Macri –como le decía Milei–, azorado contempla lo que él también ayudó a implosionar.

Creímos que la nefasta etapa K sería solo un amargo recuerdo. El autoritario presidente Milei fogonea, torpemente, su resurrección.

José Azpiroz Costa

DNI 10.306.873

Yo acuso

Yo acuso a los candidatos y líderes de Pro, La Libertad Avanza, a Rodríguez Larreta y a Marra de permitir que el kirchnerismo, liderado por Santoro, sea probablemente la opción más votada mañana en las elecciones porteñas. El mensaje para los que queremos un cambio en nuestro país sería muy desalentador. Nos damos cuenta de que priman los intereses personales de los políticos frente a las urgentes necesidades de la Nación. Imaginen lo que están pensando los posibles inversores extranjeros cuando, si se confirman los pronósticos, vean los resultados de las elecciones. Su conclusión: Cristina Kirchner y los suyos están muy vigentes y van a ganar una elección general.

Nuevamente los felicito a todos, espero que mañana a la noche, después de los resultados del comicio, reflexionen. Los argentinos que queremos el cambio se lo exigimos.

Carlos E. Echagüe

DNI 11.986.456

Aranceles

La baja de los aranceles a la importación de teléfonos celulares me da la misma sensación que cuando los colonizadores engañaron con los espejitos de colores a los indígenas. El país va a salir adelante el día que no le saquen más dinero al campo, es decir, cuando eliminen las retenciones a las exportaciones agropecuarias y no lo usen para hacer alarde del equilibrio fiscal.

Mariano E. Correa

DNI 10.809.024

Razones

Cuando leí el titular que rezaba “el presidente Javier Milei no viajará a Roma para la asunción de León XIV por cuestiones de agenda”, me hubiera dado esperanza enterarme de que el Presidente había decidido no viajar por cuestiones de austeridad.

Es una brevísima reflexión; nada más y nada menos.

Claudia Silvana Queirolo

DNI 16.246.356

Representante

Presidente Milei, usted representa a todos los argentinos. Su obligación es ir a la asunción del nuevo papa en nombre de nuestro pueblo. Usted no representa a un candidato al que solo adhieren quienes lo votan. Cuando quiere, para ver a Trump, viaja, aunque no se crucen.

Recuerde que el pueblo argentino está primero.

Mónica Camaño

mbcddlc@hotmail.com

Razonamiento

Javier Milei manifestó enfáticamente que “los que tienen la guita en el colchón son los que se escaparon de un régimen opresor” y que “aquellos que fugaron la plata no son delincuentes, son héroes”. Su razonamiento es propio de la “doctrina zaffaroniana”, extensiva a la economía. La seguridad jurídica y los valores morales brillan por su ausencia una vez más. Viva la libertad...

Oscar Edgardo García

osedgar@yahoo.com

Coherencia

No fue mi presidente. No tengo familia en Uruguay, ni vínculo alguno con el país vecino. En el folklore del fútbol nos gusta y causa gracia burlarlos. Sin embargo, siento mucha tristeza por la muerte de Mujica. ¿Será esa sensación tan argentina que para el afuera nos creemos los mejores, pero en algún punto nos gustaría tener al menos una vez un presidente que actúe en su vida privada de acuerdo con sus convicciones políticas?

Alejandro Belloc

DNI 28.710.166

Natalidad

Un estudio reciente del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad de la Universidad Austral dice que la natalidad cayó un 40% en la Argentina. Lo que ocurre hoy se veía venir con solo haber observado lo que estaba sucediendo en Europa. La preocupación general es por la falta de futuros aportes para sostener las jubilaciones. Y nosotros con algunos gobernantes mirando para otro lado, incluso tratando de desviar la atención del problema, a pesar de que hay gente en nuestro país que lo anunciaba e incluso escribía sobre el tema. Hoy, “cuando las papas queman” y “descubren el agujero del mate”, comienzan a preocuparse. Dicen que nunca es tarde. Puede ser, pero hay que reaccionar y ya.

Susana Schenone

DNI 5.658.351

Paradas de colectivos

En la avenida Las Heras, entre Ugarteche y Scalabrini Ortiz, dirección sur, las paradas de colectivos estaban ubicadas a lo largo de toda la cuadra. Desde este mes, el gobierno de la ciudad ha dispuesto concentrar todas las paradas en la mitad de la cuadra, con lo cual en pocos metros deben detenerse diez líneas de colectivos, con el inevitable amontonamiento de vehículos y pasajeros, y los inconvenientes y riesgos consiguientes. La medida debería revertirse antes de que ocurra un luctuoso accidente.

Enrique Pablo Mayochi

DNI 13.530.887

En la Red Facebook

“Catástrofe educativa” en Santa Fe: solo 1 de cada 4 chicos de primaria lee bien

“¿En Santa Fe nada más?”- Marcela Bernales

“Acá, en provincia de Buenos Aires, a los chicos de secundaria no les da el nivel para pasarse a una privada. Conozco el caso, esto sería general. Cómo bajaron el nivel es tristísimo”- Elena Torrez

“Es en todo el país la decadencia en la educación primaria y secundaria. Llegan a la universidad y se dan con una pared”- Claudia Arias