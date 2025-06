Cartas de lectores: Pontaquarto, farsa, oligarquía

Pontaquarto

“Miente, miente, que algo quedará”, frase atribuida a Josep Goebbels que entraña una lamentable verdad en estos tiempos de desinformación y fake news. LA NACION publicó ayer una entrevista al embaucador serial Mario Pontaquarto, desconociendo absolutamente un fallo unánime y lapidario del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3, integrado por los doctores Miguel G. Pons, Guillermo A. Gordo y Fernando R. Ramírez, que sentenció que todos los hechos en que se fundó la acusación “no existieron”, que Pontaquarto mentía, que era un falso arrepentido, al punto de que el tribunal cuestiona que por el derecho a no autoincriminarse puedan los imputados calumniar a personas inocentes, como ocurrió en este caso. ¿La periodista consultó otras fuentes, hizo una mínima investigación? Pareciera que no. Pudo al menos leer el fallo del TOF 3, que fue confirmado por la Cámara de Casación. Pontaquarto no es una persona confiable. Fue exonerado del Senado por quedarse con viáticos otorgados para un viaje que no hizo. Por su falsa “confesión” cobró una abultada suma y dispuso de un costoso abogado defensor, Hugo Wortman Jofre, cuyos honorarios pagó algún interesado en la operación calumniosa. Porque fue una operación en la que estuvieron involucrados Alberto Fernández, a la sazón jefe de Gabinete; la ex SIDE; Daniel Bravo, y Aníbal Ibarra, ambos incursos en falso testimonio, según el fallo del TOF3. ¿Qué nos pasa a los argentinos que creemos más a un delincuente que a un tribunal? Es como creerle a CFK cuando afirma que todas sus causas son inventadas, lawfare, obviando que hay toneladas de pruebas en su contra. ¿O es que hay sentencias que celebrar porque nos complacen y otras que desechar según de quien se trate? ¿Dónde está el respeto a las instituciones? Porque esto es levantarse contra un fallo de un alto tribunal de justicia. ¿Dónde el respeto por figuras públicas de probada honestidad, como Fernando de la Rúa, que soportó sin quejas más de 10 años de juicio para que luego de un fallo absolutorio unánime se sigan discutiendo los hechos? Estas conductas solo contribuyen al descreimiento general de la Justicia y de las instituciones de la república.

Eduardo de la Rúa

edelarua2@gmail.com

Farsa

Prisión significa aislamiento. En Rosario los mafiosos seguían manejando sus bandas hasta con teléfonos de línea, organizando operativos delictivos libremente. Las redes también estaban disponibles para ellos. Cristina está dirigiendo libremente a su tropa desde el balcón, con visitas, teléfonos, redes sociales. ¡Esto es una farsa! Está igual que antes. ¿Presa? ¿Dónde se nota?

Juan Carlos Parodi

DNI 4.396.466

Oligarquía

La oligarquía es el gobierno de los pocos para los pocos. A juzgar por las obscenas fortunas acumuladas por los Kirchner y quienes fueron parte de sus gobiernos, la definición de oligarcas se les adapta como el papel a la pared.

Juan Peña

penapirovano5@gmail.com

El tercer poder

La última columna, del jueves pasado, de Luciano Román me llena de esperanzas. Un poder actúa con independencia de los otros cumpliendo su función como lo determina la Constitución nacional en el caso de la prisión de Cristina Kirchner. Es sumamente saludable para el país. Además, la decisión de la Corte fue contraria a la conveniencia del Gobierno de rivalizar con ella en las próximas elecciones, es decir, no hubo una consideración del tribunal superior por la política, sino del cumplimiento del proceso judicial. Creo que es una evidente demostración a los inversores extranjeros de que el sistema judicial funciona y puede ser un garante adecuado a sus inversiones. Creo que no hay mejor política económica que la del adecuado funcionamiento de las instituciones. Por supuesto, esto, además de las decisiones que está tomando el Gobierno en materia administrativa, al considerar el equilibrio fiscal y la reducción de la inflación como objetivos principales.

Ricardo Bordman

DNI 4.300.748

Fundamentos

Está claro que la condena a Cristina Fernández de Kirchner, por sus antecedentes, es un hecho histórico, sin precedente. Como tal, todo el pueblo de la nación tiene el derecho a conocer de manera clara los fundamentos de esta condena. Es por esto que los funcionarios, particularmente los judiciales, deben dar a conocer y divulgar estos fundamentos de manera fehaciente (ej.: conferencia de prensa por cadena nacional) y evitar de esta manera que crezcan las malas interpretaciones y mentiras intencionadas para sugerir inocencia de la condenada y el desprestigio de la Justicia.

Carlos E. Castellano

DNI 8.063.021

Promesas

Mientras alguna religión prometa el paraíso a quien en su nombre mate a otro ser humano, no habrá paz en este mundo.

Ignacio Peña

iggers1609@gmail.com

Bizarría

Es lamentable la prevalencia del uso indebido de los términos “bizarría” y “bizarro” con la acepción que tienen en inglés, en detrimento de su significado en español: valor, generosidad, gallardía, intrepidez, denuedo, esplendor, lucimiento, como se canta en la “Marcha mi Bandera”: “Aquí esta la bandera que un día en la batalla tremoló triunfal y llena de orgullo y bizarría, a San Lorenzo se dirigió triunfal”.

Miguel Ángel Espeche Gil

DNI 4.247.500

Humanidad

Mil gracias, señor Héctor Guyot, por su hermoso texto del 21/6. Dijo de manera excelente lo que yo vivo y quisiera haber escrito tan bien como usted. Sí, podemos vivir lo pasado, inolvidable, en modo de casi presencia. Y entonces vale la pena vivir, ¡aun en la vejez! De nuevo gracias. Y lo felicito por todos sus textos, allí hay humanidad en esta época de máquinas.

Néstor A. Corona

DNI 4.393.920

En la Red Facebook

Con Cristina recluida, el PJ empieza a reagruparse, con el kirchnerismo y el massismo, pero sin el grupo de Kicillof

“Ficha limpia”- Lita Peralta

“¡No vuelven más! Fin”-Nancy Ledesma

“Ninguno vale nada, menos Cristina”- Lidia Gehl

“Dios nos libre y nos guarde de esta clase de corruptos que quieren volver”- Patricia Nieva

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)