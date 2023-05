Cartas de lectores: Populismo, Milei, derrotados

escuchar

Populismo

El gran problema de la Argentina es que la política populista nos llenó de derechos y nos vació de deberes.

Juan B. Garona

ganix.garona1952@gmail.com

Milei

Recientemente el lector Ángel Lapietra le pidió, con cierta ilusión al señor Milei, que no arruine lo bueno que podría aportarle al país haciendo escenas de absoluta intemperancia frente a cualquier situación que contradiga sus ideas. Le solicita autocontrol para ganar con ello miles de votos de quienes simpatizamos con algunas de sus ideas, pero dudamos de su capacidad para actuar racional y equilibradamente frente a dificultades que se pueden presentar en una gestión de gobierno. Lamentablemente y ya en nuestra madurez de la vida, es difícil que podamos cambiar nuestras conductas que llevamos en el ADN. Por lo general, los defectos se acentúan con los años. Creo que las ideas de eliminación de privilegios, reducción del gasto público superfluo y de un equilibrio fiscal las podrán llevar a la práctica Ricardo López Murphy (a quien injustificadamente lo llamó “traidor”) o José Luis Espert, quienes propician lo mismo, con convicción y firmeza, pero dentro de una alianza de posible gobierno que permitirá lograr una mayoría que gane las elecciones de octubre e imponga estos cambios tan necesarios. Hoy Milei, con sus actitudes prepotentes y jugando como un llanero solitario, es funcional al actual gobierno populista, que pretende perpetuarse en el poder y las recientes elecciones provinciales demuestran que ello es una posibilidad que no hay que descartar.

Raúl Aguirre Saravia

DNI 12.548.198

Derrotados

Otra vez la patria subsidiada derrotó a la patria productiva. La cultura de la vagancia paralizó a la cultura del trabajo. ¿Y las autoridades de CABA? Bien, gracias.

Maria Isabel Di Biasi

DNI 12.087.037

Obstinación

Wado de Pedro, los kirchneristas y los peronistas son suicidas o kamikazes. Dejan en manos de Cristina la selección de candidatos. Pruebas al canto: Cobos, vicepresidente “traidor”; Boudou, vicepresidente condenado y preso; Alberto Fernández, presidente que ha demostrado su incompetencia. ¿Poder de la vicepresidenta? ¿Miedo, obsecuencia, fanatismo de sus seguidores esclavos?. ¿Dónde radica la obstinación en repetir errores?

Jorge Ítalo Pozza

DNI 6.446.350

La flauta mágica

Pretender que la música de Mozart defiende a la masonería tal como hoy la conocemos es como afirmar que la música electrónica elogia al cristianismo. En el fondo, es ignorar que la armonía y el orden de los sonidos transmiten un mensaje por sí mismos más allá de la letra u otros símbolos en escena, y ese mensaje en Mozart es profundamente cristiano. La masonería en Mozart fue una moda de la época en una Austria que silenció desde los más altos niveles las advertencias de la Iglesia contra las logias masónicas. De hecho, no se conocieron en Austria los dos primeros documentos pontificios que condenaban la masonería hasta años después de la muerte del compositor. Es por eso que un Mozart auténticamente católico, autor de 20 misas y obras cumbres de la música sacra –como el inconcluso y sublime Réquiem (muestra de su ascenso espiritual hacia la más exquisita unidad con la fe católica)– no pudo ver el peligro de una organización cuyos principios fundacionales estaban en total contradicción con la doctrina católica, como se ha demostrado con el correr del tiempo y luego de 20 documentos condenatorios por parte de la Iglesia Católica. La reciente puesta en escena de La Flauta Mágica en el Teatro Colón me ha dejado un sabor amargo. En primer lugar, porque en los mismos sonidos de la obra se respira la cultura cristiana y no una militancia atea masónica como se nos quiere sugerir. En segundo lugar, no se ha respetado el tono artístico, porque las pantallas y los medios digitales no pueden hacer arte sino solo espectáculo, show mediático e inconsistente, destructivo de una música de profundo nivel artístico y trascendente. Con las psicodélicas pantallas se ha logrado banalizar la belleza y subrayar lo chabacano, aquello que en un teatro lírico no se puede permitir. En tercer lugar, encuentro una gran contradicción ya que se transforma una divertida historia casi infantil que contiene un armonioso mensaje musical en una historia mecanicista e intrascendente, centrada en la exaltación de los símbolos de una organización que desde la Revolución Francesa viene desmontando pieza a pieza la cultura occidental construida sobre los valores cristianos. Cultura en la que la música de Mozart se sustenta y a su vez da brillo. En conclusión, solo el respeto a las obras musicales tal como fueron pensadas en el contexto de su época nos permitirá conservarlas, custodiarlas y transmitirlas como legado a las futuras generaciones, siendo esa la principal misión y razón de ser de nuestro palacio del arte musical, nuestro querido Teatro Colón.

María Inés Ayala

DNI 21.544.259

Estaciones de subte

De acuerdo con lo informado por los medios, el gobierno de la ciudad impondrá a una estación del subterráneo el nombre de Mártires Palotinos. Hace tiempo se bautizaron otras estaciones con los nombres de Rodolfo Walsh y Carlos Jáuregui. Es evidente que hay una manifiesta inclinación por poner a lugares públicos nombres de personajes que han vivido episodios o han desarrollado actividades dentro de lo que hoy se llama progresismo. Para ser ecuánimes y no despertar las sospechas de que se tiene una preferencia especial por una ideología, el gobierno de la ciudad debería nombrar una estación, una plaza o una calle como Coronel Argentino del Valle Larrabure, verdadero mártir y modelo de soldado y ciudadano. Será justo hacerlo.

Florencio Olmos

DNI 5.941.080

En la Red Facebook

Julio María Sanguinetti: “Uno va a Buenos Aires y vuelve hinchado. Parece que los uruguayos somos una raza superior”

“No es extraordinario, sus valores muestran que aman al prójimo y aman a su pueblo”- Carlos Alberto Brucek

“Uruguay siempre tuvo una línea... cambian los colores partidarios pero el país, la economía, no sufre”-Alicia Guimarey Chiappa

“Ninguna duda. Ese estado se los otorgó el pero-kirchnerismo”- Carlos Alberto Percivale

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION