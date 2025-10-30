Cartas de lectores: ¿Por qué se opone?, confianza, perdedores

¿Por qué se opone?

Las nuevas boletas electorales, además de ser más económicas, ágiles y de más fácil escrutinio, impiden la mayoría de los fraudes que se podían cometer (y se cometían) con el anterior sistema. Por ejemplo, colocación de boletas falsas o de anteriores elecciones para poder anular votos, hacer faltar, robar o esconder boletas, entrega previa de boletas con dinero o bolsas de alimentos, facilidad de controlar del voto, etcétera.

¿Y por qué el señor Kiciloff se opone al nuevo sistema?





Confianza

Estimado Sr. Presidente: el domingo pasado hemos renovado el apoyo a su gestión. Esta es su oportunidad para generar consensos, apoyarse en sus colaboradores de mayor experiencia (como el Sr. Francos) y ser medido en su lenguaje. Con estas simples acciones podrá retomar el excelente trabajo que viene realizando. Lo he vuelto a votar no porque le tema a la oposición sino porque confío en que usted es una buena persona ( y mejor economista) con las mejores intenciones para con nuestro país.





Perdedores

El 26 de octubre ganaron la BUP, los argentinos y LLA. Perdieron los encuestadores, el kirchnerismo/peronismo y los que fueron por la avenida del medio: radicales, CC, Provincias Unidas y otros.





Creatividad

El domingo 26, una vez más, hice de fiscal en el partido de Pilar. Y una vez más me sorprendió la creatividad de los K para hacer trampa o torcer la ley. Ahora los fiscales K tienen una aplicación en sus celulares con el padrón incluido. Entonces cada vez que un elector vota lo marcan en la aplicación. Eso informa en tiempo real quien votó y quien aún no lo hizo y les permite ir a buscarlos a sus domicilios y traerlos a votar. ¡Una vergüenza!





A los jóvenes, gracias

Queridos jóvenes: al escuchar los resultados de la votación del domingo pasado tuve una gran alegría, por eso quiero felicitarlos y agradecerles lo que han conseguido. Milei es presidente por ustedes y sigue por ustedes, que están logrando poner fin a 80 años de peronismo. Tengo 87 años y hace tiempo que he soñado con lo que viví esa noche. Llegó el cambio político. Gracias nuevamente a esa maravillosa juventud. Ahora chicos, deben continuar colaborando con dicho cambio. Si se quedan cómodos en sus casas y no participan en la sociedad, en la política, en la cultura, entrarán nuevamente ellos, y se acabará la esperanza. El mal avanza cuando el bien retrocede. Lugar que dejen lo ocuparán los otros. Además, preocupándose para que la gente viva mejor ustedes serán más felices. Den ejemplo de personas honestas, solidarias, que se esfuerzan en estudiar, en trabajar, defender la vida, buscar la armonía, respetar las diferentes opiniones, y vivirán en una sociedad donde reinará la paz. Tienen el futuro en sus manos.

Una gran misión les espera. Que la Santísima Virgen los proteja.





Así somos

Los argentinos somos argentinos (no encuentro otra forma para encasillarnos). Individualistas y, salvo excepciones, en lo que se refiere a cuestiones políticas, no nos “metemos”. Esto fue a partir de una determinada época. Mi padre no lo hizo y yo tampoco; elegí trabajar y estudiar y nunca tuve participación política alguna, ni en la Facultad de Derecho, ni en la vida en general. Siempre esperé que otros tomaran cartas en el asunto. Algunos intervenían; yo no. En mi caso y en el de la mayoría de mis amigos y conocidos es lo que casi siempre ocurrió. Esa prescindencia desembocó en lo que ocurría a fines de 2023: un verdadero y descomunal desastre, desde todo punto de vista, donde protestamos y nos quejamos desde nuestros cómodos sofás, mirando los programas políticos o noticieros por TV. “Qué desastre!” ”Qué vergüenza” “Qué barbaridad”. Toda una vida protestando.Durante los años previos a la elección del actual presidente, el problema se agudizó hasta lo insoportable: la quiebra moral y económica: la debacle indescriptible. Algunas personas se metieron, pero nada lograron frente a la vorágine del populismo, corrupción y desvergüenza totales. Apareció Javier Milei, un personaje que desde el comienzo de su rutilante carrera política siempre fue igual. Fui arrastrado a la mayoría de sus mítines políticos por mi querido nieto y sus amigos. Luego de observar la actuación del entonces candidato a presidente tuve el convencimiento más absoluto que accedería a la primera magistratura de la Nación. Inteligencia, personalidad avasallante; suprema determinación. Desde el principio, muchos amigos y conocidos muy queridos comenzaron: “no me gusta”, “mirá el pelo”, “usa zapatillas”, “es un guarango”, “dice malas palabras”. Últimamente: “canta en el Movistar Arena”, etc, etc. Desde su asunción hasta la fecha (no pasaron dos años) tuvo logros extraordinarios, junto a su brillante gabinete: va en camino a derrotar la inflación, insertó la Argentina en el mundo civilizado, logró el apoyo de los EE.UU., etc. Los resultados de la última elección son extraordinarios. Va camino a sepultar al kirchnerismo, lo peor que le pasó a nuestro país, una banda como no existió nunca en el mundo. Algo jamás visto. Durante los escasos 22 meses de su gestión sigue siendo criticado y “comentado” por sus “formas”, especialmente por quienes nunca hicimos, ni logramos nada, absolutamente nada. Personalmente, le agradezco en público y le pido disculpas si en algún momento de idiotez extrema salió de mi boca alguna crítica. Los argentinos somos así, poco dispuestos a agradecer a quienes hacen lo que otros no quieren ni se animan a afrontar. Si alguno tiene virtudes y defectos, será conocido por éstos y no por aquéllas.

Saludos afectuosos a quienes me lean, me harán sentir orgulloso. Seguramente alguno me criticará…Así somos.





Ganancias

Siempre se ha sostenido que la jubilación es un derecho de quienes aportaron durante su vida laboral para percibirla al jubilarse. La gran pregunta es: ¿por qué si la jubilación es un derecho y no un salario los jubilados sea vean obligados a pagar el Impuesto a las Ganancias?Enrique F. Bellande



