Cartas de lectores: Precios, desengaño, mecenazgo

Veo la foto del Presidente en la Antártida, haciendo el símbolo de la “V” y con una sonrisa triunfadora. Me pregunto qué estuvo haciendo en la Antártida mientras el país se cae a pedazos. ¿Habrá creído que desde un lugar tan frío puede congelar los precios y la inflación?

Todo es posible.

Agustín H. Banchieri

DNI 24.155.007

Desengaño

Jean-François Revel decía que la democracia tiene incorporado el gen de su propia destrucción, ya que admite la participación de partidos con ideologías antidemocráticas. Así, nos ofrece la posibilidad de votar nuestro propio exterminio. La mayoría garantizada por nuestra Constitución permite que esas ideologías lleguen al gobierno paradójicamente para destruirla. Muchas veces la mayoría de la población votó nuevamente por esas ideas que reiteradamente nos ponen al borde del abismo, a pesar de saber que no existen moderación ni protección de derechos cuando quienes gobiernan han representado esos contravalores de la democracia. Entonces, entre los que pidieron con el voto que esas fuerzas vuelvan a regir nuestros destinos surgen dos comportamientos: el “yo no lo voté” y el “pensé que ahora iban a ser mejores”.

¿Cuánto tiempo y cuántos desengaños son necesarios para que el votante tome conciencia de que si lo estafaron durante tanto tiempo no es lógico pensar que ahora serán honestos?

Gustavo Gosiker

DNI 13.103.670

Mecenazgo

Escribo en relación con el Mecenazgo de CABA. Hace meses que no resuelven sobre las solicitudes hechas durante 2022. La ineficiencia con la que se desenvuelven en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es vergonzosa. No se consigue avanzar, por la burocracia o por la decisión de no querer que los solicitantes dispongan del dinero para realizar sus proyectos. En cambio, sí lo gastan en publicidad y actos buscando el voto. La falta de criterio en apoyar la cultura por parte de las instituciones que verdaderamente la impulsan supera cualquier límite. No solo retrasan la decisión de aprobar los proyectos, sino que, cuando lo hagan, lo harán con valores de 2022 con una inflación que corre ya al 100%. Es la famosa “bicicleta”. Escribo luego de haber contactado a las autoridades del GCBA y conseguir solo promesas. Si la Fundación Konex con su trayectoria y reconocimiento social no consigue movilizarlas, me imagino lo que padecerán muchos otros solicitantes. Espero que ante esta carta reaccionen. El daño que hacen es tremendo.

Luis Ovsejevich

Presidente Fundación Konex

lovsejevich@fundacionkonex.org

Mapuches

Los mapuches no son originarios de nuestra Patagonia, fueron ellos los que exterminaron a nuestro pueblos originarios, que fueron los tehuelches; los mapuches son originarios de Chile y ellos siempre quisieron conquistar nuestra Patagonia, y aún lo siguen haciendo los extremistas mapuches. Con el apoyo de la política, siguen avanzando con su propósito. No se entiende cómo no se actúa en forma más enérgica, con nuestras Fuerzas Armadas, ante actos de terrorismo que cometen sistemáticamente.

¿Qué habrían hecho San Martín, Urquiza, Belgrano o Roca? Realmente me apena que tengamos tan poco patriotismo y no se quiera ver la realidad de lo que ocurre.

Enrique Costantini

ejcostantini@gmail.com

Lo que falta

Hacen falta muchas cosas en la Argentina, pero la esencial es el sentido común. Especialmente de sus dirigentes. Oficialistas y opositores envueltos en luchas internas obsesionados por la obtención del poder –que debe ser transitorio– no advierten las necesidades primordiales: verdad, justicia, diálogo sincero, objetivos comunes y planes de gobierno concretos y factibles. Entre tantas otras, esas serían las bases para lograr el cambio que necesitamos para obtener las demás. Basta de oportunistas, relatos mentirosos y promesas imposibles. Necesitamos líderes con capacidad, coraje, cultura, fortaleza moral y que no nos defrauden nunca más.

Ricardo A. Titto

DNI 572.194

Sin wifi

Ruta 2, kilómetro102, 9.07 del jueves 23 de marzo de 2023. Sin conexión de wifi. Un país desconectado no tiene ni presente ni futuro en este mundo satelital.

Marta Lavalle

DNI 13.137.994

Ciclistas

Basta observar en cualquier cruce de semáforos que no menos del 80% de quienes conducen bicicletas no respetan estas señales, tornando muy peligroso el tránsito para peatones, automovilistas y también para ellos mismos. Debemos preguntarnos el motivo de esta falta de cumplimiento de las normas básicas de tránsito y que constituye toda una conducta anárquica. Sería interesante poder contar con datos estadísticos sobre la cantidad de accidentes a raíz de este mal desempeño callejero. Quienes transitan haciendo caso omiso de las señales, especialmente de los semáforos, lo hacen por tener un manto de impunidad que los protege. Nadie los sanciona. Evidentemente, somos hijos del rigor. Por ello, sería bueno que se les impusiera a las bicicletas algún tipo de identificación, dominio, código de registración o lo que se considere pertinente para poder terminar con esta conducta impune.

Marcos Horacio Baranoff

marcoshoraciobaranoff@gmail.com

Pasajes de Aerolíneas

Días pasados, en mi condición de viajero frecuente de Aerolíneas Argentinas en la ruta Buenos Aires-Madrid, intenté comprar un nuevo pasaje en esa ruta utilizando la muy importante cifra de millas acumuladas en el programa Aerolíneas Plus. La web de reservas no permitía el pago con esa franquicia en mayo, la fecha deseada, pero tampoco ofrecía opciones de canje para ninguna fecha posterior. Corroboré esto comunicándome con la empresa. Es claro que el supuesto beneficio para el viajero frecuente es nulo y el programa es inoperante. Eso sí, me consta que la cabina ejecutiva de ese vuelo habitualmente se puebla con una buena proporción de empleados de la empresa que disfrutan de sus privilegios. Parafraseando un eslogan de moda: “Primero nuestra gente, luego los clientes”.

Adolfo Ablatico

Adolfo.ablatico@gmail.com

