escuchar

Pregunta

¿Cómo se hace para ir a un debate o decir todo lo que hay que hacer para sacar a la Argentina de la ruina cuando se es funcionario de este gobierno, y como ministro de Economía hizo todo mal, a tal punto que tenemos índices de inflación y de pobreza como pocas veces en la historia?

Increíble, ¿no?

Mauricio Balumelli

DNI 14.013.837

Gilada

Un hombre inteligente dijo que no se puede esperar resultados distintos si intentamos con el mismo método. Lo mismo ocurre en la política, no podemos pretender que las cosas cambien si votamos a los mismos. Massa apareció el domingo pasado con el apoyo de todos lo que estuvieron en la gestión de gobierno los últimos 20 años: sindicalistas millonarios, gobernadores e intendentes acaudalados por la función pública y empresarios de la patria contratista del Estado. Esperar una gestión distinta… ¡es una gilada!

Julio Ricardo Sánchez

DNI 6.043.532

Por sí o por no

Como médico con 30 años de ejercicio profesional, le quiero hacer a Sergio Massa las siguientes preguntas, por sí o por no. ¿Le parece que podemos atender a los pacientes si faltan los insumos básicos de la atención primaria? ¿Le parece que podemos llegar a un diagnóstico correcto si no tenemos repuestos para arreglar los equipos médicos? ¿Le parece que podemos operar a los pacientes si faltan insumos y prótesis quirúrgicas?

Le pediría que se haga cargo de su ineptitud y no nos mienta más.

Es imposible que podamos creerle que va a resolver como presidente todo lo que no puede resolver como ministro.

Gabriel Ballester

gabrielballe@gmail.com

Político profesional

Las expectativas que había despertado el esperado debate entre Massa y Milei se vieron frustradas por la liviandad del discurso de ambos contendientes. Milei con una docena de frases que conocemos y sin pasar nunca al ataque dialéctico. Massa hablando de una Argentina que viene, e ignorando los últimos catastróficos cuatro años que lo tuvieron como protagonista principal. Un hecho debe ser destacado. Para la opinión pública, por las encuestas conocidas, Milei ganó por amplio margen. Sin embargo, para los analistas políticos fue Massa quien se alzó con la victoria, ya que demostró ser un “político profesional”. Si este concepto es cierto, a pesar del asombro, debemos interpretar que se es político profesional cuando se es traidor, mentiroso, ventajero, oportunista y como la ciudadanía lo ha bautizado: “panqueque”. No debemos olvidar que desde que asumió la conducción del Ministerio de Economía, hace algo más de un año, generó que todas las variables económicas empeoraran, no solucionando ninguno de los problemas que heredó. Si con estas características es considerado un político profesional, es momento de comenzar a descreer de la política, pues no habrá solución alguna a los problemas que aquejan al país. Los jóvenes con mínimas inquietudes académicas o laborales seguirán emigrando, convirtiendo a la Argentina en un gran geriátrico en que los viejos solo esperaremos la muerte, y quienes no logren emigrar serán esclavos de los políticos profesionales.

Gabriel C. Varela

gcvarela@hotmail.com

Movilidad social

Con rabia e impotencia escuché al ministro Massa prometer, sin proponer, un sinfín de cosas que ni siquiera intentó poner en marcha desde que está en su cargo. Habló de la universidad pública y gratuita que llevó a graduarse a los hijos de inmigrantes, lo que les permitió, según él, ascender económica y socialmente. Querría proponerle que “googleara”, si esa es la fuente de información a la que está acostumbrado, cómo era el sistema de la UBA hace 100 años, época en que estudió la gran masa de hijos de los que vinieron de otras tierras. Mi padre (1910-1988) y mi madre (1916-2007) estudiaron en la década del 30 y tuvieron que pagar un arancel mensual, que por entonces era de 29 pesos, hecho que consta en sus libretas universitarias que conservo y pongo a disposición de quien lo requiera. Y, según me contaban, se eximía de esa obligación a quienes demostraban una evidente carencia de capacidad para hacerlo y lo merecían por sus calificaciones. Mérito puro. Justicia.

Infórmese, señor ministro. Y valore el esfuerzo y el mérito.

Alicia Clementi de De la Cárcova

DNI 5.459.213

Uso de menores

Considero repudiable la utilización de menores de edad en las campañas políticas, como se ha hecho en Quilmes por parte de la intendenta Mayra Mendoza. Son menores, en etapa de formación, y es deber del Estado y la sociedad toda preservar su inocencia y velar por su sano crecimiento sin catequización política alguna.

Guillermo Serpa Guiñazú

DNI 7.642.828

Demérito

Durante el debate del domingo pasado ambos candidatos pretendieron poner en evidencia a su adversario. Massa, con una actuación soberbia, quiso alterar emocionalmente a Milei y así justificar su campaña de miedo, pero este nunca perdió los estribos y es más, diría que su desempeño imperfecto y hasta con cierto grado de ingenuidad puso en evidencia y al descubierto quién es quién en esta trama, cosa que conforme pasa el tiempo y a la luz de la opinión pública va quedando de manifiesto. El gran manipulador se pasó tanto en la interpretación de su personaje que pretendió alterar a Milei usando información de dudosa procedencia. Y dicho sea de paso, si el mayor demérito de Milei en treinta años es no haber renovado su pasantía con el Banco Central yo lo votaría sin miedo.

Marcelo Hernán Liendo

DNI 12.892.150

Rutas peligrosas

Y van. Hace dos días murieron seis personas y varios heridos, en un choque frontal en la ruta 40. La carencia de rutas anchas divididas por guard-rails o bloques de cemento es la causa de las muertes desde hace mucho tiempo, que no cesan en varias rutas del país.

Mientras la red vial permanezca en tal estado de precariedad, las víctimas mortales van a ser la moneda de cambio de la conducta pasiva de los funcionarios públicos.

Arnoldo Krawicki

DNI 4.420.123

En la Red Facebook

Tucumán: decenas de jóvenes protagonizaron una violenta pelea dentro de un boliche

“Tucumán es un descontrol los fines de semana a la salida de boliches, no hay muertos de milagro del modo salvaje en que se pegan tanto hombres como mujeres. La policía, ausente”- Martín Rodrigo

“Como siempre”- Silvia Ruiz

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION