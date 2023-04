Cartas de lectores: Pregunta, la deuda, desesperanza

escuchar

Si la portavoz presidencial y el señor D’Elía nos vienen ilustrando periódicamente del éxito de este gobierno a pesar de la herencia recibida, la pandemia, la guerra y cataclismos varios, me pregunto cómo un presidente de tan notables logros no se postula para su reelección.

Sergio Buitrago

DNI 20.225.898

La deuda

La deuda pública nacional alcanzó en marzo un nuevo máximo. Debemos 397.788 millones de dólares. Esta deuda creció un 23% en la presente gestión (el gobierno de Macri la dejó en 323.065 millones). Es decir, el gobierno K –que habla de desendeudamiento– incrementó en 74.723 millones de dólares, y proyectando los meses faltantes, no tengo dudas de que duplicaría lo de la gestión anterior. Este dato desde ya preocupante se agrava al considerar que la nueva deuda que está generando lo hace a tasas de hasta el 45% anual en dólares, acción que debería ser frenada por vil y ruinosa para el país.

Hernán René López

DNI 28.556.058

Desesperanza

Me angustia este país y siento desesperanza ante la posibilidad de ver un cambio. Ya el problema no es solo el gobierno amoral e inepto que padecemos, es también la oposición. Juntos por el Cambio hace rato que dejó de pensar en los ciudadanos y se enfrascó en una guerra interna que parece no tener fin. La oposición demuestra que lo único importante es el poder, por el que se lucha dejando de lado a los que habitamos este suelo. ¿Realmente somos tan poco importantes? ¿No merecemos un poco de respeto? Indudablemente no, aquí lo importante es ver cómo se llega, aunque eso signifique que los ciudadanos hayamos perdido todo.

Federico Cornejo Castellanos

DNI 12.409.260

Cambio de nombre

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) tomó la decisión de que Indonesia no sea el país que organice la disputa de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2023 y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), aprovechando el momento estelar por el que atraviesa el fútbol argentino, logró que se designara a nuestro país como organizador del campeonato. Asimismo, Claudio Tapia obtuvo por este camino que la selección argentina participe del torneo, ya que había sido eliminada vergonzosamente en la etapa clasificatoria. El gobierno nacional, herido por el desaire que le produjo la selección mayor de fútbol, ni corto ni perezoso se asoció en esta aventura de dudoso éxito económico otorgando los permisos y avales requeridos por la FIFA para que la Argentina fuera designada oficialmente como organizadora. Mendoza fue confirmada como una de las sedes para que se dispute el torneo y la FIFA habría ordenado a la gobernación mendocina sustituir el nombre del Estadio Malvinas Argentinas por el de Estadio Mendoza, imposición que habría sido aceptada por las autoridades provinciales, suscitando una previsible y lógica polémica.

A la célebre frase de Diego Maradona “la pelota no se mancha” habría que sumarle que “la declamación de la soberanía sobre las Islas Malvinas y el homenaje a los héroes que la defendieron en la guerra no se manchan”, por lo que el cambio debería ser considerado una acción propia de antipatrias.

Oscar Edgardo García

osedgar@yahoo.com

Situación de calle

La vida en la calle es una catástrofe para el individuo, su familia y para la sociedad. Vivir en la calle es vivir expuesto y sumergido en la violencia. Aísla, deteriora, y retrasa los procesos de reparación y mejoramiento de aspectos personales, vinculares y sociales. En épocas de temperaturas extremas, cuando alguien muere de frío o de hambre, se disparan las emociones, las donaciones y los esbozos de acciones de los gobiernos; pero ocurren eventos graves todos los días y a toda hora. ¿Qué hace una persona sin hogar cuando está despierta? Busca lugares. Necesita higienizarse, lavar ropa, comer, hablar con alguien. Necesita rehumanizarse, porque la calle des-humaniza. Deambulan por la ciudad durante horas interminables a la intemperie arrastrando sus bolsos, con 1 o 40 grados de temperatura. Existen dispositivos que intentan paliar la compleja situación, pero resultan insuficientes y no cuentan, en general, con estructuras para ofrecer acompañamiento, apoyo y seguimiento sistematizado a mediano o largo plazo.

Pasó el calor. Ahora se viene el frío. Hay niños, ancianos, mujeres y familias en las calles. Pienso en los hombres que viven en las calles. Débiles y alcoholizados, andan con mala prensa por la ciudad, merodeando donde hay restos de comida. Lucen amenazantes y peligrosos, pero están tan desnutridos, tristes y carentes que para mirar a los ojos a otro necesitan estar borrachos. Algunos viven en el borde y la marginalidad porque es lo único que conocen. ¿Y si en vez de paliar las cosas de modo insuficiente nos juntamos con la aspiración de trabajar en busca de soluciones creativas, definitivas y transformadoras? Yo estoy. Hoy hay personas viviendo en la calle, personas sin techo y sin hogar. Los de las calles son igualitos a vos o a mí.

Marcelo Medylewski

DNI 12.949.810

Plaza Chile

Señora ministra de Espacio Público e Higiene Urbana del GCBA, Clara Muzzio; devuélvanos el área de juegos de la Plaza Chile, en Palermo, el cual tiene secuestrado y cercado con una reja desde hace meses por una obra sin sentido, privando a cientos de niños de disfrutar de sus momentos de recreación, esperando el momento “más oportuno” para ser reinaugurado, seguramente con un fin meramente político, pretendiendo generar un efecto de aprobación de gestión. Mientras tanto se perjudica a los habitantes de la ciudad que pagamos nuestros impuestos. Han convertido un espacio que estaba en perfectas condiciones de uso en una masa de hormigón. Basta con ver las puntas de los bancos que han hecho, los cuales causarán accidentes, para comprobarlo. Señora Muzzio: con los niños no.

Martín Esteban Uriburu

muriburu@fibertel.com.ar

Alberto Fernández no será candidato

“No me importa si es o no candidato el presidente Fernández. Lo que tengo claro es que fue un desastre su gestión”- Oscar Gutiérrez

“Nunca fue candidato. Fue títere y nada más”- Dieguito Fernandes

“Es bueno que él y Cristina asuman el fracaso absoluto del kirchnerismo y se bajen”- Darío Farelli

