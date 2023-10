escuchar

Pregunta

Solo una pregunta a los gobernantes de la Argentina: el Presidente y la vicepresidenta de la Nación, elegidos democráticamente, ¿dónde están?

Constantino Coutris

DNI 17.030.954

Tentaciones

Andrés “Cuervo” Larroque, sobre Insaurralde, declaró: “Siempre que se administra el poder se está expuesto a tentaciones” (sic). Los funcionarios, en su mayoría, al asumir sus cargos, juran por Dios y los Santos Evangelios. Con el mayor de los respetos sugiero que al juramento le agreguen el padrenuestro, por el pasaje que dice “…y no nos dejes caer en la tentación…”.

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

Rol de las FF.AA.

Viendo imágenes del ataque sufrido por Israel me preguntaba cuántos argentinos sabrán que en el supuesto caso en que la Argentina experimentara un ataque similar, por ejemplo, por medio de los simpatizantes del grupo Hamas que operan en la triple frontera, las FF.AA. argentinas, por la llamada ley de defensa, ideada, redactada, votada, aprobada y hasta hoy vigente y mantenida por todos los partidos políticos, no podrían intervenir en defensa de sus conciudadanos por la simple razón de que precisamente esa ley se lo impide taxativamente. En efecto, en sus considerandos sostiene: “La diferencia esencial que separa a la defensa nacional de la seguridad interior surge del tipo y/o naturaleza de la amenaza, correspondiendo al sistema de seguridad interior prevenir, conjurar e investigar las amenazas de naturaleza criminal, mientras que la misión de conjurar y repeler las amenazas de naturaleza militar estatal corresponde al sistema de defensa nacional, según lo dispuesto por el artículo 2° de la citada ley N° 23.554, reglamentado por el artículo 1° del decreto N° 727/06″. Por lo cual, toda acción de grupos islámicos terroristas como Hamas o Hezbollah, que no constituyen un ataque de un Estado a otro, quedan fuera de las amenazas a considerar por las FF.AA. argentinas. En concreto, y para que se entienda la gravedad de la situación, si nos ajustamos al marco legal vigente, en un ataque de mediana escala, por ejemplo, a través de la Triple Frontera al centro turístico Cataratas del Iguazú, y en el cual se tenga como objetivo el asesinato y toma de rehenes de población civil, la única intervención posible e inmediata de las fuerzas militares de la zona será brindar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad y policiales locales, además de preservar sus propias instalaciones. Como conclusión, una vez más rescatamos del olvido ese viejo pero tan vigente axioma que señala que “la experiencia propia cuesta cara y llega tarde...”.

Y lo peor es que los argentinos ya lo sabemos.

Cnel. Alejandro Etcheverry Boneo

DNI 13.031.576

Política ambiental

Una vez más, frente a las elecciones presidenciales hay una ausencia de proyectos en materia ambiental de parte de aquellos que tienen más posibilidades de ganar. Observamos, por ejemplo, que uno de los que pueden triunfar desconoce la intervención del hombre en el cambio climático. Resta observar y recordarles a los candidatos qué pasó en la pandemia, cuando varias especies de animales comenzaron a recorrer muchas ciudades del mundo, como una prueba más de la ausente actividad del hombre sobre la naturaleza. El problema es que la defensa del ambiente económicamente no rinde hoy, y no se toma conciencia de que sin el cuidado que requiere no se podrán hacer muchos negocios dentro de unos 10 a 20 años vista. Olvidan que no todo es negociable y que el medio ambiente debe ser política de Estado.

Mariano J. Aguilar

DNI 10.196.197

Ley de alquileres

Sancionada la ley de alquileres traerá nuevos problemas por mantener los contratos a tres años y peor aún el ajuste por el coeficiente Casa Propia, basado en la inflación y variación salarial del último año. El verdadero salario del trabajador está viciado por bonos y el aguinaldo no remunerativos para calcular realmente lo que cobra. El mejor ejemplo está en los trabajadores gastronómicos, donde el mayor ingreso de los mozos (y lo ha dicho el dirigente Luis Barrionuevo) es la propina, propina mínima del 10% que no figura en la factura ni en su recibo de pago, vale decir en negro, por lo tanto calcular legalmente el salario es falso y perjudica al propietario que alquila. Sería más justo el cálculo si se tomaran los ingresos de ministros, diputados y senadores…

Juan José Varrone

juanjose1936@gmail.com

Carril reducido

El concesionario de la Autopista del Sol-Panamericana diariamente reduce un carril en el horario de mayor circulación, especialmente en el sentido del norte hacia el sur, es decir, el del ingreso a la gran ciudad. Ello ocurre entre el kilómetro 50 y el 34, en horas de la mañana, en distintos tramos, para realizar tareas de mantenimiento, ya sea de la luminaria como del corte del pasto. No tengo dudas de que el contrato de concesión establece que el mantenimiento debe realizarse en horario nocturno, y tampoco tengo dudas de que no se hace así para evitar pagar horas extras a los empleados.

Las autoridades de control de concesiones viales deberían tomar cartas en el asunto.

Gonzalo Romero Victorica

grv@estudioromerovictorica.com

Los Simpson

El artículo de Joaquín Garau sobre Los Simpson describe las características que explican la pasión que esta serie despierta entre sus adeptos. Otro elemento al respecto es la profundidad y complejidad de los argumentos, que incluyen citas, parodias y alusiones a cuestiones como la leyenda del Golem de Praga, el poema “El cuervo” de Edgar Allan Poe o la paradoja de los gemelos de Einstein. Es por estos contenidos que el físico Stephen Hawking se refirió a Los Simpson como la serie más inteligente de la historia de la televisión.

Claudio H. Sánchez

claudiofisicamente@yahoo.com.ar

En la Red Facebook

Comodoro Py. Denuncian a cinco funcionarios argentinos sospechados en EE.UU. por mover dinero negro

“El que comete delitos debe ir a la cárcel, como un país serio y con expectativas de crecimiento”- Roberto Portales

“Argentina... un país de oportunidades...”- Ángel Peruzzo

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION