Cartas de lectores: ¿Primero la gente? proscripción no es, inclusión en deuda

¿Primero la gente?

Me pregunto… ¿a qué gente se refiere el eslogan “Primero la gente” del Gobierno? ¿A los que tenían una pyme y se fundieron? ¿A los que no pueden abrir su comercio porque los piquetes no los dejan trabajar en paz? ¿A los que estuvieron días sin luz? ¿A los que no pueden salir de la indigencia? ¿A los que se murieron durante la pandemia porque nunca les llegó una vacuna? ¿A los que quieren producir y no pueden y hacen malabares para subsistir? ¿A los que nos saben cómo pagarán a sus empleados? ¿A los chicos que quisieran asistir a clases y están trabajando en la calle? ¿A los rosarinos asolados por el narcotráfico? ¿A los familiares de los muertos por la inseguridad? ¿A los jubilados que hacen cola para todo? ¿A los que no podemos transitar libremente por la ciudad de Buenos Aires? ¿A los que necesitan una medicación que no ingresa al país porque no hay dólares? ¿A todos los argentinos que estamos hartos de vivir con inflación y soportar esta decadencia y esta anomia permanentes?

Primero el Gobierno y las elecciones, la gente no importa en lo más mínimo.

Sonia Decker

DNI 6.664.397

Proscripción no es

La semana pasada me topé con varios afiches en la calle que decían: “¡Proscripción un carajo! Cristina 2023″. No entiendo por qué la expresidenta Cristina Kirchner se empecina en hacerle creer a la gente que la admira que se encuentra proscripta. Nada le impide postularse y ser elegida. A la vez, decide mantener la incógnita sobre su candidatura, una postura un tanto difusa.

Le recomendaría al oficialismo que, en lugar de preocuparse tanto por hacer una mesa electoral y ver quién mide más en las encuestas, se ponga a trabajar, dejando la insensatez de lado. Será la única manera de que salgamos adelante.

Juan T. Medi Cogo

DNI 44.940.031

Inclusión en deuda

Soy madre adoptiva de un hermoso joven de 20 con síndrome de Asperger.

Terminó su colegio secundario sin llevarse una materia. Tiene certificado de discapacidad. Es un joven educado, sin maldad y con muchas ganas de trabajar.

Comienza la odisea… recorrer los organismos encargados del tema. Copidis a nivel ciudad, Andis a nivel nacional. Enviar currículum a empresas privadas que se llaman a sí mismas inclusivas. No nos vence el cansancio, pero casi... es El castillo, de Kafka, o algo parecido. Creo que hay mucho discurso de inclusión, pero la realidad muestra otra cosa. No quiero bajar los brazos. Mi hijo necesita mi apoyo. Lo que no mata fortalece, así dicen... Espero ver a mi querido hijo un día no tan lejano trabajando, sintiéndose bien, cultivando su autoestima y autonomía. Los padres no estamos para siempre.

Rosana Cannata

DNI 14.016.561

Taser

Los argentinos nos destacamos por nuestra creatividad para sortear las múltiples prohibiciones que actualmente nos impiden trabajar, progresar, en fin, sobrevivir. Ahora, todo sirve cuando se trata de detener a un delincuente, un casco, sillas, cajones de fruta. Cualquier elemento a mano. ¡Pero las Taser, no!

María Teresa Reynal

DNI 11.265.75

Capacitación

La vergonzosa detención de un alborotador a sillazos y la muerte de la mujer policía son responsabilidad del gobierno de la ciudad, por no dar a su fuerza el entrenamiento adecuado.

Juan Carlos Paludi

DNI 7.600.795

Penas

Estoy de acuerdo con los lectores que consideran incoherentes las penas dictadas a los responsables de la muerte de Fernando Báez Sosa y en total desacuerdo con la justicia del ojo por ojo y el diente por diente.

Hay muchos casos de muertes cuyos responsables actuaron en forma parecida y se les aplicaron penas substancialmente menores y en muchos casos están libres.

Yo no estoy en contra de que se apliquen las penas que correspondan a quienes atacaron a Báez Sosa. Lo que me indigna es la incoherencia.

Paddy Leonard

paddyleonard@gmail.com

Solidaridad

Hubiera sido más humanitario, más civilizado, más inteligente y más solidario que la UTA dispusiera el martes pasado que un representante gremial y un grupo de trabajadores de la línea C de subte asistieran al sepelio de la suboficial Zalazar para presentar sus condolencias a los familiares de quien velaba por la seguridad de pasajeros y trabajadores de esa línea. Pero solo se decidió algo que dañó más a los argentinos, al decretarse una huelga que perjudicó a miles de personas que volvían a sus casas después de cumplir con sus horas de trabajo.

Con ejemplos de comportamientos como este seguro que la Argentina no se salvará.

A la familia de la suboficial Zalazar, mis más sentidas condolencias.

Patricia Connolly

DNI 5.333.461

Plásticos

Como sucede desde 2016, durante septiembre y octubre del año pasado tuvo lugar la sexta edición del Censo Provincial de Basura Costera Marina, como resultado del trabajo conjunto entre instituciones ambientales costeras en 16 localidades bonaerenses. Más del 70 por ciento de los residuos censados en las playas bonaerenses continúan siendo plásticos. La contaminación plástica empeoró en los últimos años no solo afectando a la naturaleza, sino también poniendo en riesgo la salud humana.

Hace falta mucha educación ambiental, consciencia ciudadana y controles de las autoridades para cambiar esta realidad.

Patricio Oschlies

DNI 21.644.451

