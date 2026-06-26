Cartas de lectores: Silencios obscenos, herida abierta, pesca y política

Silencios obscenos

Hay silencios obscenos. Silencio como el de Kicillof; silencio del kirchnerismo; silencio del peronismo en general. Silencios de la política. Y peor aún, el silencio de la Justicia. La impunidad de la que goza Insaurralde y compañía es escandalosa y obscena.

Que sea Justicia.

Mercedes Moreno Klappenbach

Mechimorenok@gmail.com

Herida abierta

Vemos a nuestro país signado por el éxito, con próximas cuantiosas inversiones en petroquímica, minería, en agricultura, en ganadería, en, intentando adecuar una pobre infraestructura a este promisorio futuro. Pero queda un trágico presente, un cáncer que carcome y puede matar nuestros sueños de grandeza: la inseguridad jurídica. Las descripciones de esta tragedia presente, nos la relata, con sutil y medido lenguaje, el embajador de Alemania en su conferencia de prensa al despedirse de éste, su póstumo destino. Con otro lenguaje crudo y preciso, el periodista de LA NACION nos informa que tres miembros de la Cámara Nacional en lo Civil, Sala H (también otras salas incurrieron en similares arbitrariedades) , repitiendo sus nombres varias veces, han dictado una sentencia aceptando y legitimando que una sociedad vinculada al fútbol y a sus dirigentes constituya un nuevo domicilio en un campo yermo de la provincia de Buenos Aires, en sustitución del tradicional y legal que siempre fuera en la ciudad de Buenos Aires, para eludir así el control de la prestigiosa Inspección General de Justicia, con sede y competencia aquí. A posteriori del caso “Ferrari contra Levinas”, dictado por la CSJN, ya ahora -a similitud de cuanto acaece -en las provincias existe una ulterior y tercera instancia ante el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, cuyos ecuánimes y prestigiosos jueces habrán sin duda de revocar el fallo de la cámara Nacional en lo Civil, que es una herida abierta, testimonio de la inseguridad jurídica que tanto nos asustan a nosotros y a los gigantes inversores en camino.

Solo nos queda rogar que aquellos responsables del oportuno planteo del recurso por ante el superior tribunal no omitan su interposición en tiempo y forma.

Daniel Palenque Bullrich

pba1070@gmail.com

Pesca y política

Felicito a LA NACION por su editorial “Pesca y política“. Sin duda debemos hacer un esfuerzo diplomático para coordinar poco a poco la protección de la fauna ictícola de nuestro Atlántico Sur. También al presidente Milei, por el acuerdo con los EE.UU. para la cooperación con la Argentina para la protección de esa zona de la pesca furtiva, de la inmensa cantidad de pesqueros que usurpan nuestras aguas para esa actividad ilegal, que impacta negativamente en nuestra soberanía, la fauna ictícola y obviamente nuestra economía. También deseo expresar mi reconocimiento a la Prefectura Naval Argentina y a la Armada Argentina, que, además de su destacada labor cotidiana, contarán con nuevas herramientas tecnológicas, como drones, que contribuirán a fortalecer y agilizar sus tareas de control y vigilancia.

Matías Bourdieu

matías.bourdieu@gmail.com

Comparación cuantitativa

Luciana Vázquez, en su excelente artículo “Ni los goles, ni la porno-corrupción, logran salvar a Adorni”, transcribe el argumento de Axel Kaiser, subdirector de la Fundación Faro, quien, al referirse al tema del jefe de Gabinete, sostuvo: “No tengo la menor idea de las aristas legales, pero 124 mil dólares… Cuando yo venía a la Argentina y veía los escándalos de los Kirchner a esa cifra multiplicada por mil. Lo digo como alguien de afuera, si esto es un problema, ya son como Suiza ustedes” (Sic).

La comparación cuantitativa de un delito de contenido económico no exculpa al autor de quien lo cometió por menor cuantía al compararlo con el que de mayor monto. Con el mayor de los respetos, el derecho represivo evalúa la gravedad del delito y para ello, el Código Penal contiene gradación de penas.

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

Prisión “amable”

Los condenados por corrupción que ocuparon altas funciones públicas tienen un régimen de prisión ‘amable’, atenuado…, en atención a su jerarquía. Me pregunto si no es un disparate esta costumbre. Yo creo que el criterio debe ser el opuesto: a mayor jerarquía, pena más severa en todo sentido.

Ivan Poklepovic

ipoklegm@gmail.com

Dislexia

Vuelvo a escribir sobre el tema de la dislexia, dificultad de aprendizaje que afecta al menos al 10 % de las personas en el mundo. Si lo miramos hacia dentro de nuestras aulas, 1 o 2 de los alumnos conviven con ella día a día y la mayoría no son tenidos en cuenta ni respetados. En nuestro país contamos con la Ley Nacional 27.306 y aún así vemos docentes que, por falta de formación, por no creer en los diagnósticos o muchas veces por no desearlo, no realizan las configuraciones de apoyo que los niños y jóvenes necesitan para aprender. La escuela no puede ser un lugar donde se generen heridas y donde los niños no quieran volver o se enfermen.

Llamo a la reflexión a las autoridades encargadas de defender los derechos de nuestros hijos con dislexia y otras DEA a exigir el cumplimiento de la ley y velar por los derechos de las personas con esta condición.

María Arabetti

Presidente Disfam Argentina

mariaarabetti@gmail.com

Limpieza de calles

En nuestro barrio -Núñez- las hojas que caen de los árboles y quedan en la calle se limpian utilizando unos aparatos a motor, que las ventean para luego ser cargadas por los operarios en los carritos de basura. Además del molesto ruido de sus motores, junto con las hojas se levantan todos los virus y bacterias que pueda haber en el suelo, incorporándolos al aire que respiramos. Quizás fuese bueno volver al viejo método del barrido con escobillones.

Jorge R. Vilaboa Novoa

jvilaboanovoa@gmail.com

En la Red facebook

Terremoto en Venezuela

“Querido pueblo de Venezuela, desde Argentina rogamos por ustedes”- Elsa Gladys Ribba

“Qué triste”- Ana Inés Minassian

“Fuerza Venezuela, los acompañamos en su dolor.Que Dios les dé consuelo”- Juana Urrutia

“Tristeza. Bendiciones a todos ellos, fuerzas y abrazos fraternos”- Griselda Salinas