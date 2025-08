Cartas de lectores: Profesionalidad, a todos, streaming del Conicet

Profesionalidad

Ver la entrevista en Neura de Fantino con Milei y todo su equipo de trabajo, donde cuentan quiénes son, de dónde vienen, qué pensamientos tienen y cuál es su plan. Las etapas de los planes, qué esperan que vaya pasando, es de una profesionalidad que la política argentina nunca vio antes. La recomiendo para quien busque algo de esperanza en que esta vez funcione y nos levantemos como país. Nunca, nunca, nunca antes vi personas que trabajaran en la Casa Rosada (no los llamo políticos porque claramente no lo son) que estén tan preparadas, que cumplan al pie de la letra lo dicho en sus campañas, y menos aún que muestren un masterplan tan bien elaborado y ejecutado. A todo ese equipo –cuyos integrantes en su mayoría estaba trabajando en Nueva York, donde les iba espectacular–les agradezco de corazón el compromiso y la incomodidad que han asumido para hacer patria. No aflojen ni medio centímetro, que la mayoría los apoyará con su voto, sin dudas.

Leónidas Facio

Leonidasfacio@gmail.com

A todos

¿Fue estadista Frondizi? Hijo de inmigrantes, diploma de honor en Derecho, murió solo en su vivienda de la calle Beruti, su mujer y única hija habían fallecido. Doce veces preso político, ya presidente un año en Martín García. No tenía enemigos, solo adversarios. En TV nos hablaba a todos, subrayando 20 millones. Era lo pedido por la juventud en las PASO 2023 a Milei.

Patricio Avellaneda

patoave48@gmail.com

Streaming del Conicet

“Me emocionan, como a muchos otros, las imágenes del fondo marino que nos comparte el Conicet. Me conmovió cómo le dolió al público la extracción en cámara de una anémona blanca para ser estudiada, con un procedimiento realmente muy delicado. Pero me asombra cómo hay sí tanto silencio social ante las verdaderas amenazas para los animales marinos, que están siendo arrasados en sus poblaciones: pesca de arrastre, sobrepesca, pesca incidental, exploraciones sísmicas, minería submarina, contaminación, etcétera. Lógicamente los responsables (empresas y políticas que lo permiten) no van a difundir imágenes de esas destrucciones ambientales. Y como no se ve, se quiere simular que no pasa. Pero sí, nos lo están advirtiendo hace tiempo. Y el silencio cómplice, deliberado e ignorante sigue. Pero ya es hora de tomar conciencia. Porque se sabe.

Daniela Oliveira

DNI 27.146.734

¿Multar el hambre?

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires anunció que aplicará multas de hasta $900.000 a quienes revuelvan los contenedores de basura, con el argumento de evitar actos de vandalismo y suciedad. Pero quienes hurgan en la basura no están cometiendo un delito: están intentando sobrevivir. Buscan comida, algo útil, algo que les permita atravesar un día más en la intemperie del abandono. No están ensuciando la ciudad, están poniendo al descubierto una herida social que preferimos no mirar. ¿Es vandalismo el hambre? ¿Es la pobreza un acto sancionable? Más que sanciones, estas personas necesitan políticas públicas, acompañamiento, compasión. Multar al que no tiene nada no es ordenar la ciudad: es profundizar la desigualdad. ¿Realmente este es el país que queremos construir?

Constanza Di Primio

DNI 22.904.451

Autos chinos

Días pasados la nacion publicó una entrevista con el empresario Manuel Antelo, donde anunciaba una inversión de 200 millones de dólares destinada, entre otras cosas, a la importación de automotores de origen chino de la marca Great Wall. Como comprador y usuario de una pick up de esa marca quisiera mencionar lo siguiente: la camioneta es muy buena, pero el abastecimiento de repuestos es absolutamente deficitario y lo poco que se consigue es mucho más caro que los similares de otras primeras marcas. Esto provoca no poder usar el vehículo hasta conseguir el repuesto o adaptar uno de otra marca. Los repuestos se consiguen en los países limítrofes, pero su ingreso a la Argentina está prohibido (contrabando). Se debería exigir al importador un estricto cumplimiento con el stock de repuestos necesarios para cubrir los requerimientos normales, algo que no sucede hasta la fecha.

Marcelo E. Martin

DNI 7.610.940

Insultos

En LA NACION de anteayer se publicó un artículo en el que se consigna que el presidente Milei profirió 611 insultos soeces contra sus adversarios en los últimos 100 días. ¿Es esta la “batalla cultural” que dice estar librando?

Jorge Blaquier

DNI 4.289.633

Precio de la VTV

El lunes pasado fui a efectuar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la planta N° 31 de Tigre, supervisada por del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Tuve que pagar la suma de $ 79.640,87 cuando hace un año para la misma fecha aboné $34.531,17, o sea, un incremento de poco más del 130%. Sin embargo, el Índice de Precio al Consumidor entre el 1.08.2024 y el 1.08.2025 (computando un 1,8% para el mes de julio de 2025) arroja la cifra de un 41,20% de incremento. En otras palabras en un año tuve que soportar un incremento en el costo de la VTV del 130% cuando el IPC varió solo un 41,20%. ¿Alguna reflexión, gobernador Kicillof?

Valeria Luisa Tombeur

DNI 13.245.990

Media naranja

Con respecto a la columna sobre las naranjas del señor Diego Serebrennik, cabría agregar la mención de Platón en su diálogo “Banquete”. En él se destaca el discurso de Aristófanes, comediante de la época, sobre el origen de la media naranja que todos buscamos en nuestra vida. Resulta que el hombre se sintió más grande que los dioses y entonces estos decidieron cortarlos con una espada por el medio, generando dos seres de cada uno. Y decidieron castigar la osadía del desafío, condenándolos a encontrar su otra mitad por los siglos de los siglos. Y así se originó el dicho de “encontrar la media naranja”, que hasta hoy nos sigue y nos permite hacer la búsqueda sabiendo que esa media naranja existe. Se supone.

José María Cafferata

DNI 4.309.57

En la Red Facebook

Milei se comprometió a dejar de insultar

“Ojalá así sea, por el bien de la Argentina”- Juan Pablo Correa

“No sé si es para prometer, es algo que está en la esencia de cada uno... es lo que es”- Marga Damiano

“Un cambio bienvenido”- Rodrigo Soto