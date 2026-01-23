Cartas de lectores: Propuesta en Davos, carga tributaria, feminismo

Propuesta en Davos

Tres días después de que Trump amenazó con poner aranceles de hasta 25% a los países europeos que se opusieran a su anexión de Groenlandia, el impredecible presidente dio marcha atrás. Resulta contradictorio que la misma persona que con sus actos amenaza y pone en riesgo el orden y la paz mundial se postule para Premio Nobel y promueva la creación de un Consejo de Paz, con amplias facultades para ser manejado por él. Con su estilo prepotente comienza pidiéndolo todo y después transa por menos. De cualquier manera la alianza occidental que creó un nuevo orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial ya está rota y el ovacionado discurso en Davos del primer ministro de Canadá, proponiendo la unidad de las potencias medias como una medida para defenderse de las grandes potencias parece tener mucho sentido común.

Ricardo E. Frías

ricardoefrias@gmail.com

Carga tributaria

El gobierno incluye en la reforma laboral un apartado referido al tema fiscal. Propone bajar alícuota impuesto a las ganancias de sociedades del 35 al 31,5% y del 30 al 27%. Asimismo propone eliminar algunos tributos específicos. Es una propuesta muy ínfima en una Argentina con carga tributaria enorme. En su paso por Paraguay, Milei podría haber visualizado los beneficios en ese país del sistema tributario paraguayo: la regla del 10-10-10. Y ahí vemos la enorme diferencia: IVA. 21% vs 10%; Ganancias 35% vs 10% y renta personal 30% vs 10%. Ni hablar que no tiene impuestos distorsivos, retenciones a las exportaciones, impuesto débitos bancarios,etc.

Ana Haydeé Sánchez

DNI 4.124.360

ana.haydee.sanchez@outlook.com

Feminismo

Por simple curiosidad, ante las protestas callejeras en Irán bajo el lema “Mujer, Vida y Libertad” ingresé a las redes sociales de “Ni una menos”, colectivo feminista que defiende el derecho de las mujeres para ver su postura sobre lo acaecido en el país persa. Para mi sorpresa nada encontré del tema aunque si protestas contra la intromisión de Trump en Venezuela, los incendios en la Patagonia y la reforma laboral de Milei. La represión del régimen iraní, mientras mujeres claman por igualdad y queman sus hiyab, alcanza más de 3.000 muertos al menos reconocidos oficialmente. Curiosidades de quienes hacen política disfrazadas detrás de una causa noble.

Leonardo Gabriel Forgia

DNI 22.848.377

Praia Do Rosa

Vengo hace 30 años a Praia do Rosa. Mi padre vive acá, tengo familia. No soy local pero no soy turista. Praia do Rosa es un paraíso, la conozco desde que era un pueblito de pescadores con pocas posadas y algunas familias argentinas que disfrutábamos de los 3km de playa semivirgen. Con el tiempo se hizo popular y lo entiendo. Mi pregunta es ¿por qué no cuidarla? Vasos de caipira, pajitas con arena, paquetes de galletitas, colillas, cucharas de plástico, bowls de telgopor, latas de cerveza, botellas de gaseosas. Las junto en mis pasadas diarias cuando lleno 8, 10, 12 bolsas con basura de la tarde anterior, después del servicio municipal con seis personas y un tractor juntando residuos más evidentes. Mi pregunta es: ¿por qué esos jóvenes argentinos no la cuidan? Saben que deberían hacerlo, pero no lo sienten de forma espontánea. Son chicos del siglo XXI, pero que entierran sus desechos en la arena o los tiran en el camino.

Me da muchísima pena. Escribo esta carta para preguntar en qué fallamos, qué podríamos haber hecho para evitar lo que ahora parece irreversible. Si conectáramos con lo que amamos se solucionarían muchos problemas. Si uno ama la playa, la cuida, si uno ama su caipira, la toma en un vaso reutilizable. A quienes lo hacen, gracias. El mundo cuenta con ustedes.

Abril Shaw

DNI 38.324.026

Bristol Center

En el epicentro de Mar del Plata, sobre la ruta interbalnearia que lleva a Santa Clara del Mar y el comienzo de la peatonal San Martín, yace un esqueleto de cemento desde hace décadas. Es un antiguo proyecto del banquero David Graiver, el Bristol Center -que se interrumpió con su muerte, dejando la estructura incompleta- de lo que sería una galería comercial. Apoyadas en esta estructura deteriorada, hay dos torres de edificios, la torre norte con una altura y peso significativos, habitada, y la torre lateral norte, donde un apart hotel , mantiene 18 pisos con 250 unidades, también ocupadas. Al no tener ninguna protección a los elementos, la cercanía a metros de playa Bristol, hace que el salitre marino y los vientos, ejerzan una acción permanente de deterioro. Si no se toman medidas mínimas , por ejemplo, colocar paneles o materiales aislantes para evitar profundizar el deterioro, se producirá una tragedia en Mar del Plata, que puede ser evitada, ya está anunciada.

Alberto Gesualdi

agesualdi2014@gmail.com

Consecuencia

La actividad en la frontera norte del partido de Pinamar es más complicada que la de la frontera entre EE.UU. y México, en esta última la ilegalidad se trata de ocultar, en Pinamar se exhibe impúdicamente y se la considera un derecho emanado del dinero, la prepotencia y la adrenalina de lo prohibido, propiciado por un municipio que, desde hace demasiados años, lo permite. Esto es consecuencia de haber declarado que Pinamar no era lugar de descanso, sino un “espacio” de diversión y entretenimiento, donde el respeto a sí mismo, al prójimo y al hábitat quedaron relegados al olvido. Otra indeseada consecuencia del progresismo retardatario que se impone.

Roberto Cangiano

DNI 4.644.750

Sin baños

Diariamente paseo por el parque Rivadavia en Caballito y veo la cantidad de gente que disfruta de este hermoso jardín. Ancianos, trabajadores que descansan, niños que juegan junto a sus padres. Y también muchos perros corriendo por allí. Por supuesto que también dejan allí sus heces que con resignación sus dueños recogen en bolsitas para depositarlas en los tarros de basura. Pero que sorpresa cuando uno busca baños para hombres y mujeres y no encuentra porque no existen. ¿Tendremos que llevar también nuestras bolsitas? .

Eduardo Faroppa

DNI 4.975.338

En la Red Facebook

En el parlamento de Francia, el embajador argentino Ian Sielecki cuestionó un mapa que identificaba a las Malvinas como territorio británico

“Dos cosas: qué bien que habla el francés, y qué forma tan asertiva de pelear por nuestros derechos dentro del marco de la diplomacia”- Lucila Rodríguez Quirós

“Excelente, la diferencia entre estar formado e informado”- Facundo Franco Arias

“¡Para aplaudir de pie! Qué excelente representación diplomática: con elocuencia y altura ante los ojos de todo el mundo. Por no mencionar el excelente dominio del francés...”- Javier Paulin

“Un auténtico embajador de la Argentina que pone atención patriótica a algún descuido” protocolar geopolítico. Mis respetos, Sr.”- Emma Gómez