Cartas de lectores: Que la solidaridad no tape la evidencia, imágenes en el Congreso, no nos representan

Carta de la semana

Que la solidaridad no tape la evidencia

Acabo de leer un artículo del diario donde dice que la asistencia a Bahía Blanca ilusiona, da esperanzas. Permítame decir, en calidad de afectado dentro de la zona de catástrofe, y tras haber perdido todos los bienes, que esa ayuda es bienvenida por quienes no tienen capacidad de afrontar los gastos, pero también enmascara y contribuye a hacer menos evidente la tremenda indolencia de nuestros gobernantes, de todo color y partido. Aquí, si hay varios días seguidos viento del este, nos quedamos sin agua, y si hay pleamar con lluvia fuerte, nos inundamos. Cualquier neófito que vea la infraestructura con la que contamos se da cuenta de que data de muchas décadas, en pésimo estado de mantenimiento. Y que no se escuden en el cambio climático, porque si hubieran hecho lo que correspondía, varias vidas se podrían haber salvado, lo mismo con los bienes.

Gerardo Martínez

DNI 13.528.778

Imágenes en el Congreso

Dos imágenes del Congreso, ambas violentas, ambas dan vergüenza. Adentro, escenas de pugilato, empujones e insultos. Una Cámara de Diputados “a secas”, porque resulta inapropiado anteponer “honorable”. Hechos de este tipo, en cualquiera de las dos cámaras, deberían ser sancionados por sus propios pares, independientemente del color político, porque deshonran a las instituciones. Afuera, los mismos inadaptados de siempre que tiran piedras, rompen o incendian bienes públicos y privados. Deberían ir a la cárcel y hacerse cargo de pagar los daños, pero, para peor, una jueza tan vergonzosa como los inadaptados los deja libres como si nada, y también debería ser sancionada.

Mientras no se apliquen sanciones duras, no erradicaremos la violencia.

Horacio De Vita

DNI 10.203.995

No nos representan

Los jubilados no somos violentos. Cuando queremos reclamar, lo hacemos de manera pacífica. Nosotros respetamos a las fuerzas de seguridad; no quemamos autos ni contenedores; no salimos a la calle encapuchados; no vamos armados ni tiramos piedras. Tenemos experiencia y muchos años vividos. No tenemos prontuario ni pedidos de captura. Somos muy respetuosos de la democracia y queremos que a todos los gobiernos les vaya siempre bien para que a nosotros nos vaya bien. Ustedes solo buscan que al Gobierno le vaya mal. No les preocupan ni los pobres ni los jubilados. Muchos de nosotros seguimos trabajando: damos clases particulares, cuidamos nietos, damos una mano a nuestros hijos, ayudamos en hospitales, etc. Los jubilados les pedimos encarecidamente que la próxima vez que quieran generar violencia y caos, no sean cobardes y lo hagan a título personal.

Mercedes Machmar

Jubilados Autoconvocados

DNI 11.472.136

Violencia

Por cada jubilado que el miércoles reclamaba con justa razón por sus haberes, había 40 violentos que aprovecharon ese momento para generar disturbios fuera del Congreso. Y la prensa opositora se queja de la represión policial. ¿De qué otra manera de reaccionar frente a semejante violencia? La sociedad, agradecida.

Jorge Wasserman

DNI 4.553.100

Otro paro general

Cuando me enteré de que los líderes de la CGT se reunirían el jueves, en mi increíble ingenuidad pensé que sería para consensuar el tipo de ayuda que brindarían a Bahía Blanca. Sin embargo, lamentablemente, se trataba de poner en marcha una vez más la única fórmula de su repertorio: un paro general de actividades –con el que pretenden debilitar al Gobierno–, sin que parezcan haber tomado nota de que las veces que lograron aplicar esa medida solo sirvió para dificultar la vida y empobrecer el bolsillo de quienes dicen proteger.

Es de suponer que los señores que desde sus poltronas y su buen pasar han tratado sistemáticamente de boicotear a los gobiernos que podían haber puesto en peligro su buena vida y sus negocios, además del proyecto de paro, tendrán también para ofrecer un proyecto de gobierno que permita mejorar las jubilaciones, disminuir el índice de pobreza, cerrar cientos de comedores comunitarios por innecesarios y alimentar a miles de niños carenciados con cuatro comidas al día. Si lo tienen, sería bueno que lo explicaran, aunque dudo de que me convenzan…

Y… señores de la CGT: de Bahía Blanca, no se preocupen. Nos arreglamos sin ustedes.

Carlos Alberto Blanco

DNI 4.313.685

Prevención ante todo

En estos días escuchamos a una señora de Bahía Blanca que necesitaba insulina para su mamá, porque toda su medicación quedó en su casa tapada por el agua. Gracias a la solidaridad de los vecinos, lograron dar con la medicación rápidamente. Si bien las tormentas no son evitables, la angustia de esta señora sí lo es. Bahía Blanca en menos de un año y medio hizo frente a dos tormentas que, además de importantes daños materiales, provocaron varias muertes. Es claro que la ciudad necesita obras de infraestructura para mitigar el impacto de estos fenómenos climáticos que están ocurriendo. El tema es que todos estos proyectos demandan tiempo y la posibilidad de recurrencia de tormentas severas e inundaciones en el corto plazo es hoy, lamentablemente, una realidad. Frente a esto: ¿cuál debería ser el objetivo de las autoridades, dado que las obras de infraestructura no van a estar terminadas? Sin lugar a dudas, el objetivo debería ser evitar la pérdida de vidas humanas. En este sentido es clave preparar a la población en general para que sepa actuar ante una alerta de tormenta severa: qué precauciones hay que tomar en el hogar, cuáles son las rutas seguras por donde evacuar, dónde deben buscar refugio aquellos que están en zonas inundables, qué cosas deben llevar consigo frente a una evacuación: medicamentos, documentos, abrigo, entre otras. Si alguien después de la tormenta de 2023 hubiera trabajado en este sentido, la señora hubiera podido evacuar su casa llevando consigo los medicamentos y se hubiera ahorrado esa angustia. Si los geriátricos de Bahía Blanca hubieran tenido un plan de contingencia y de evacuación frente a la alerta de tormenta severa, quizás no se hubieran perdido vidas de personas mayores ahogadas.

El objetivo número uno de las autoridades debería ser que frente a la próxima inundación no haya que lamentar muertes. Eso será haber hecho las cosas bien.

Eugenia Zepol

eugeniazepol@gmail.com

Economía

Cualquier cosa vale para sacar a Milei del gobierno por la fuerza. Pero eso no será posible. ¡Es la economía, estúpidos!

Gustavo Gil

gustavogil68@hotmail.com

Una zona descuidada

Resido en Arenales entre Libertad y Cerrito, Retiro, comuna 1, la cual comienza al cruzar la calle Uruguay hacia Cerrito. Esta zona se ha transformado en un basural, tenemos contenedores de residuos negros absolutamente vulnerables, con lo cual a cualquier hora y día de la semana hay gente revolviendo la basura y dejando todo tirado en el piso y la vereda. Ni hablar de que los utilizan como baños porque es muy fácil entrar en ellos, lo cual ocasiona un severo problema para la salud pública.

A esto se agrega que cuando se caminan dos cuadras se encuentra una ciudad completamente diferente, contenedores grises menos vulnerables, y mayor control y limpieza de parte del gobierno de la ciudad. Sugiero a los canales de noticias que se den una vuelta con cámaras por la zona, caminen por Arenales, Libertad y alrededores y luego vayan pasando a Uruguay hacia Callao y verán que parece que estuviéramos en dos ciudades completamente diferentes.

Al gobierno de la ciudad le ruego que tome nota de la situación y la resuelva, porque para eso lo votamos… o votábamos.

Silvia Geci

silvia.geci@gmail.com

Fútbol: vivir de la polémica

A esta altura no es exagerado afirmar que el fútbol vive de la polémica, es decir que necesita de la polémica para sentirse vivo. El penal no cobrado a Julián Álvarez por doble toque en el clásico de Madrid por la Champions es una grosería deportiva porque atenta contra algo más importante que la letra fría del reglamento, que es el espíritu que lo abraza. El doble toque no fue ideado para penalizar a alguien que accidentalmente toca la pelota con las dos piernas, sino para evitar patear en mejor posición o eludir al arquero. La polémica se torna interminable y el tiempo y la energía que se gastan alejan a los protagonistas del propio juego. El VAR también es un ejemplo de que el fútbol no puede apartarse de la polémica. Llegó para poner un manto de credibilidad y favorecer la justicia deportiva, pero lejos de apaciguar ánimos, los exalta. Al margen de modificaciones e innovaciones, la sospecha se ha apoderado de todo el mundo del fútbol y, en ese escenario, ya es imposible detener esa ola de reclamos que, lamentablemente, ya son marca registrada.

Sebastián Perasso

DNI 21.173 759

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, la naciOn podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION