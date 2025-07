Cartas de lectores: Rebaja de retenciones, promesa, jubilaciones

Rebaja de retenciones

Como en el conocido cuento del pastorcito mentiroso que anunciaba la llegada del lobo hasta que, cuando ocurrió de verdad, ya nadie le creyó, hoy muchos descreen de las advertencias del sector agropecuario. “Ustedes siempre se quejan”, se comenta. Sin embargo, esta vez la alarma es totalmente justificada. La combinación de precios internacionales deprimidos, un tipo de cambio atrasado y retenciones que aún no se han eliminado por completo conforman un escenario en el que muchos campos están al borde de la quiebra. La reciente baja parcial de este impuesto a la exportación es un gesto positivo, pero insuficiente. Es de esperar que el presidente Milei comprenda que si no se avanza pronto hacia su eliminación total, las consecuencias para el campo –y para toda la economía– serán graves y muy difíciles de revertir.

José Deym

deymjose@gmail.com

Promesa

“Las voy a dejar en cero antes de irme”, prometió el Presidente respecto de las DEX o Retenciones al agro. Imaginemos una reelección del actual presidente, ¿el cumplimiento de la promesa se prorroga o vence el 2027?

Rafael López Saubidet

ralosau@gmail.com

Jubilaciones

A propósito del anuncio del presidente Milei sobre el fin de las retenciones al campo; deseo plantear si aumentar las jubilaciones no es tanto o más importante que lo primero. El equipo económico hizo números y concluyó que el Estado puede dejar de recaudar lo que antes aportaba el campo. Lamento que no se haya analizado quién tiene más espalda para esperar. No pretendo polemizar sobre si corresponde o no la eliminación del referido tributo, aunque una simple conclusión me lleva a decir que en los próximos meses, por no decir días, muchos jubilados irán falleciendo y ya no habrá modo de reparar nada ni de ofrecerles algo para que sus días tengan un poco más de dignidad.

¿A qué mente siniestra se le ocurrió cortar la gratuidad de los medicamentos de PAMI? ¿Tanto es el ahorro? Pago expensas y algunos servicios, y adiós a los 350 mil pesos.

El campo lo necesita, nosotros los jubilados también; aunque una realidad nos diferencia: las hectáreas seguirán existiendo, nosotros, no.

Jorge Raúl García

DNI 12.548.804

Derecho al pasado

¿No sería más honesto de parte del oficialismo de la provincia de Buenos Aires presentar el nombre completo de su futuro partido? Tal vez su denominación original haya sido: “Derecho al futuro de los políticos del pasado”.

Mauricio Maurette

DNI 13.380.744

Lenguaje cloacal

Coincido con el señor Budich en su carta del 29 de julio donde menciona las diversas formas de falta de respeto. Olvidó mencionar la de nuestro Presidente hacia todos los que se cruzan en su camino, utilizando un lenguaje cloacal.

Juan Carlos Paludi

DNI 7.600.795

Ruta 151

La ruta 151 está en mal estado desde 2008, por lo menos. Viajamos de San Luis a Río Negro dos o tres veces por año por cuestiones familiares. Hasta 2019 pudimos viajar por la ruta donde sucedió el accidente, haciéndolo a veces por la banquina a 20 km/h. Luego tuvimos que elegir otro camino, el que tampoco está en buenas condiciones, aunque un poco mejor ya que la provincia de La Pampa no les da importancia a las rutas que tiene al oeste de su territorio. Con esa cantidad de nieve, no hay que manejar sin cadenas. En la zona no nieva mucho, por lo que la gente tiene nula experiencia en hacerlo. Seguramente quien conducía el auto tenía muy poca. El gobernador de Río Negro hace un reclamo extemporáneo y utilizando una tragedia con víctimas mortales de algo que seguramente conoce hace mucho tiempo. O se supone que lo conoce, ya que fue gobernador dos veces antes.

Jorge C. Solari

DNI 16.928.574

Discursos

Escuchando los discursos de algunos periodistas premiados en la entrega de los Martín Fierro de Radio, noté un denominador común muy oportuno. Tanto María O’Donnell, Romina Manguel como Gustavo Sylvestre subrayaron la necesidad de ser responsables en el uso de la palabra: no insultar, no agredir, no discriminar, no ofender. En un momento como este, en el que el mismísimo Presidente utiliza innecesariamente un lenguaje vulgar, grosero, procaz, me parece un buen llamado de atención que ojalá Milei escuche. Todos los argentinos debemos ejercitar el sano hábito de escucharnos, de dialogar aun con quienes pensamos distinto, de convivir en el disenso. Lo opuesto es infantil, inmaduro, contraproducente.

Confrontar con violencia verbal atrasa, desune, agranda la grieta. Y Milei debería dar el ejemplo.

Irene Bianchi

DNI 6.688.332

Campeona de la vida

La pérdida física de Alejandra Oliveras nos privará para siempre de un ser de luz que desde la humildad y el deporte nos enseñó el camino a seguir para vivir en plenitud, buscando la felicidad desde el esfuerzo saludable. Paradójicamente, la muerte le tendió una emboscada y se llevó solo su cuerpo hasta allí siempre activo y cultivado, porque será su ejemplo el legado póstumo de alguien que lejos de ser letrada, escribió páginas imborrables de lucha y fe con su derroche de positivismo y amor a la vida. Más allá de sus logros deportivos mundiales, siempre enarboló con orgullo y respeto nuestra bandera, manifestando con su impronta y derroche de simpatía la argentinidad superlativa también abajo del ring. Abrazó la política en sus últimos años desde el trabajo social que silenciosamente desarrolló en Santa Fe, provincia que le reconoció con su voto el empeño por los que poco o nada tienen y la llevaron a ser convencional electa, pero su destino no lo quiso así. Obtuvo seis títulos del mundo en boxeo, pero su lauro máximo es “campeona de la vida”.

Ernesto Ercoli

DNI 10.092.617

