Cartas de lectores: Reconocer los errores, era una guerra, cifra

Reconocer errores

A 50 años de cumplirse el golpe de Estado cívico-militar del 24 de marzo de 1976, habría que analizar el concepto de memoria, verdad y justicia, ya que, a mi parecer, se cometen errores intencionales. Veamos. Memoria: ¿solo a partir del 24/3/76? Falso. Si no tenemos memoria de los horrores que sucedieron en plena democracia, durante los tres años previos, es negar una realidad. Los que la vivimos no la olvidamos. Los actos de terrorismo que causaron los llamados “jóvenes idealistas”, secuestrando, poniendo bombas, acribillando, no solo a miembros de las FF.AA., sino indiscriminadamente a civiles, incluyendo niños. Para eso también hay que tener memoria. Lo terrible es que el 24/3/76 se rompió el orden constitucional y comenzó una cruenta dictadura de Estado, que cometió actos aberrantes para aniquilar al terrorismo. Hubo desaparecidos y apropiación de bebés. Imperdonable. Verdad: cuando esta es a medias, deja de ser verdad. Mienten con los 30.000 desaparecidos. Fue un número para darle más entidad al reclamo de las Madres de Plaza de Mayo en Ámsterdam. Uno de los tantos exiliados allá, el “joven idealista” Labraña, propuso el número (más de una vez lo dijo en programas televisivos). Según la Conadep, esta cifra es de aproximadamente 8000. De todas maneras, imperdonable. Justicia: por supuesto, pero… ¡para todos! ¿Es justo que hayan indemnizado a los terroristas que estuvieron presos y a sus familias que se exiliaron, mientras que a las víctimas de esos terroristas nada les fue reconocido? ¿A eso llaman justicia?

Mientras no se reconozcan de ambas partes involucradas los errores cometidos, nunca se podrá cerrar uno de los acontecimientos más cruentos de nuestra historia.

Ana María Cecchi

DNI 5.333.471

Fotos y testimonios

En marzo de 1976, la revista Gente publicó un número extraordinario titulado “Fotos, hechos, testimonios de 1035 dramáticos días”, en el cual, mediante imágenes y documentos, dejó una memoria de ese gobierno trágico que desembocó en el 24 de marzo de 1976. Como la memoria de muchos compatriotas es escasa, porque no lo vivieron o porque fueron adoctrinados en un único sentido, considero que sería apropiado que todos conozcan lo que realmente sucedió en ese período.

Sin una verdad completa, la unidad de los argentinos es una utopía.

María Carmen Arias Usandivaras

DNI 5.571.767

Cifra

El día que los que piensan que fueron 8961 se abracen con los que piensan que fueron 30.000 y dejen de mencionar para siempre la cantidad exacta de muertos por la dictadura, habremos dado el primer paso para volver a unirnos todos los argentinos y lograr ese postergado “país mejor”. Ni fueron muchos, ni fueron pocos, ¡fueron argentinos!

Mauricio Maurette

DNI 13.380.744

Avenida Alvear

La avenida Alvear es una de las más emblemáticas y admiradas de la ciudad. Entre los edificios más conocidos se encuentran el Palacio Duhau, la Nunciatura, las embajadas de Brasil y de Francia, todos con una hermosa arquitectura de un ciclo histórico de Buenos Aires. Van a demoler un edificio frente a la Nunciatura, que, si bien no está protegido, tiene una preciosa fachada que conserva el estilo de la avenida. ¿Por qué las autoridades se empeñan en aprobar proyectos que quitan el carácter de nuestra ciudad y de esa hermosa calle en particular? El nuevo emprendimiento debería contemplar conservar la fachada para mantener la personalidad de esta avenida, como se hace en cualquier capital bella del mundo, por ejemplo, París. El Departamento de Arquitectura de la municipalidad debería ser el primero en luchar por conservar el patrimonio de nuestra querida ciudad.

Marcelo E. Rosso

DNI 8.385.210

Arquitecto de la vida

El 19/3/26 se nos fue el gran Alejandro Madero, de puro origen sanisidrense, quien, fiel a su diploma de arquitecto y sus raíces, supo “construir” una incomparable y muy querida personalidad (carácter alegre y positivo), una gran familia, ocuparse del prójimo (hábitat) pero, sobre todo, desplegar su fe y demostrar ser un auténtico y buen cristiano, siguiendo el legado de su padre (Acción Católica y Federación de Católicos). Las palabras de despedida de todos los oradores demostraron una certeza y emotividad pocas veces vistas, coincidentes con la multitud concurrente. No fue casual que se haya ido el día de San José (carpintero, constructor y patriarca de la Sagrada Familia) y del Santo Cura Brochero, quien evangelizaba “a lomo de burro” en las sierras de Córdoba y ayudaba a quien se le cruzara en el camino (a pesar de todas sus obras en Córdoba murió en soledad). Ale Madero, eternamente, perdurarás en San Isidro, con tu marca personal de “buena madera”.

Marcos A. Machado

DNI 10.889.193

En la Red Facebook

Actos por los 50 años del 24 de marzo de 1976

“Habría que también hacer memoria por las víctimas inocentes que sembró el nefasto y perverso terrorismo argento (montoneros, ERP...)”- Fernando de Blas

“La dictadura fue lo peor que nos pasó”- Hernán Didodo

“No fue un golpe militar, fue una entrega pactada de poder; los peronistas nos hicieron pagar su interna a todos los argentinos”- Julio César Medina

“¡A marchar! Nunca más”- Maruu Chávez

“Si la historia no es completa, entonces no es historia, es relato”- Agustín Chávez