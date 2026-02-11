Cartas de lectores: Reforma judicial, sable de San Martín, reducción impositiva

Reforma judicial

¿Para cuando la reforma judicial? Sin duda los avances logrados hacia la estabilidad económica son importantes -a los que podría sumarse ahora una reforma laboral-, pero sin una reforma judicial seguiremos en un estado de “inseguridad jurídica“. Se hacen grandes esfuerzos para generar un clima de inversión más apto para crear empleo o mejores condiciones para crecer, ¿pero sin justicia? .Hoy, en una Argentina donde un juicio tarda 20 años, donde el sistema judicial suele poner piedras y palos con zigzagueos legales que hacen que las causas sumen años y miles y miles de expedientes y tener una sentencia en un tiempo razonable es casi imposible, donde cualquiera puede denunciar a cualquiera y rápidamente la justicia emite amparos y medidas de no innovar, deteniendo inversiones, etc., crear ese clima se torna difícil. Aunque después de 10 años se levanten esos amparos, los denunciantes seguramente no tendrán que asumir penas económicas por haber generado daños y pérdidas en el tiempo transcurrido. Este y otros casos hacen que el concepto de justicia sea lejano si ésta no es rápida en sus dictámenes. Y parece que los encargados de darle forma a los cambios que la justicia requiere (diputados y senadores) no están nada apurados en otorgarle prioridad. ¿Será que la rapidez en la justicia los perjudicaría?

Rodolfo Miani

Sable de San Martín

El traslado del sable corvo de San Martín desde el museo histórico nacional al regimiento de granaderos a caballo produjo la devaluación de un importantísimo símbolo sociopolítico cultural de la emancipación y la soberanía nacional en un objeto bélico deshilachado. Y pasó de un lugar de acceso al público a un sitio de difícil acceso popular. ¿Es esto parte de la mal llamada batalla cultural?

Daniel Maccagnoni

Reducción impositiva

Próximamente los legisladores estudiarán en el Congreso el proyecto del Poder Ejecutivo para reducir el impuesto del IVA en un gran universo de actividades. Llama mucho la atención que los responsables del proyecto no hayan tenido en cuenta la salud de personas incapacitadas que inexorablemente por problemas cognitivos y atención especializada son internadas en costosos establecimientos geriátricos autorizados a cargo de sus familiares a cuya facturación se suma el 21% de IVA. Esta obligación fiscal debería ser derogada, porque no se trata de un aparato doméstico ni un hotel, es una internación geriátrica con atención las 24 horas de ciudadanos cuya mayoría trabajó y pagó impuestos y hoy cobra magras jubilaciones.

Juan José Varrone

Minería

En la edición del 9 de febrero LA NACION trae una noticia y un artículo de opinión íntimamente vinculados entre sí y sobre un tema de gran importancia. La noticia se relaciona con la inversión y datos de la exploración y explotación que según Sofía Diamante exigirá el proyecto denominado “Vicuña” de dos empresas asociadas para la obtención de cobre en la provincia de San Juan, y por otra parte la precisa colaboración jurídica del Dr. Juan Vicente Sola acerca de los glaciares, el “ambiente periglaciar” y la necesidad de una correcta reglamentación de la Ley No. 26.639 dentro de las exigencias de la Constitución Nacional. El Dr. Sola expone con claridad la problemática de obtener una delimitación precisa de las tierras que rodean a los glaciares, de modo tal que se pueda compatibilizar la explotación del suelo con los intereses hídricos, agrícolas, científicos y turísticos propio de los glaciares, debiendo concretarse el inventario de esas zonas a la vez que analizarse la inversión en cada caso concreto, evitando así prohibiciones genéricas o sin fundamento en cuanto a la afectación del medio ambiente. Y la noticia de Sofía Diamante hace precisamente referencia a que la reglamentación de la Ley de Glaciares permita y facilite la explotación racional de los recursos mineros, con el beneficio económico que ello significa.

José Luis Rinaldi

Chacho Peñaloza

“Con solo imaginar lo que hubiera sido la Argentina si el vencedor de Caseros hubiera sido el Chacho Peñaloza…” es un párrafo de una carta de lectores publicada el pasado viernes 6 de febrero. Y continúa diciendo “El resultado de esa batalla y de la visión de su vencedor fueron la Constitución escrita por Alberdi…

Que lejos está su autor de la imagen del general Ángel Vicente Peñaloza, conocido como el Chacho Peñaloza, como la descripta por José Hernández: “La historia tiene para el general Peñaloza el lugar que debe ocupar el caudillo más prestigioso, más humano y el guerrero más infatigable.” También Eduardo Gutiérrez lo definió con propiedad cuándo lo describió diciendo: “No se le conocen vicios. Nunca una palabra dura para sus subordinados.” El mismo Juan Bautista Alberdi escribió: “la vida real del Chacho no contiene un solo hecho de barbarie igual al asesinato del cual fue víctima.” Al respecto solo basta con recordar que lo asesinaron en Loma Blanca, después que se entregó voluntariamente y desarmado, en presencia de Victoria Romero, su mujer y de Indalecio, su hijo adoptivo. Una vez muerto, lo degollaron y su cabeza fue expuesta en una pica en la plaza de Olta, de su provincia: La Rioja. Crimen abyecto del cual un representante de la civilización escribió: “he aplaudido la medida, precisamente por su forma. Sin cortarle la cabeza aquel inveterado pícaro y ponerla a la expectación, las chusmas no se habrían aquietado en seis meses.”

Para ejemplificar la grandeza del Chacho Peñaloza solo bastaría recordar ese momento del 30 de mayo de 1862, cuando con la Comisión Pacificadora del Oeste firmó el Pacto de la Banderita. En un momento, el Chacho hace entrega de sus prisioneros y agrega: “Aquí tienen los prisioneros que yo les he tomado, ellos dirán si los he tratado bien; ya ven que ni siquiera les falta un botón de su uniforme.” Un espontáneo y atronador “Viva el General Peñaloza”, fue la respuesta de los recién liberados. Después el silencio. Los representantes del bando nacional no pudieron devolver ningún prisionero, todos habían sido muertos. Y aquí un manto de niebla envuelve la historia y se pregunta y nos interroga. ¿Quiénes representan la Civilización y quienes la Barbarie?

Nuestra patria, no merece seguir empantanada en luchas fratricidas, mal disimulada en la denominada grieta y un primer paso es valorar y respetar aquellas figuras señeras y emblemáticas, como el Chacho Peñaloza y particularmente la de sus gauchos e indios que son un emblema de esa Argentina que supo construirse una vez alcanzada la victoria en las guerras por nuestra independencia.

Adalberto Moderc

Gracias

Quiero agradecer muy especialmente a los doctores Ignacio Fernández Criado, Juan Ignacio Hernández Morán, Luis Montes de Oca y María Bastianello por el acompañamiento permanente, tanto profesional como humano, que le permitieron tener a mi marido, Juan Pedro Merbilhaa, muchos años más de calidad de vida. A todos ellos, y a tantos otros profesionales, mi eterno agradecimiento.

Sonia Decker

