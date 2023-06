Cartas de lectores: Rehenes, la única solución, de eso no se habla

escuchar

Rehenes

Tal vez como un mecanismo de defensa, de supervivencia, como una manera de seguir creyendo que algo bueno puede surgir después de una tragedia, o por un exceso de ingenuidad, personalmente espero que el femicidio de Cecilia Strzyzowski ponga en evidencia y destierre el feudalismo de la provincia capitaneada por Capitanich. Así como el asesinato de María Soledad Morales desnudó el funcionamiento del poder en Catamarca en manos de la dinastía Saadi, ojalá este nuevo homicidio marque el fin de una manera de gobernar muy típica de algunas provincias, en las que los ciudadanos son rehenes de un par de familias que se van pasando los cargos unas a otras sin pudor ni control. Pocos años atrás nos enteramos de que en una escuela pública chaqueña los niños izaban la bandera de Cuba y homenajeaban al Che Guevara. El país es mucho más que CABA o la provincia de Buenos Aires. Todos deberíamos tener una mirada más federal y dejar de mirarnos el ombligo.

Irene Bianchi

DNI 6.688.332

La única solución

El recuerdo de los atroces crímenes de María Soledad Morales y Paulina Lebbos conduce, inevitablemente, a la pregunta: ¿qué cambió en Catamarca y en Tucumán después de salir a la luz esos terribles sucesos?

Creo que en esas provincias, al igual que en Chaco y varias más, la solución es una sola y de largo plazo: la educación.

Carlos A. Binder

DNI 4.594.452

De eso no se habla

Una vez más estamos en la antesala de elecciones nacionales. Es una buena costumbre. Vengo ejerciendo el derecho a votar desde 1973 y advierto que desde entonces los ciudadanos somos cada vez más “pobres” en recursos económicos y culturales. Los candidatos se dedican mayoritariamente a tres cosas: denigrar a sus adversarios (a quienes suelen tratar como enemigos aunque respiren en su mismo “espacio”); señalar los fracasos de los gobiernos que los precedieron (sin asumir responsabilidad alguna por los propios), y hacer promesas “de campaña” en las que ya pocos creen. Llueven las palabras, los insultos y las promesas, pero hay dos temas de los que no se habla. El primero es la necesidad de sanear la estructura sindical y el manejo de las obras sociales, cuyos cuantiosos recursos están fuera de cualquier control de gestión de los aportantes y el Estado. El segundo tema del que no se habla es sobre la necesidad de hacer una reforma fiscal que termine con el inequitativo y arbitrario régimen de coparticipación federal y establezca la responsabilidad fiscal de las provincias; si bien algunos prometen la eliminación de algunas tasas y baja de alícuotas, no se pone como objetivo la reforma integral del sistema fiscal nacional y provincial, cuyo mal funcionamiento es patente. Sospecho que mientras la ciudadanía no exija a los candidatos tratar estos dos temas y proponer reformas “como política de Estado”, seguiremos siendo más pobres cada vez que vayamos a votar.

Alberto Molinario

DNI 10.929.968

Patria

La alianza oficialista tomó el nombre de Unión por la Patria, atribuyéndose el monopolio de un patriotismo que no ha demostrado. El artículo 16 de la ley 23.298 establece que los partidos no pueden usar las palabras “nacional” ni “argentino”. Tampoco palabras que exterioricen antagonismos raciales, de clases o religiosos o conduzcan a provocarlos. Cabe preguntarse si este uso de la palabra patria como bandera partidaria no contraría el texto y la finalidad de esa norma.

Aníbal Roque Baeza

DNI 7.657.089

Helicópteros

Vivo en la zona de Palermo delimitada por las calles Olleros, Luis M. Campos, Dorrego y Av. del Libertador, y constantemente observo varios sobrevuelos de helicópteros por dicha área. Precisamente el jueves 15 de junio hubo un gran movimiento de ellos durante la noche, que, además del ruido atroz, genera cierta incertidumbre por la cercanía de los edificios. No quiero pensar si alguno de ellos tuviera un desperfecto… Y así todos los días. Me pregunto: ¿quién tiene la responsabilidad de autorizar dichos vuelos por arriba de los edificios? ¿El gobierno de la ciudad, la Fuerza Aérea…?

Roberto Manrud

grafotecnicaroberto@gmail.com

Sin medicamentos

Vivo en la segunda sección de las islas del Delta, cerca de dos horas de lancha en transporte público. Soy ciego, sufro urea y debo tomar en forma regular medicación psiquiátrica. Al serme otorgado el certificado de discapacidad pasé a depender de Incluir Salud para ser atendido y que me sean entregados los ocho medicamentos que debo tomar en forma regular y de los cuales dependo. En teoría Incluir Salud, además de garantizar el acceso a los Centros de Atención de Salud Primaria y los hospitales, brinda los siguientes beneficios: prestaciones para discapacidad, salud mental, diálisis, trasplantes, hemofilia y enfermedades poco frecuentes. Esa es la teoría, que dista mucho de la realidad. En los cuatro años que llevo luego de haber conseguido mi CUD, conseguir los remedios es recorrer el laberinto infinito de la burocracia ministerial: tramitar la receta, que vaya a La Plata, que vuelva conformada, que ya está vencida, que si me llega conformada no hay farmacia que provea lo indicado porque “hace meses que no nos pagan”. No hablo de una vez, sino de cuatro años de lucha ininterrumpida. Subsisto gracias a un grupo de personas que, de tanto en tanto, me proporcionan alguna ayuda, ya que cobro el 70% de una jubilación mínima. He pedido la Tarjeta Alimentar: no me corresponde. Reclamo en forma cotidiana que pase la lancha con el bolsón de alimentos que me ayudaría a subsistir: hace cuatro meses que no pasa, a pesar de las innumerables promesas de la asistente social. ¿A nadie llama la atención el hecho de que centenares de bolsas para familias de las islas no sean entregadas? No soy un mendigo ni quiero parecerlo. Mi vida está llena de obstáculos, pero con la ausencia de lo que creo es el cumplimiento de mis derechos las penurias se centuplican. Ojalá alguna persona con poder de decisión lea estas líneas.

Alberto Miguel Moschini

DNI 17.747.325

En la Red Facebook

Caso Strzyzowski: hallan más restos óseos

“Justicia, perpetua para los responsables”- Alicia Olivarez

“¡Ellos los votan, ellos los sufren!”- Ariel Roets

“¿Dónde están los peronistas que tanto se preocuparon diciendo: ‘Dónde está Maldonado?’. ¿Y esta desaparición no cuenta?”- Elizabeth Sá

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION