Cartas de lectores: Renuncia, decisión acertada, reglas del juego

A esta altura de los hechos, y en virtud de la enorme cantidad de rechazos y demás traspiés que ha presentado la candidatura del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema, el magistrado, si tuviera un mínimo de dignidad, debería renunciar de inmediato a su postulación.

Patricio Carli

pcarli@hotmail.com

Decisión acertada

Una acertada decisión tomó la Corte Suprema al denegar el pedido de licencia de Lijo justificado en ocupar una vocalía del Alto Tribunal. En efecto, la eventual hipótesis de acceder a otro cargo judicial usando una licencia en el anterior representa una situación incompatible con la función judicial. De ocurrir tal hipótesis, importaría ocupar simultáneamente dos puestos, lo que es inadmisible. Aun en licencia, el juez continúa siendo titular de su cargo, esto es, no muta su estado judicial específico, en lo sustancial. Además sería, como se dice vulgarmente, “jugar a dos puntas”.

Víctor Manuel Monti

victormanuelmonti@gmail.com

Reglas del juego

El Dr. Manes es un brillante científico, médico neurólogo. También incursionó en la política, con poco éxito. Su intento personalista fue un fracaso. Ahora se habla mucho de él por su “raid” en el Congreso. Las reglas de la inauguración del período legislativo son: habla el presidente de la Nación y los legisladores lo escuchan. Ellos tienen otras oportunidades para el debate, en las que podrán, libremente, dar sus opiniones. La extemporánea intromisión de Manes no estaba en las reglas del juego y solo fue prevista por él, que la premeditó y organizó. Así, esta vez, en política tuvo éxito, pues logró con su provocación, transgresión y victimización generar el escandaloso tumulto que opacó el discurso del Presidente. Los medios se ocuparon más de aquel que de este. Bienvenido a la casta. Por otra parte, veo lamentable que nuestro presidente, generador de algunos errores y muchos aciertos, esté asistido por una suerte de guardaespaldas que sobreactúa, ostentosamente, en una protección y defensa que él no necesita.

Carlos M. Díaz Usandivaras

DNI 4.163.972

Fin de la adolescencia

Cuando yo era adolescente y traía amigos, disponía de todo lo que había en mi casa para pasar un buen rato. No consideraba ni las molestias ni el costo que eso significaba para mis padres. Todo cambió cuando tuve mi propia casa y empecé a medir absolutamente todo para no pasar hambre y no quedarme en la calle. Después de 6 años en el gobierno, el gobernador recién promete un plan para paliar la inseguridad y decide descontar los días de paro a los docentes que se adhieran. Kicillof se dio cuenta de que ya no puede regalar su ideología con plata ajena tirando manteca al techo. Ahora tiene que venderla por un precio que ya nadie está dispuesto a pagar cuando no se recibe nada a cambio. Y si no la vende, se quedará afuera. Al principio duele y hay que achicarse, pero con el tiempo se ven los resultados del esfuerzo. Empezó a entender que amor con hambre no dura y que si no cambia lo van a cambiar. ¡Señor gobernador, bienvenido a la vida adulta y al mundo real! El pueblo argentino ha crecido. De a poco, como todo adolescente, usted también crecerá. O se quedará en la calle por servirse de lo que no es suyo.

Gustavo Gil

gustavogil68@hotmail.com

Biogás

Como fue publicado en el suplemento Campo del 25/2/25, el INTA y el gobierno de China reafirmaron un convenio para transferencia de conocimiento y tecnología para generar biogás. ¡Inentendible! En nuestro país hay decenas de plantas de biogás funcionando a base de purines de animales engordados a corral, vinazas de destilerías de alcohol de maíz y de caña, utilización de residuos de la molinera, silajes de sorgo y maíz, efluentes de la industria láctea, cerveceras, etc. Incluso cogenerando energía eléctrica para abastecer a la red pública (programa Renovar, de Macri). Personalmente he representado a empresas e ingeniería alemanas, belgas, ucranianas y americanas. No hay secretos, solo se necesitan financiación y una tarifa energética realista para justificar la inversión y el recupero de capital. Estos convenios innecesarios me hacen pensar muy mal de la conducción del INTA y la aplicación de recursos.

Pablo Gay

pabloagay@hotmail.com

Obesidad

En la nota sobre obesidad en los argentinos, Alejandro Horvat manifiesta que, según un relevamiento de la UBA realizado en el Hospital de Clínicas, un 39% de la población padece esta condición. Asimismo, se refiere también a la necesidad de un tratamiento multicausal. Esta cifra está en concordancia con lo que se comprueba diariamente en los exámenes preocupacionales, donde una gran proporción de postulantes tienen índices de masa corporal (IMC) que sobrepasan los límites normales y que, en algunos casos, presentan cifras de obesidad mórbida. Sin ninguna duda la obesidad se presenta no solo en la Argentina, sino como un proceso global, con características epidémicas, que provoca trastornos metabólicos de importancia, tendencia a la diabetes tipo II, problemas circulatorios y de la esfera emocional. Es menester insistir en la importancia de la prevención desde la infancia, que es cuando, por hábitos mal controlados, comienza el proceso de acumulación excesiva de grasa en el organismo. Una vez instalada es mucho más difícil el abordaje. Consecuentemente, es imprescindible promover la investigación relacionada con las enzimas digestivas que actúan en la absorción de los alimentos.

Silvio Kremenchuzky

skremenchuzky@gmail.com

Situación de calle

Señores gobernantes e intendente de CABA: falta muy poco para el invierno y por ende para la llegada del frío, que se estima más “grave” que el del año pasado. Quienes sufren mucho más son todas aquellas personas en situación de calle. El calor puede ser “soportado”, pero el frío mata, mayoritariamente a gente mayor y niños. Tienen tiempo para gastar el dinero de los contribuyentes en refugios, comida y servicio médico para estas personas en vez de hacer obras estéticas que no ayudan a nadie. Estas personas han sufrido un revés en la vida y están en una situación en que nadie quisiera estar. Es obligación –moral y legal– del Estado ayudarlas.

Constantino Coutris

DNI 17.030.954

