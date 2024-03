Escuchar

Respeto

“La reunión entre gobernadores y representantes del gobierno nacional en la Casa Rosada se desarrolló en un marco de respeto”, dijo uno de los asistentes en una entrevista radial. Uno se pregunta: ¿en qué otro marco puede darse una reunión entre gobernadores y representantes del más alto nivel del gobierno nacional? ¿Por qué tiene que hacer mención de esa condición en el trato entre personas medianamente educadas?

Cuando actitudes como la de ser respetuosos, considerados con el otro, vuelvan a ser implícitas, será un indicador de que estamos volviendo a recuperar los valores de una sociedad civilizada.

Motochorros

En noviembre de 2022 envié una carta, que amablemente publicó la nacion, en la que sugería al gobierno que prohibiera la circulación en zonas urbanas residenciales de motocicletas con dos personas a bordo. La sugerencia no tuvo éxito y el delito creció exponencialmente. Me gustaría que la señora Patricia Bullrich, responsable de la seguridad, explique públicamente por qué no se adopta esta solución, que de forma evidente debilitaría fuertemente el accionar delictivo de los motochorros, y cuáles serían las eventuales contraindicaciones legales.

Salarios

Llama la atención, después del giro político copernicano –bienvenido al republicanismo– del diputado Pichetto, que al presentar un proyecto de ley para limitar los salarios de todos los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado cometa semejante gaffe al incluir al Poder Judicial, siendo que la normativa constitucional lo prohíbe expresamente, estableciendo un régimen especial para los magistrados judiciales. En tal sentido, olvidó que el art. 110 de la carta magna en lo pertinente establece que “... los jueces recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna...”. Además, es importantísimo señalar que la aludida prerrogativa no está establecida como “… un privilegio ni un beneficio de carácter personal o patrimonial de los jueces, sino en resguardo de su función de equilibrio tripartito de los poderes del Estado, cuya perturbación la ley suprema ha querido evitar al consagrar rotundamente la incolumidad de las remuneraciones judiciales” (sic, del fallo “Bianchi, Oscar Alberto y otros c/Administración Nacional de la Seguridad Social-Recurso de hecho” (B. 43. XLLL 3/3/2011; en línea con el precedente “Bonorini Peró /sobre amparo del 15/11/1985, Corte integrada por notables juristas conjueces como Augusto Morello, Germán Bidart Campos, Luis Mosset de Espanes, entre otros). Asimismo, concurre a justificar dicha prerrogativa la incompatibilidad absoluta que pesa sobre los jueces de ejercer toda actividad lucrativa.

Finalmente, bueno es que esto sea tenido en cuenta por la totalidad del arco político, en prevención de algo que es sumamente importante frente a anuncios extremos del Poder Ejecutivo en resguardo de su política de déficit cero, que tal prerrogativa quedaría fuera del alcance ante una hipotética declaración de emergencia o cualquier otra extralimitación lesiva por parte del PE, desde que, con arreglo a la interpretación de la Corte, afectaría a la funcionalidad misma del Estado, lo cual sería inadmisible.

Frondizi

La figura del expresidente Frondizi debería incluirse en los cuadros colocados en el recientemente inaugurado Salón de los Próceres. Frondizi es un expresidente injustamente olvidado, a pesar de que su gestión fue un ejemplo para la Nación toda. Fue evidente su exclusión en el recordatorio del Bicentenario. El actual presidente, aunque no comulgue con las ideas del líder desarrollista, debería reivindicarlo, sobre todo si recuerda que en menos de cuatro años redujo la inflación de tres a dos dígitos anuales y, simultáneamente, aumentó la producción nacional logrando por primera vez el autoabastecimiento del petróleo, para lo cual debió enfrentar 32 planteos militares y 802 huelgas.

Renaper

Quiero expresar mi tristeza al conocer la designación de la señorita Geraldine Calvella, de tan solo 23 años, en el puesto de directora simple en el Renaper. Quienes conocemos el trabajo que desempeña un director en un organismo del Estado sabemos de las responsabilidades que esto conlleva. Se necesitan conocimientos, experiencia y habilidades para el manejo de equipos de trabajo. Me cuesta creer que no haya en el Renaper técnicos probos que, sin ser militantes del gobierno anterior o bien del actual, puedan ejercer esa función. Como madre de hijos de la misma edad, sabemos que un chico a los 23 años recién está empezando a definir su vida adulta. ¿Están capacitados para hacerse cargo de tamaña responsabilidad?

Bicisendas

Quieren sacar las ciclovías o bicisendas porque molestan y son de poco uso. Me trae recuerdos del Camino del Buen Ayre y de las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo. Eran obras faraónicas y poco transitadas. Jugábamos con mis hijos a ver si eran 4, 5 o 6 los automóviles que encontrábamos en el trayecto. El brigadier Cacciatore hizo las dos autopistas en dos años. Y lo criticaron enconadamente, lo acusaron de coimero y hasta de hacer algo inútil. Hoy están colapsadas y quedan chicas.

Sr. Macri, si molestan las ciclovías, haga por encima autopistas, pero no destruya. Destruir es fácil, construir es difícil.

Iluminación

Quiero manifestar mi malestar por la desidia que exhiben las autoridades responsables de la iluminación del puente que está ubicado en la Av. Riccheri y Av. Gral Paz, vía de acceso ineludible a la capital.

