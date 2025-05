Cartas de lectores: Rulos, hartazgo, castigo

Rulos

En las elecciones en la CABA, Adorni-es Milei pasó del 53% de votos en la elección a presidente de 2023 a 31%, es decir, 22% menos en elecciones que se nacionalizaron. Pro perdió por primera vez y por paliza porque desapareció Juntos por el Cambio, y el peronismo mantuvo más o menos el caudal de votos, pero volvió a perder. Si tenemos en cuenta que votó el 53% del padrón, podemos decir que votó un 20% menos que en 2023 y en total el 47% no encontró motivos para ir a las urnas. Conclusión: como diría una señora tristemente célebre, “que ninguno se haga los rulos”. Aunque hay ganadores y perdedores claros, nadie tiene la vaca atada, porque en última instancia la que se deterioró es la confianza en el funcionamiento de la democracia.

Enrique Di Fiori

enriquedifiori@fibertel.com.ar

Hartazgo

Hay una novela de Saramago en la que los ciudadanos de un pueblo se niegan a votar. Una, otra y otra vez los políticos ven que nadie vota y se sumen en la desesperación. La ciudad de Buenos Aires dio un primer indicio de esa forma de hartazgo de los ciudadanos. Pero es sabido, nuestros políticos, muy enfrascados en su soberbia y sus componendas, jamás leen la realidad.

Carlos Sala Spinelli

DNI 8.659.476

Castigo

No fue solo la suciedad de la ciudad. La gente se cansó del aumento de impuestos, sin resultados en contraposición. No escucharon. Y la mejor manera de castigar fue el voto. La indexación mensual del ABL más los intereses punitorios por falta de pago en término fueron uno de los motivos decisivos, más los gastos superfluos, más el desdoblamiento de las elecciones, en fin, muchos motivos. Una lástima.

María Silvia Chiloteguy

mschiloteguy@gmail.com

Apatía electoral

Con respecto a la apatía electoral, ¿no será que el votante se habrá dado cuenta de que este tipo de elecciones son solo para endulzar y engordar los contornos enormes de la política? En la Argentina hace ya varios años que al votante solo le interesa realmente elegir a los que tienen poder de decisión, como presidente y gobernadores, el resto ya aprendimos que sus decisiones les pertenecen a sus jefes políticos. No es apatía electoral, mucha gente ya no quiere ser partícipe con su voto de la justificación de cargos y cargos y más cargos que engordan a la ya muy enorme clase política.

Rodolfo Miani

DNI 17.865.757

Complicidades

Casi la mitad de los senadores votaron contra la ficha limpia. Entiendo entonces que son cómplices, al no prohibir el ingreso de delincuentes al Senado de la Nación. Veamos la definición de cómplice para la RAE: persona que, sin ser autora de un delito o una falta, coopera a su ejecución con actos anteriores o simultáneos. No solo sorprende la decisión de los senadores sobre ficha limpia. En el caso del juez Lijo, tras ser rechazado su nombramiento a la Corte Suprema en el Senado, el Consejo de la Magistratura ha mantenido silencio (¿cómplice?) sobre las causas de la resistencia generalizada a que ese magistrado integrara el máximo tribunal. Entre esas causas figuran: no poder justificar su patrimonio, detener y demorar trámites. Una iniciada por Carrió lleva más de diez años en su juzgado. No puede integrar la CSJN, pero sí puede ser juez. El Consejo de la Magistratura tiene un medidor de corrupción bastante particular, depende del cristal con que mire. La Justicia, como principio moral, es primordial para encauzar la nación, es el poder de los honorables señores jueces. Apelamos a la conciencia y convicción de cada uno de ellos.

Carlos Lázaro Ballero

carlazbal@hotmail.com

Reparación

Con sentido de justicia y compromiso con la verdad, desde los Foros de Almirantes (FAR) y Generales Retirados (FGR), con regocijo espiritual, convicción y visión de Estado y de justicia, expresamos nuestro firme respaldo a la iniciativa legislativa impulsada por el diputado nacional Dr. Ricardo López Murphy destinada a reconocer y reparar a las víctimas del terrorismo que asoló a la República Argentina entre 1960 y 1989. Esta propuesta, destacada por nuestro obispo castrense en su carta publicada el 16 de mayo, representa un paso esencial hacia la justicia y la reconciliación nacional.

Valoramos el compromiso de la nacion al visibilizar esta causa justa e instamos a los legisladores nacionales a apoyarla, señalando el imprescindible camino para el reencuentro de los argentinos. Asimismo, convocamos a las instituciones y entidades del quehacer nacional, organizaciones empresarias, gremiales, académicas, culturales, la Conferencia Episcopal Argentina y otras confesiones religiosas a adherirse a este necesario proyecto. Solo a través del reconocimiento de la verdad y la justicia podremos tender puentes de unión entre los argentinos y alcanzar una paz profunda y duradera. Para una parte de la sociedad, estos hechos pueden parecer cosa del pasado, pero para muchas personas son heridas abiertas y sangrantes. Es imperativo recordar que las víctimas del terrorismo no deben estar sujetas a distinciones ideológicas de ningún tipo y, menos aún, ser sujetos de categorizaciones morales, ni quedar excluidas de la igualdad ante la ley que consagra nuestra Constitución nacional en su artículo 16. Por lo tanto, cualquier distinción que prive a las víctimas de su derecho a la reparación integral constituye una violación de este principio fundamental. Es deber del Estado garantizar que todas las víctimas sean tratadas con la misma dignidad y justicia, sin importar las circunstancias que rodearon su sufrimiento. La sanción de este proyecto de ley marcará un antes y un después en el camino del reencuentro de los argentinos, saldando una deuda con nuestra historia reciente. Entendemos que el Estado argentino, al reconocer y reparar a todas las víctimas del terrorismo, reafirma su compromiso con la justicia, la verdad, la paz y la unidad nacional.

Contralmirante (R) Carlos María Ramiro

Presidente del Foro de Almirantes Retirados (FAR)

General de brigada (R) José Luis Figueroa

Presidente Foro de Generales Retirados (FGR)

