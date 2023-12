escuchar

Saber gobernar

Cuando en 1942 yo era estudiante, cada dólar valía 2,68 pesos, el litro de nafta común estaba a 16 centavos y tanto el diario como el subte, el tranvía y el colectivo costaban 10 centavos. Lo mismo costaba un litro de leche, que el lechero traía en su carro de caballo y la volcaba del tarro a uno de un litro y la pasaba a la lechera, que luego mi madre hervía.

Por entonces, el sueldo mínimo alcanzaba los 80 pesos.

Me pregunto, a los noventa años de mi historia, cómo habrían evolucionado estas cifras si en lugar de gente que se autopercibe “política” y se ocupa de la cuestión pública para vivir del Estado y conceder dádivas, nos hubiesen gobernado ciudadanos prestos a administrar los recursos en bien de la ciudadanía fijando parámetros sin máculas. Porque de eso se trata la tarea de gobernar: saber administrar en beneficio del ciudadano. Y no usar la impresora de billetes, que en definitiva genera mayor pobreza.

Néstor Oscar Linari

DNI 4.115.140

Amenaza anticipada

La CGT y movimientos sociales, que ya anunciaron movilizaciones y que podrían convocar a huelgas y manifestaciones en los espacios públicos, están dispuestos a dejar sin aliento al gobierno entrante anticipadamente. Estos personajes hipócritas, antidemocráticos, cuasi golpistas, amenazaron antes de que el flamante presidente asumiera. ¿Cómo pueden ser tan destructivos cuando no fueron capaces de escribir un mínimo y miserable documento crítico al gobierno saliente, que durante estos últimos cuatro años terminó de arruinar el país, llevándolo casi a la bancarrota, quedando en la historia como el peor gobierno de la Argentina?

Pero esta vez serán el pueblo y la Justicia los que defendamos a toda costa la democracia e impidamos estas actitudes mafiosas.

Alberto Díaz

DNI 10.492.915

ADN peronista

Ocultaré nuestra historia. Ocultaré la verdad. Mantendré ídolos para adorar y mitos para engañar. No será objetivo superarme en pos del bien y aún menos dejar que se superen alrededor de mí. Preferiré la medianía e igualar por lo bajo. Desmereceré al mérito con esfuerzo. Mientras alce la mano con la “V” de la victoria y no la “L” de la libertad. Si entrono a mi vera el busto de un general autoritario y su circunstancial compañera al lado de nuestra bandera y no la de un hacedor de la Constitución del país y un educador para enseñar a cumplir esa Constitución. Cuando esté convencido de que el peronismo en su abanico de presentaciones es equivalente a autoritarismo (oculto o explícito). Cuando tome conciencia de las muertes que ocasionó (directa o indirectamente). Cuando comprenda que solo actuó en beneficio propio dando migajas al resto de la sociedad. Cuando considere al pueblo como ciudadanos y no como rebaño.

Ahí habrá desaparecido en el ADN el peronista.

Manuel Corchon

DNI 4.511.547

Doctrina Zaffaroni

La doctrina Zaffaroni es el análisis de los hechos para determinar si una persona cometió un delito, o no, y si merece una pena. Uno de esos puntos a analizar es la falta de libertad para actuar, llamada coacción. La persona coaccionada, obligada a actuar, no merece una pena. De ahí surgen las variantes, “yo no quise”, “yo no sabía”, etcétera. El alcohol priva de libertad para actuar, ya que la persona borracha no está en condiciones de “comprender” sus actos. Es lo que ha alegado el atacante del Presidente, que estaba borracho. Lo que ha hecho es un intento de magnicidio. Pero para la doctrina que se ha venido aplicando hace décadas, el agresor no merecería una pena. Por supuesto que le vamos a creer “que no sabía y que no era su intención”.

Sería interesante que con el fin del populismo empecemos a darle fin a esta teoría penal que no es otra cosa que beneficiar al delincuente.

Gustavo Gil

gustavogil68@hoymail.com

Renacer

Es difícil capturar en tan pocas líneas una misión de vida de 35 años. Mis papás crearon Renacer, grupo de padres que enfrentan la muerte de hijos. Y los miles y miles de padres y madres de los grupos que hoy se encuentran en muchos otros países lo han mantenido vivo y lo siguen haciendo. Ver cómo un propósito tan noble, tan amoroso, tan solidario se esparce como el agua que nutre la tierra es maravilloso. Renacer es un mensaje de amor hacia los que partieron, hacia quienes estamos de este lado de la vida, hacia el prójimo, hacia la vida. Pero es un mensaje transformado en acción, porque cada mamá y cada papá eligió transformarse en honor a esos hijos que partieron, eligieron transformarse para ser mejores personas para ellos mismos y para la comunidad, en honor a sus hijos.

Gracias a todos esos papás que tuvieron y tienen el coraje de decirle sí a la vida a pesar de todo. Los hermanos les agradecemos haber elegido transformarse, porque gracias a eso nosotros pudimos seguir con nuestra vida y nuestros proyectos sabiendo que habíamos recuperado nuestra familia. Ya no igual que antes, pero hermosamente distinta.

Gracias, infinitas gracias.

Luciana Berti

luciberti72@gmail.com

Caddies

Al leer el artículo sobre los caddies del2/12/23, sección Deportes, vino a mi memoria la desaparición de los mismos en los clubes y, como consecuencia de ello, la desaparición (salvo excepciones) de esa actividad tan ligada al deporte del golf. La causa fue la creación de un Sindicato de Caddies y la pretensión de celebrar con la Asociación Argentina de Golf y los clubes un convenio colectivo de trabajo, sumado a juicios millonarios contra los clubes de golf por parte de caddies que reclamaban relación de dependencia laboral. Creo recordar que la AFIP había emitido un dictamen en el que consideraba a los caddies “trabajadores autónomos”. Realmente una pena, pues era un semillero de profesionales de golf y una actividad que ayudaba a jóvenes económicamente, quienes en su mayoría estudiaban y los fines de semana cobraban sus tarifas de los jugadores de golf, no de los clubes.

Juan Carlos Araya

DNI 6.040.884

