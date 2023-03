Cartas de lectores: Salud pública, subsidios, fuga de Ecuador

escuchar

Salud pública

En cuanto a esa tan argentina costumbre de nuestros hombres públicos de pregonar a favor de la salud pública e internarse ante cualquier problemita en institutos privados, cito a la gran Almudena Grandes : “Las clínicas privadas son la coartada de un Estado que no asume sus responsabilidades”.

Germán Guglieri

DNI 18.555.018

Subsidios

La austeridad es una gran virtud. Por eso es que el Gobierno, al instalar los subsidios a la energía, comete dos grandes equivocaciones. Por un lado, genera un gasto cercano a los once mil millones de dólares anuales, que el país debe pagar con emisión, deuda e inflación; y, por el otro, manda un mensaje que destruye la austeridad en la sociedad: gasten luz, agua y gas sin límites, total son gratis, o casi.

Solo los ignorantes pueden cometer semejante desatino.

Ernesto H. Perasso

DNI 7.731.904

Fuga de Ecuador

Lo ocurrido en nuestra sede diplomática en Ecuador nos lleva a preguntar si alguien controla allí el ingreso o el egreso de una persona, o si cualquier transeúnte puede entrar o salir como “Pancho por su casa” sin que nadie lo advierta. ¿Cómo fue posible que una persona refugiada en ella (había pedido ser “asilada”) se ausentara sin que nadie viera su salida? ¿No existen medidas de control, de vigilancia? Si no las hay, esa embajada no ofrece ninguna seguridad. Ahora bien, si dicha persona hubiera salido de modo subrepticio (a escondidas), indudablemente abusó de la confianza que se le brindó al ser aceptada como refugiada. En consecuencia, ¿cómo puede ser recibida poco después en la embajada argentina en Venezuela? Luego de la “fiesta de Olivos”, pareciera que ahora tenemos “el escándalo en una sede diplomática”.

Alfredo L. Repetto

DNI 8.607.717

Causas y efectos

En ciencias, la comprensión de los hechos naturales y sociales comienza con la fundamental pregunta: ¿por qué ocurrió esto? La búsqueda de la respuesta lleva a conocer la causa que produjo el hecho observado. Es decir, la base del proceso de comprensión está en la indisoluble asociación causa-efecto. El 24 de marzo se instituyó como el Día Nacional de la Memoria en conmemoración de las víctimas de la dictadura militar. El objetivo es construir una jornada de análisis y comprensión de la historia reciente. Pero analizar a partir del 24/3/76 es considerar solamente el efecto de una terrible causa que no se menciona y que es la caótica situación a la que los guerrilleros terroristas arrastraron al país, con muchísimos sangrientos atentados. Es imprescindible que el Día Nacional de la Memoria incluya a las víctimas de los guerrilleros terroristas, desde 1970 en adelante. Así, analizando causa y efecto, lograremos que nuestros jóvenes comprendan lo realmente ocurrido.

Rodolfo Gerardo Ezquer

rezquer@gmail.com

Jubilados y Ganancias

¿Se imagina usted cómo se sentiría si fuera viejo y un día se levantara, se fijara en su recibo de haberes en Mi Anses y se enterara de que a su jubilación mínima le han rebajado el 31,5% porque han decidido aplicarle el impuesto a las ganancias residentes? Eso es lo que nos sucede a los miles de jubilados en el exterior desde enero de 2023, porque la Anses ha decidido, sin ninguna vergüenza y con total descaro, aplicarnos ese impuesto mensual. Aunque para transferir las jubilaciones aplican el precio del dólar oficial, les puedo garantizar que una jubilación mínima en el exterior solo da para pagarnos una seguridad médica, porque aunque nos descuentan para obra social s/haberes PAMI casi un 6% es obvio que es un beneficio que no podemos usar, ya que no residimos en la Argentina. Encima, en enero, también miles de jubilados en el exterior no cobramos nuestras jubilaciones porque la Anses nos dio por muertos. La excusa fue que no recibieron nuestros certificados de supervivencia y de esa forma nos bicicletearon hasta fines de febrero para pagarnos los dos meses juntos. Fue muy triste ver en el consulado a muchos viejos llorar por no tener para comer. Si todos los meses perdemos por la devaluación del dólar oficial, durante enero perdimos aún más, pero, claro, debemos sentirnos contentos al saber que ahora de nuevo para la Anses aún estamos vivos. Con el pago de fines de marzo, ya nos han robado casi una jubilación entera por este nuevo descuento del impuesto a las ganancias. Es imposible quejarse en Mi Anses, porque directamente no acepta reclamos. Siempre ese ítem está fuera de servicio. No nos podemos quejar en el Banco Nación, porque según dicen ellos son solo intermediarios. No nos podemos quejar en los consulados, porque según nos dicen esta es una decisión de la Anses. Nos prestan sus orejas para escuchar nuestras quejas, pero de los derechos humanos de los viejos nadie dice ni mu.

¿Se imaginan cómo se siente un viejo cuando la misma Anses que nos está robando la vida descaradamente intenta colocar 800.000 jubilados más que no han hecho sus aportes como sí los hicimos nosotros?

Es obvio que de alguna forma están haciendo más caja a costa de los jubilados en el exterior, estos viejos que no tenemos voz. Y nadie habla de este tema. Supongo que no damos rating, pero aunque a ningún político o periodista le importemos, existimos, mejor dicho, sobrevivimos, y aunque no lo crean, todavía tenemos voto.

Alberto Ramírez

albramirez2002@gmail.com

Estatua de Garibaldi

Durante meses la estatua de Garibaldi en la Plaza Italia estuvo tapada por una estructura de hierro y plástico, supuestamente para ser restaurada; nunca vi gente trabajando. Acaban de sacar el andamiaje y el monumento sigue igual que como estaba antes. ¿Quién cobró eso?

Lo que escribo es muy fácil de comprobar: la rama de palma en la parte posterior de la escultura fue “perdiendo” sus hojas durante los últimos 30 años hasta desaparecer por completo, y no apareció después de la “restauración”.

Marcelo J. Soares

DNI 14.877.876

En la Red Facebook

Mar Argentino: un enjambre de pesqueros amenaza a especies marinas

“Qué vergüenza para los argentinos y que nadie haga nada con tanta gente pasando hambre. Gracias a todos los políticos, muchas gracias”- Nory Alonso

“¿Cuándo el Estado va a hacer algo con esto?”- Gustavo Ariel Beadez

“Todos esos barcos y nadie controló nada, el Mar Argentino es un viva la joda”- Claudio Gandi

