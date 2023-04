Cartas de lectores: Sangre y muertos, voto inteligente, lamentable

escuchar

Sangre y muertos

El ministro de Seguridad de la Nación afirma que “las calles van a estar regadas de sangre y muertos” si la oposición gana. Le pregunto al señor ministro si calcula que va a superar la sangre y muerte que provocaron los delincuentes liberados y el vacunatorio vip que instituyó el gobierno que integra.

Sergio Buitrago

Sangre y muertos II

Para el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, si gana la oposición las calles van a estar regadas de sangre y de muertos, más o menos como ahora si se vive en el conurbano. Quizá sea esta una advertencia o amenaza de lo que van a hacer ellos cuando “la derecha” trate de hacer cumplir la ley. Es la vocación que tienen los peronistas de desestabilizar, y lo triste es que generalmente lo consiguen.

María Silvia Marzinelli

Voto inteligente

Tratando de ejercer un voto inteligente y selectivo, he reflexionado sobre mi intención de voto para las próximas elecciones.

He votado a Juntos por el Cambio, pero hoy lamentablemente lo veo muy proteiforme, le falta una línea directriz, un liderazgo.

Coincido con las ideas liberales de Milei, pero no con su extrema soberbia y falta de colaboradores visibles. Además, vemos con sorpresa el gran caudal de votantes que atrae, por lo tanto no deberíamos despreciar semejante “espíritu liberal” en el recambio en las cámaras del Congreso.

Teniendo en cuenta que en la primera vuelta se contabiliza la estructura de las cámaras del Congreso y que la segunda, según las encuestas, la disputarán JxC y La Libertad Avanza, deberíamos reflexionar para impulsar más votos hacia Milei, y de esa manera desplazar categóricamente al tercer puesto al Frente de Todos.

Jorge O. Caviglia

Lamentable

En su análisis político, Morales Solá hace mención del lamentable espectáculo de los dirigentes de Juntos por el Cambio dándole la espalda a la sociedad por la ambición del poder de Rodríguez Larreta y Lousteau.Lo que más necesita hoy la sociedad es tener un rumbo claro y ordenado, tanto económico como institucional, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Desgraciadamente, estos dos señores que pretenden manejar los destinos de los argentinos se olvidan de que la ambición y el poder corrompen cualquier tipo de posibilidad de paz y progreso en el país.

Mariano E. Correa

Argentina y Ucrania

Hemos leído que el canciller Cafiero se comunicó con su par ucraniano y le manifestó nuestros deseos de paz por el conflicto derivado por la invasión rusa de esa nación. Realmente es preocupante cada vez que nuestra cancillería y el gobierno en general intervienen en estos temas, pues su oportunismo barato temerario y de dudosa profesionalidad puede traer consecuencias nefastas para nuestro país. Rusia ha sometido a Ucrania a una guerra asimétrica y pone como condición de paz la enajenación de territorio ucraniano como el Donbass y la península de Crimea. Apoyar este tipo de arreglos va en contra de nuestros reclamos por las islas del Atlántico Sur. Por ello sería conveniente que esta administración se abstenga de pronunciarse en temas tan importantes hasta su reemplazo por otra más idónea.

Luis Javier Mihovilcevich

Consulado italiano

Años atrás, la analógica –y no por ello menos efectiva– tecnología para la renovación del pasaporte italiano en el consulado de La Plata consistía en una fila, que formábamos por orden de llegada. Las probabilidades de realizar el trámite en el día eran directamente proporcionales al horario en que nos presentábamos; por esta razón, quienes viajábamos desde el interior de la provincia nos asegurábamos de llegar bien temprano. Desde hace un tiempo, se dispuso que los turnos se darían vía web, a través del portal prenotami.esteri.it. Los turnos se habilitan en forma diaria, y a cuentagotas. Esto provoca que, día a día, a una hora exacta, seamos ¿cientos? que colapsamos el sitio. Para constatar minutos después que otra vez no quedan turnos disponibles.

Luciana Santimaria

Lamento

Hace más de medio siglo que Bob Dylan escribió estas palabras: “¿Cuántos caminos debe recorrer una persona antes de que lo consideren un hombre? ¿Cuántas veces un hombre puede girar la cabeza pretendiendo que no ve? La respuesta, mi amigo, está soplando en el viento”.

En nuestro país, la respuesta no viene soplando con el viento. Más bien, el lamento es como soplarle al viento: ni se nota, no sirve de nada.

Carlos A. Altgelt

ABL

He impreso la boleta correspondiente al mes en curso para abonar el ABL en CABA y advierto que si no pago en término, por el segundo vencimiento, que vence 9 días después, me aplican un 23% más. Esto es una salvajada.

ABL CABA = usura.

Marcelo de Elizalde

Carlos Pedro Blaquier

El editorial de LA NACION dedicado a Carlos Pedro Blaquier es un acto de merecida justicia que enaltece el nombre del notable empresario, miembro de la Universidad Católica Argentina, miembro de la Fundación Sanmartiniana, fundador del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, miembro de la Sociedad Argentina de Historiadores, doctor honoris causa en Filosofía de la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa, miembro de la Academia Argentina de Historia, miembro del Consejo Argentino de Estudios Económicos, Jurídicos y Sociales y notable filántropo.

Guido Parisier

