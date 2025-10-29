Cartas de lectores: Sarmiento dixit, otra vez la juventud, estrategia

Sarmiento dixit

El reclamo silencioso del ciudadano se ha expresado con el voto que deja ecos sonoros. Es tiempo para convocar a nuestros próceres y pedirles su consejo. En la página 28 de sus comentarios sobre la Constitución Nacional publicado en septiembre de 1853 y editado en la imprenta Belin de Santiago de Chile, Sarmiento decía: “El elemento de orden de un país no es la coerción; son los intereses comprometidos. La despoblación y la falta de industrias prohijan las revueltas: poblad y cread intereses. Haced que el comercio penetre por todas partes, que mil empresas se inicien, que millones de capitales estén esperando sus productos y crearéis un millón de sostenedores del orden”.

Llevará pocos minutos de reflexión entender la vigencia de este consejo para su certera y oportuna aplicación.

Nicolás V. Gallo

Otra vez, la juventud

Antes de las PASO de 2023, Ezequiel B., 25 años, que estudia y trabaja, me dijo: “votaré a Milei”. Y LLA, desconocida, ganó. El domingo pasado, con Macri, doblete. ¿Qué pensará la hija de un legislador echado de la UCR que se abrazaba tras votar en contra de ficha limpia? ¿Perdimos tres generaciones? Miremos hacia adelante.

Patricio Avellaneda

Estrategia

Resultó muy curiosa la estrategia de la agrupación Fuerza Patria para conseguir votos en su cierre de campaña. El gobernador de la provincia de Buenos Aires sentó a su derecha a quien fuera ministro de Economía del peor gobierno de la historia argentina, creador además del “plan platita” y de una inflación descontrolada que duplicó la pobreza. Y a su izquierda al mayor gerente y manipulador de esos pobres. Luego se sorprenden con los resultados y argumentan que las encuestas siempre se equivocan.

Juan Maurette

Aires

Amanece Argentina. Soplan aires de esperanza renovada. El domingo pasado los argentinos fuimos a votar y muchos también, a fiscalizar. Pensamos en el país que queremos y elegimos seguir apoyando al gobierno. El triunfo fue mayúsculo. Lo del kirchnerismo/peronismo, minúsculo. Los ciudadanos acompañaremos y apoyaremos los cambios necesarios en beneficio de todos. Y alertaremos sobre aquellas situaciones que atenten contra la democracia y sus instituciones. Creemos que este es el camino para volver a ser esa gran Nación que nuestros abuelos y bisabuelos supieron concebir y conseguir. Tiempo de trabajar por el país. Tiempo de ser esperanza para otros.

“Nunca prives a nadie de la esperanza, puede ser lo único que una persona posea” (Madre Teresa de Calcuta).

¡Viva la libertad! Viva la Patria!

Mercedes Moreno Klappenbach

Boleta única

Con las recientes elecciones debutó la boleta única de papel (BUP) con resultados positivos. Cuenta con muchos beneficios en varios rubros. Facilita la tarea de las autoridades de mesa, cuenta con un costo económico menor, habilita un proceso eleccionario más transparente e impide muchas trampas qué históricamente el aparato partidario de turno utilizaba. Pareciera un cambio pequeño pero es una transformación sustancial. Es un mensaje contundente. Es dejar atrás y abandonar el ancla que te ata al pasado y animarse al cambio, a algo nuevo y a la vez superador. La calidad democrática mejora con la boleta única de papel. Esperemos que sea el inicio de una renovación en todo sentido.

Sebastián Perasso Jáuregui

DNI 21.173 759

¿Por qué se opone?

Las nuevas boletas electorales, además de ser más económicas, ágiles y de más fácil escrutinio, impiden la mayoría de los fraudes que se podían cometer (y se cometían) con el anterior sistema. Por ejemplo, colocación de boletas falsas o de anteriores elecciones para poder anular votos, hacer faltar, robar o esconder boletas, entrega previa de boletas con dinero o bolsas de alimentos, facilidad de controlar del voto, etcétera.

¿Y por qué el señor Kiciloff se opone al nuevo sistema?

Roque Sanguinetti

Nueva esperanza

La ola de pesimismo que había dejado la derrota electoral de septiembre en la provincia de Buenos Aires quedó borrada el domingo pasado con la victoria de LLA a nivel nacional, abriendo una nueva esperanza. Para consolidar el resultado electoral y antes que la paciencia social -que todavía tolera el costo del ajuste- se agote, Milei necesita que haya signos más categóricos de una mejora en la economía, como una mayor baja de la inflación y un principio de reactivación. También necesita implementar una apertura política tendiendo puentes para concretar alianzas con la oposición republicana, de modo de poder sancionar las leyes laborales, impositivas y previsionales que hagan posible el gran cambio que todos esperamos. Quizás la derrota en la provincia de Buenos Aires fue útil para eliminar la soberbia del gobierno y hacerlo reaccionar despertando el sentido común para mejorar la deficiente gestión política y que un nuevo Milei ejerza la función de presidente de todos los argentinos.

Ricardo E. Frías

Borges

El peronismo tiene la tendencia de “ver la paja en el ojo ajeno, y no la viga en el propio”, en su exposición posterior a la elección Axel Kicillof ratificó esa postura, cuando le recriminó al presidente Javier Milei que el 60% de la Argentina votó en contra de su proyecto, obviando que el 60% del electorado de la provincia de Buenos Aires votó en contra de su gestión, y casi el 70% del electorado nacional votó en contra del peronismo.

Tenía razón Borges cuando dijo que el peronismo es incorregible.

Julio César de la Barrera

Justicia, sin excepciónes

Ante la noticia de que la Corte Suprema instó a justificar debidamente las prisiones preventivas a quienes están acusados de delito de lesa humanidad, y, conociendo a muchos que sufren precisamente esta injusticia de llevar prisiones preventivas de más tres años (que es lo máximo que avala la Ley), no puedo dejar de celebrar este pedido y agradecer la valentía del mismo.

Sé que venimos de muchos años, donde la mirada de la historia estuvo centrada, con intención ideológica dominante, en contarla parcialmente. No negamos -por ende no somos negacionistas- la gravedad de los actos obrados por quienes tenían la función de cuidado y protección- como lo es el Estado- pero (eso sí sería “negacionismo jurídico”) creer que sus actos deben ser “juzgados sin Ley ni Justicia”, no lo compartimos. En esta línea de justicia, compartimos y adherimos a lo expresado por los jueces: “un estado de derecho no puede trasgredir las garantías del debido proceso sin degradarse a sí mismo en ese acto”.

Confío que la Justicia siga el camino de la justicia, aquella que no debe hacer excepción de personas, por más que sufra por ello, el ataque de muchos o no tantos, que se habituaron a usar de Ella según su conveniencia. Muchas gracias señores jueces por ser jueces de una verdadera justicia, largamente esperada, no sin desánimos pero también con la esperanza de “ver” estos días.

Santiago Olivera

Obispo Castrense y de las Fuerzas Federales de Seguridad

