Cartas de lectores: “Se lo dijimos”, explicaciones, embajador itinerante

El presidente Alberto Fernández fustigó a la Corte Suprema por cadena nacional por la suspensión de los comicios en San Juan y Tucumán: “La Justicia de esta república se ha degradado”.

Sin embargo, el senador por San Juan José Luis Gioja, exgobernador y adversario del actual Sergio Uñac, que iba por la reelección, lo responsabilizó por el fallo de la Corte y declaró: “Él sabía que no podía ser candidato, se lo dijimos en todos los idiomas”.

Abogado Fernández: “A confesión de parte, relevo de pruebas”.

Explicaciones

Respecto de la controversia sobre Lousteau y la 125, creo que la explicación que nos debe a quienes votamos a Cambiemos no es respecto de por qué pergeñó esa resolución (que claramente fue un mamarracho), sino cuál fue la razón por la que aceptó ser parte de una banda que ya en ese entonces era evidente que estaba saqueando el país y tratando de destruir el orden institucional.

Embajador itinerante

Macri, sos un líder, fusionaste tu partido político con otros afines para combatir un adversario común; objetivo logrado, pero hubo aciertos y errores, fuiste derrotado. Ahora, ante una nueva batalla, surgió una adversidad de un aliado apoyado por propios y extraños; es el momento de demostrar tu templanza y dignidad política reordenando a Pro y al conjunto de partidos que te apoyaron, y en bien del futuro político nacional, consideres plausible lo pretendido y propongas un pacto de no agresión con paz duradera, para lograr la unidad partidaria. Tu futuro sería ser embajador itinerante para demostrar a capitales argentinos y extranjeros que la nueva Argentina espera su llegada para demostrar al mundo que bien administrada podemos ayudar al resto del mundo a paliar sus necesidades.

Identidad de género

Acaba de entrar en vigor en la provincia de Jujuy la resolución Nº 5150 del Ministerio de Educación, por la que se aprueba el “Protocolo para el registro de cambio de identidad de género autopercibida para integrantes de la comunidad educativa” en todos los establecimientos educativos, sean de gestión estatal o privada, y para todos los niveles y modalidades educativas de esa provincia. Entre las disposiciones, el protocolo establece el procedimiento a seguir en los establecimientos educativos ante situaciones que requieran registrar el cambio de “identidad de género autopercibida de cualquier integrante de la comunidad educativa”, entendiendo por tal a alumnos, exalumnos, directivos, docentes, padres, tutores, personal administrativo, no docente y auxiliar, profesionales de equipos técnicos, etc. Entre otras obligaciones, determina que la escuela deberá capacitar a todos ellos en género y diversidad sexual; utilizar el material del Ministerio de Educación que contemple la diversidad de familias y presentarlas a todas “en pie de igualdad con las heteroparentales”; trabajar explícitamente en el aula la temática de orientación sexual e identidad de género, “visibilizando distintas conformaciones por fuera del paradigma heteronormativo”, y un largo etcétera de perversidades.

La “ideología de género” que se pretende imponer tiránicamente en el mundo y particularmente entre nosotros, como bien expresó el editorial de la nacion del 22 de marzo pasado, promueve “la deconstrucción de la persona humana que define la ciencia biológica y se traduce en algo semejante a un suicidio social”. En definitiva, la “ideología de género” violenta groseramente el orden natural creado por Dios.

Bukele

Adelante Nayib Bukele, siga prorrogando el régimen de excepción en El Salvador, y ojalá muchos de los países de América Latina se copien con el propósito de poder terminar con la inseguridad reinante.

Jardín Botánico

El Jardín Botánico Carlos Thays de la ciudad de Buenos Aires abarca un predio de siete hectáreas delimitado por las venidas Santa Fe y Las Heras y la calle República Árabe Siria. Además de las muy buenas actividades que allí se desarrollan, de las colecciones y los proyectos de investigación, es un paseo imperdible. A las plantas se suman sus obras de arte y senderos con fuentes, glorietas y espacios que transportan al caminante lejos del agobio urbano. Por eso no se comprende que la única entrada habilitada para ingresar a esas siete hectáreas sea por la avenida Santa Fe al 3900. Los otros accesos –al menos tres o cuatro más en el resto del perímetro– están cerrados. Ello impide el disfrute de atravesarlo. A las quejas se responde que se necesitaría más personal (¿tres más?), más seguridad, etc. El desafío de una gestión es justamente procurar acciones que garanticen el goce de los bienes públicos a la mayor cantidad de personas. Una mínima ecuación costo/beneficio que hoy no se tiene en cuenta.

Daños por el agua

Mi vecino deja correr el agua noche y día sin cesar, con el consiguiente daño a mi casa. AySA aduce que no tiene registro alguno de la entrada de agua a esa propiedad, pero AySA sí inventó, hace años, un número de cliente y medidor de agua donde no existe medidor alguno ni tampoco existe una entrada de agua. Me pregunto entonces: ¿a quién debería reclamar el daño a mi casa, a quién reclamar no poder dormir noche tras noche por el penetrante ruido de agua que corre, a AySA? Supongo que sí, por su complicidad en el gasto desmedido y “desmedido” de agua cuando todos aquí tenemos medidor y bien que nos cobran. Pleno centro de Lomas de Zamora.

