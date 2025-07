Cartas de lectores: Senadores, una fecha saboteada, legisladores

Senadores

Me pregunto: ¿cuál es la razón de querer aumentar a los jubilados? Demagogia pura. Soy jubilada, intento seguir apoyando a este gobierno. Por favor, basta de hipocresías, señores senadores, disminuyan sus escandalosos sueldos, constituyen un insulto a nuestra inteligencia. Queda en evidencia que es una maniobra más para desacreditar a un gobierno que está luchando para levantar al país.

Claudia García

Una fecha saboteada

El 9 de Julio es la fecha más importante de nuestro calendario, el Día de la Independencia. Un día que debe ser de unión, de orgullo por esos hombres que arriesgaron todo por la libertad del suelo patrio. Un día en que las diferencias deben ser dejadas de lado para celebrar juntos, en el que peleas, odios y divisiones sean apartados al menos por unas horas. Sin embargo, los gobernadores no lo entendieron así, pues siguen con sus caprichos, sus disputas, sus egoísmos. La celebración en Tucumán no fue posible porque decidieron ausentarse del acto principal como protesta a las políticas aplicadas por el Presidente. Es decir que los gobernadores se han puesto en un plano superior a la gran fecha patria. Se creen amos y señores de sus respectivas provincias. Así estamos, y así seguiremos mientras no aparezcan gobernantes con sentido de grandeza, de sacrificio, de dignidad y de honor. Es cierto que la situación es compleja, pero ello no da derecho a ofender esa fecha patria. Los gobernadores, se supone, son los representantes de sus gobernados, y la gente de a pie desea con fervor que el 9 de Julio sea celebrado como corresponde, mostrando todos juntos el orgullo de ser argentinos. Estos gobernadores, en su mediocridad, no lo entendieron así.

Sin embargo, a pesar de todo y de estos obstáculos en el camino, ¡viva la patria!

Julio C. Borda

Legisladores

Supuestamente los legisladores de ambas cámaras representan al pueblo que los eligió. La gran mayoría de los ciudadanos no nos sentimos representados por muchísimos de ellos, por los que no saben nada de política. Hacer política es buscar acuerdos, consensuar sobre los temas que la sociedad necesita, para progresar, tener salud, educación, trabajo bien remunerado y empresas que progresen al ritmo que lo hace la sociedad en su conjunto. Con insultos, matonismo barato, burlas hirientes, falta de tacto y escasa educación difícilmente se logren alcanzar las soluciones que necesitan el país y sus ciudadanos. Y además, poseen fueros –muchos quieren abusar de ellos–, trabajan poco, cobran mucho y se rodean de “asesores” (familiares y amigos) que poco aportan por la retribución que perciben. Resumiendo, son una carga onerosa que no produce el resultado esperado. Deberían dar examen para candidatearse y no tener más de dos o tres asesores competentes, sin lazos familiares ni de amistad.

Adolfo R. Ortiz

Fe

Quisiera tener la misma fe que el pastor chaqueño Jorge Ledesma y que mi jubilación de $370.000 se transforme en US$370.000. Creo que estoy rezando poco.

Juan Bautista Garona

Lenguaje cloacal

El lenguaje coloquial está adoptando cada vez más ciertos tintes cloacales: insultos, palabras soeces, ofensas, etc. Estas formas de expresión van en aumento, dañando la convivencia social. Bajo el disfraz de una supuesta libertad de expresión, se va haciendo un uso abusivo de esta, ejerciendo un “vale todo” en la comunicación que supone la lesión de la honra y la dignidad de personas e instituciones. Hay que decirlo alto y claro: el derecho a la libertad de expresión no es absoluto, tiene límite y es el del respeto al prójimo, a su integridad personal. No puede ser gratis ultrajar a alguien de manera pública sin que ello no tenga alguna consecuencia.

Ya es hora de sancionar apropiadamente estos excesos que no solo afectan a personas en particular, sino también a una sociedad que está harta de tanta violencia verbal.

Patricio Oschlies

Reelección

El editorial del 8 de julio acierta al señalar que el reglamento del Senado bonaerense fue vulnerado. Ante un empate, se exige una segunda votación antes de permitir el desempate de la presidencia. El apuro político no justifica el desprecio por las normas. Sin embargo, la discusión sobre la reelección legislativa merece otra profundidad. Mientras el Ejecutivo concentra poder y recursos en poco tiempo, el Legislativo necesita continuidad para cumplir su rol de controlar al Ejecutivo, legislar con solvencia y construir experiencia. La alternancia no debe ser un dogma si va en detrimento de la calidad institucional. No se trata de defender privilegios, sino de pensar el tema desde la necesidad de reforzar la división de poderes. El Parlamento, aun reconociendo su actual deterioro, no debe ser un apéndice del Ejecutivo.

Marcelo Pacífico

Exsenador PBA

Panamericana

Respecto del artículo sobre la saturación de la Panamericana, recuerdo un muy buen proyecto que se anunció años atrás de implementar un tren rápido entre Pilar y Retiro. Para ese proyecto –que no se concretó– se llegó a diseñar un enorme predio para estacionamiento en el km 46, que terminó utilizándose en la pandemia como un centro de vacunación que creo, que todavía está sin utilizar. Electrificar ese ramal e implementar un servicio de ferrocarril rápido sería la mejor y más rápida solución a la saturación de la Panamericana. La distancia por vía férrea es de 50 km y a una velocidad nada exorbitante de 80 km/h el trayecto insumiría solo 35 minutos.

Roberto Arostegui

En la Red Facebook

Malestar en el INTA por la reforma impulsada por el Gobierno

“Por favor, necesitamos un INTA trabajando junto a los productores...”- Susana Ferrero

“Es lo mejor que ha sucedido en años. Los organismos del Estado explotaban de ñoquis, llegó la hora de ver quiénes realmente laburan y lamentablemente chau al que no”- Rosita Mugueta