Ser o no ser

En sintonía con la tragedia de Hamlet ( William Shakespeare, 1603), la Argentina ha entrado en la disyuntiva de “ser o no ser” un país serio y desarrollado. Consensuar con la vieja manera de hacer política en permanente decadencia... o “discernir” drásticamente con todos los resortes que permite la Constitución nacional y encarar el cambio profundo. Casi el 80% de la población está hoy de acuerdo con las medidas tomadas. Por un futuro de prosperidad. El voto transversal y generacional así lo quiso. La gente sostiene a un presidente que, pese a las durísimas medidas y su particular estilo, está atacando la médula de la desgracia argentina: las millonarias cajas negras de la corrupción y la más decepcionante pérdida de la meritocracia. La composición del Congreso cambia cada dos años, por lo que se mantiene de arrastre un cerrado populismo de concepción socializante, lleno de privilegios solamente para los grupos enquistados en el poder. Con dudosa tradición democrática, aunque hoy lo disimulen bien. La transformación es cultural, no de una forma de hacer “cultura”. Es la cuestión de fondo. Hay un análisis sereno y doloroso de los hechos. Pero seguro es el camino hacia el bienestar de todos.

Enrique A. Gassiebayle

Errores

El principal responsable del fracaso de Pro es Horacio Rodríguez Larreta, que en su ambición de siempre comenzó a disociar jugando al balero las relaciones internas, primero, con el gobernador de Jujuy y, luego, con los de Córdoba y Mendoza. Si Larreta hubiera sido políticamente leal y honesto, habríamos sido mayoría en el Congreso nacional. Otro error fue el de Mauricio Macri cuando Javier Milei le propuso unirse. Ahora la oposición y la CGT se oponen a toda reforma, con todo el pedigree nefasto que les conocemos desde hace décadas, y será muy difícil superar sus perversas

Juan José Varrone

La educación

El ocaso de la educación, acentuado en los últimos años, hace pensar que los gobiernos prefieren un pueblo poco cultivado y dependiente del Estado asistencialista. Parecería que la pobreza y los subsidios tienen una estrecha relación con el voto y procurar el poder, y nos recuerda aquel arcaico concepto: “Se creía hace algunas centurias que los esclavos debían seguir siendo analfabetos y que quienes les enseñaban a leer debían recibir un castigo severo, era necesario que no pensaran, ya que el pensamiento crítico es peligroso” (Alice Bailey, Psicología de los pueblos de Occidente).

Como contraluz de esas ideas, afortunadamente muchos más estamos firmemente convencidos de la importancia de la educación en la prosperidad y el desarrollo de la vida de una sociedad: “El estudiante transita la partícula inicial de su formación cultural y quizás empieza a trazar su destino; pero aunque la educación no es un instrumento infalible (ninguno lo es), es el más precioso de todos, y tal vez sea el único” (Jorge Luis Borges, El Hacedor).

Julio César Lifsichtz Bartolomé

Dudas

¿Cuántos obreros hay en el Polo Obrero? Los obreros del Polo Obrero... ¿buscan trabajo de obrero? Las empresas... aprovechando que los obreros están todos juntos en un piquete... ¿se acercan al piquete para contratar personal? ¿No les parece una oportunidad única?

Felipe González

Una firma necesaria

Los océanos cubren más del 70% del planeta y producen al menos el 50% del oxígeno que respiramos. Más de 80 países firmaron recientemente un acuerdo internacional en el marco de la ONU: el Tratado de Alta Mar. Las aguas internacionales, situadas a más de 200 millas marinas de la costa, son compartidas por todos los países, pero no tienen ninguna protección legal efectiva. Este tratado es vital para preservar los océanos y, por ende, la vida también de todas las especies, incluyendo la humana. La Argentina tiene la oportunidad de sumarse a los países que quieren cuidar los océanos suscribiendo ese tratado en la ONU. Ojalá que lo haga, por nuestro bien y el de las futuras generaciones.

Patricio Oschlies

Variable de ajuste

Soy jubilado, por lo tanto, una de las principales variables de ajuste de los últimos cuatro años. Aporté durante 43 años, la mayoría de ellos en una de las más altas categorías. Me jubilaron con prácticamente la mínima. Con la Reparación Histórica llegué a cobrar más del 50% sobre la mínima, pero como en general esta es la que se aumenta y a eso se le suman los “bonos”, hoy en día cobro menos que la mínima, de $160.712, y en mi caso, $158.325. La contracara de esto: vivo en la provincia de Buenos Aires, ahora me aumentaron el 300% el impuesto inmobiliario. Y no somos pocos los que padecemos esta aberración.

Eduardo Sacchi

Ley inicua

El presidente Milei ha sido firme y explicito, en cuanta oportunidad se ha presentado, incluso en Davos, en la defensa de la vida humana desde la concepción. En consecuencia es de suponer, aunque nada ha trascendido al respecto, que el tema haya sido materia de la conversación, de más de una hora, con el Papa. Con seguridad no se ha omitido el tratamiento del hecho más grave acontecido en los últimos tiempos en nuestro país, sin excepción, cual es la aceptación de que la ley ampare el asesinato de los chiquitos en el vientre de su madre. Es imprescindible e impostergable impulsar la derogación de esa ley inicua, para frenar la matanza de chiquitos argentinos, más de 300.000 entre 2021 y 2022. La iniciativa en ese sentido presentada días atrás por un grupo de legisladores, como cualquier otra que se presente con ese objetivo, merece el apoyo de todos los argentinos de bien, en congruencia con la celebración de la canonización de Mama Antula.

Alberto Solanet

En la Red Facebook

Decenas de artistas respaldaron a Lali Espósito en las redes sociales en su disputa con Milei

“Mucha razón el Presidente. Hacen militancia en un escenario. Si se dedicara a cantar, otra sería la cosa. Siempre con la nuestra”- Rosa Fernández

“El Presidente que la corte con esto, ¡ya basta!”- Sandra Dromi

“Acá se están confundiendo los artistas”- Alejandro Daniel Ichniowski

