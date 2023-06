Cartas de lectores: Ser padre, no más clanes, a la luz

escuchar

Ser padre

Cualquier hombre puede tener hijos, pero solo un hombre bueno y preocupado puede ser padre. Gracias, padre, por tu preocupación, apoyo y amor. Feliz día. Y gracias. Porque ha sido el mayor regalo que recibí y que vino de parte de Dios. Si bien no me enseñaste cómo vivir, tu ejemplo de vida me lo enseñó y fuiste mi camino. Me viste crecer y aplaudir mis logros. Cuando crecí eras el que me enseñaba la diferencia entre el bien y el mal. Durante mi adolescencia, la autoridad que me ponía límites. Ahora que soy adulto, sos el mejor consejero y amigo que tengo. Un padre vale por cien maestros. Es alguien que te apoya con un abrazo cuando llorás, que te regaña cuando hacés mal las cosas. También el que brilla de orgullo cuando alcanzás éxitos en la vida y tiene fe en vos aunque vos no la tengas. Jamás podría cuantificar los motivos por los cuales siento este gran amor por vos, querido padre. Pero puedo agradecerte infinitamente, y decirte que ser hijo tuyo es una gran bendición del cielo.

Hoy, que también soy padre, espero llegar ser como vos. Gracias, viejo querido.-

Armando Torres Arrabal

arjt@hotmail-com

No más clanes

Hay provincias del interior con vastas zonas que no tienen agua, cloacas o electricidad. Con calles de tierra y una mortalidad elevada. Que poseen recursos, pero también feudalismo: dirigentes y gobernadores ricos a costa de su pueblo. Hoy Cecilia no aparece, como antes María Soledad, como María Cash. Provincias donde la pobreza es total y un gran porcentaje de los que trabajan son empleados públicos. Pero que en algunos casos tienen grandes estadios. Provincias devastadas y saqueadas por funcionarios perpetuados en el poder, amigos del gobierno. Ah, pero la culpa ¿a quién se la echan? Si son ellos los que hace años que están enriqueciéndose, al igual que sus familias.

Basta de esta casta, de monarquía. Basta de mantener corruptos. Es hora de que esto se acabe. No más clanes. ¡Y bien por la Corte Suprema, que frena todo esto de las “rerere”!

Guillermo Gómez

DNI 11.401.009

A la luz

Tuvo que suceder el aberrante caso de Cecilia para que nos enterásemos de la existencia de Emerenciano Sena dentro de los tenebrosos procederes de un caudillo provincial. ¿Cuántos Emerencianos pululan, y de los cuales no nos enteramos, en los feudos de nuestras provincias? Ya he visto la película completa y por eso, lamentablemente, soy tan, tan pesimista.

Que las nuevas generaciones estén iluminadas para construir una nueva Argentina respetable.

Marta H. Camaly

marjo@fibertel.com.ar

Ferry chileno

Hace décadas que Chile nos viene cobrando por un servicio que cómodamente delegamos por inoperancia, incompetencia, desidia o falta de ideas, para ser benévolo. Evidentemente un puente o un túnel entre tramos de nuestro territorio es una situación sumamente onerosa, entonces ¿no es más fácil colocar transbordadores entre Santa Cruz y Tierra del Fuego? Mientras se busca la mejor solución, claro. Teniendo en cuenta lo estratégico de la isla, solo se cuenta con un puente aéreo y transporte por mar.

Juan Ravinale

DNI 17.345.806

Educación y futuro

Está demostrado que la nacion siempre ha sido el que más espacio dedica para remarcar la crucial necesidad de una educación superlativa y equitativa. La edición del miércoles 14 es una perla: su brillante y a la vez penoso editorial “Educación, materia previa” y en Opinión tres columnistas de la talla de Pichetto, Decibe y Bernardo Saravia Frías atrapan con sus ideas, que concuerdan con Cartesio: “Pienso, luego existo”. Para hacer justicia, quiero recordar que el 6 del corriente mes, una figura política nacional anunció en un acto público en Mendoza que sumaría en el área de Educación a Jaime Correas. Es la única, entre tantos políticos, que expresó de manera contundente la importancia que le asigna a la Educación, porque Jaime Correas, premio Konex de Comunicación y Periodismo en 2007, fue director general de Escuelas de Mendoza en el gobierno anterior del actual senador Alfredo Cornejo. A la pregunta del editorial de la nacion del 11/4/2023 “¿Nos importa la educación?”, quizás adelantó su respuesta Jaime Correas el 12/6/22, cuando escribió en memo.com.ar: “A todas las gestiones les importa tres carajos que los chicos aprendan a escribir, mientras tengan tribuneros”. Vale recordar que el profesor Correas en su anterior período como DGE elaboró para Mendoza “un sistema de nominalidad de alumnos, llamado Gestión Educativa Mendoza, que ha permitido a la actual gestión de Rodolfo Suárez y José Thomas (DGE), seguir online las trayectorias de cada alumno en toda la provincia, permitiendo conducir un trabajo muy fino a las escuelas de todos los niveles obligatorios, con resultados alentadores”.

A esto deberían apuntar todas las provincias, con prioridad al cimiento de la primera escolaridad de 2 a 12 años y una particular mirada a la infancia menos favorecida por la vida, que hoy es mayoría en su rango etario, y por ende es el futuro. Como pretenden desde Silicon Valley sus directivos para sus hijos de esas edades, casi nula intromisión de las TIC, y, en el área digital, solo las estrictamente didácticas, con énfasis en leer y escribir, operaciones básicas de lógica y matemática, y un segundo idioma, “para que crezcan como personas y aprendan a pensar, a formarse un juicio crítico con miras a mejorar y no destruir el mundo que heredan (Hannah Arendt dixit)”.

Carlos Tonelli

DNI 18.796.008

Ferrocarril de cargas

Mi felicitación por el editorial del 27 de mayo sobre “El futuro del ferrocarril de cargas en la Argentina”, por su claridad conceptual al describir con precisión y fidelidad histórica el proceso por el que se llegó a la situación actual. De igual manera podría hacerse un análisis similar respecto de los servicios ferroviarios suburbanos del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tema también central para posibilitar el ordenamiento territorial y una mejor calidad de vida de los habitantes de la ciudad y el conurbano. El editorial se publica en momentos en que la inflación y las candidaturas para las próximas elecciones parecen ser temas excluyentes. Para algunos esa columna podría aparecer entonces “descolgada”. No es así. El ferrocarril representa en estos momentos la mayor erogación del presupuesto nacional en empresas o servicios prestados por el Estado. Erogación que no se corresponde con las prestaciones relativas a ese servicio, y es un importante componente del desequilibrio fiscal, base de la altísima inflación que carcome la estructura económica y social del país. Ese déficit debe ser reducido drásticamente, hasta eliminarlo. Vale la pena recordar, como bien señala la nota, que al alcanzar el máximo histórico de carga transportada, gracias a la más eficiente gestión privada resultante de las reformas de los años 90, y junto a la instalación de numerosos puertos privados, se pudieron exportar volúmenes de granos nunca alcanzados anteriormente. Esto generó, a través de las retenciones, ingresos al Tesoro de cuantiosos recursos que permitieron financiar la “fiesta populista” de estos últimos 20 años. Irónicamente facilitó el dominio político de quienes más criticaron y denostaron las reformas de los años 90. También es oportuno señalar que durante los primeros 10 años de la reestructuración ferroviaria mencionada el Estado ahorró más de 15.000 millones de dólares, factor determinante en la estabilización presupuestaria y la reducción sostenida de la inflación en esos años. Todas estas consideraciones están apoyadas en datos oficiales publicados por entes gubernamentales actuales.

Es de esperar que las autoridades que surjan de las próximas elecciones sepan restituir los logros alcanzados, mejorarlos si es posible, y avanzar en la recuperación sostenida del transporte de la Argentina. No es utópico, se pudo hacer hace unos pocos años, se puede volver a hacer ahora.

Jorge Kogan

Exsecretario de Transporte de la Nación

DNI 4.551.108

Ambición, soberbia

Luego de ver la serie televisiva Diciembre 2001 y con ella revivir eventos tan tristes de nuestra historia social y económica que parecen no terminarse jamás, resulta inevitable no advertir la enorme responsabilidad que les cabe a los dirigentes políticos argentinos por nuestro permanente infortunio. Sean oficialistas u opositores; de esta época o de anteriores. Su mezquindad (incluso para con sus pares), su ambición y su soberbia son lo que nos ha traído hasta acá. Y por lo que se ve, lo que nos seguirá alejando de la buena senda.

Verdaderamente penoso.

Gastón Maiztegui

gmaiztegui@gmail.com

CABA, intransitable

Por la ciudad de Buenos Aires no se puede circular. A los piquetes de todos los días y a cualquier hora que nuestro jefe de gobierno jamás tuvo el valor de enfrentar, se suma una catarata de obras –muchas de ellas intrascendentes o innecesarias– que se hacen todas al mismo tiempo con meros fines electoralistas, pero que provocan un caos en el tránsito de cualquier barrio. La transformación no avanza cuando el sentido común retrocede.

Ricardo Beati

LE 8.110.249

