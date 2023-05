Cartas de lectores: Sin propuestas, Milei y el Papa, copar el Estado

escuchar

Mientras los indicadores económicos y sociales siguen empeorando día a día, como la caída de reservas, la inflación, la pobreza, la indigencia y la inseguridad, la oposición sigue sin explicar qué y cómo harían para revertir esa situación si resultaran elegidos. No habiendo un programa de los partidos, y sin propuestas de los precandidatos, hoy no es fácil para muchos votantes poder elegir racionalmente en tan solo dos meses. El riesgo es –como está ocurriendo– que algunos se dejen seducir por el canto de sirena de la emocionalidad que, elevando la voz, tan bien manejan los demagogos populistas de izquierda y de derecha.

Ricardo E. Frías

Milei y el Papa

¿Cómo puede ser que los denominados católicos voten a Milei después que insultó al papa Francisco en un programa de televisión, cuando dijo que era un imbécil y el maligno? Además de ser un cobarde, porque sabe que Francisco nunca contesta insultos, está arrogándose la potestad de interpretar el Evangelio mejor que el Papa. Milei prueba con esto que todo vale para acceder al poder. Yo, como católica y sabiendo que el Papa representa a Cristo en la Tierra, me siento dolida e insultada. Pero parece que él, como otros que lo rodean, quieren un pastor que haga lo que ellos creen que debe hacer. Razonamiento infantil y manipulador. Te quiero si hacés lo que yo digo.

Reaccionemos los católicos y defendamos lo más importante que tenemos, que es en lo que creemos.

Inés García Oliver

DNI 4.728.690

Copar el Estado

Es frecuente leer noticias del nombramiento de militantes oficialistas en reparticiones y empresas estatales. Es probable que la principal virtud de estos nuevos agentes sea la obsecuencia. Esto implica mayor gasto público, personal innecesario de baja calificación, etc. La oposición de esto casi no habla. Juntos por el Cambio, alianza con chances de acceder al poder, parece más interesada en su hoguera de vanidades que en plantear soluciones a los problemas del país. Buscando hacer un modesto aporte a nuestros políticos, hay que recordarles que en octubre de 1973 se dictó ley de prescindibilidad laboral, prorrogada en 1974. Buscaba “sanear” la administración pública. Facultaba a las autoridades superiores de organismos públicos y empresas estatales a dejar prescindibles (despedir) al personal que en ese momento era de la izquierda peronista. Si Perón lo hizo, no debería ser objetado, ¿no?

Héctor Guillermo Carta

DNI 11.478.530

El voto es un derecho

No subestimemos el poder que tenemos. Este es un año en el que enfrentamos desafíos y decisiones cruciales que hacen imprescindible que reconozcamos la responsabilidad que tenemos como ciudadanos. El voto es una herramienta poderosa que nos brinda la oportunidad de influir en el rumbo de nuestro país. Es el medio a través del cual expresamos nuestros valores y elegimos a quienes los representarán. Votar una forma de preservar nuestros derechos y libertades. Es una manera de participar en la toma de decisiones que afectarán nuestra vida y la de nuestros hijos, es una oportunidad única para influir en políticas públicas. Cada elección es una ocasión para generar cambios y promover el progreso. No podemos permitirnos que otros decidan por nosotros. Nuestro voto tiene el poder de marcar la diferencia. Es un derecho que ha sido conquistado con mucho esfuerzo por muchas personas que lucharon y sacrificaron sus vidas. Debemos honrar su legado y mantener viva la llama de la democracia. Entiendo si están desilusionados de la política. Sin embargo, la única forma de cambiar las cosas es participando. Debemos analizar las propuestas de los candidatos y elegir a aquellos que mejor nos representen. No dejemos que la indiferencia nos detenga. Cada elección tiene consecuencias y nuestro voto puede determinar el futuro que queremos. Si no votamos, otros definen el rumbo de nuestra sociedad. Infórmense, si están en el exterior, que hagan lo necesario para votar. Vayan a las urnas, no subestimen el poder que tienen como ciudadanos. Recuerden, el voto es nuestro derecho, nuestra responsabilidad y nuestra voz. No desperdiciemos esta oportunidad única de un futuro más justo y próspero para todos.

Carmen Álvarez Rivero

Senadora Pro por Córdoba

DNI 17.387.044

Salud mental

Quiero manifestar mi total desacuerdo con la ley nacional de salud mental Nº 26.657, que deja en un estado de indefensión y vulnerabilidad a quienes padecen enfermedades psiquiátricas. Los abandona a su suerte, al no establecer mecanismos claros para que puedan recibir la asistencia médica necesaria, de acuerdo con una presunción diagnóstica o un diagnóstico ya efectuado. Al mismo tiempo que condena a la familia a un peregrinar constante, en una infructuosa búsqueda del amparo del Estado y/o de la Justicia. Asistencia que en el caso de llegar lo hace demasiado tarde. Es mi caso, como el de tantos otros familiares, que luchamos en soledad por aquellos que no tienen conciencia de enfermedad y se encuentran tristemente a merced de delincuentes o de gente inescrupulosa.

Sebastián Virgillito

DNI 26.024.127

Entrada al Botánico

El 15 del actual se publicó una carta del señor Nino Ramellia. En ella expresa las virtudes del Jardín Botánico, creado para el disfrute de todos los argentinos, por ser un gran pulmón verde en la ciudad y por las obras de arte contenidas en esas 7 hectáreas. Lo lamentable es que exista una sola entrada, en la avenida Santa Fe al 3900. Es por ello que muchos habitantes no podemos utilizar sus beneficios. Se argumentó que es por economía, porque habría que establecer un sistema de seguridad, con el costo que esto implica. Tengo que suponer que el jefe de gobierno de la ciudad no está informado de esa situación, porque con un mínimo valor de entrada quedaría resuelto el problema. Mal podría pensar que pueda ser candidato a presidente si como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires no puede solucionar este problema.

Luis Tamborini

DNI 3.082.721

