Cartas de lectores: Sistema judicial, pragmatismo, Trump y Venezuela

Sistema judicial

Coincido con lo expuesto por la lectora Catalina Albrecht en su carta publicada en esta sección sobre la demora en la designación de jueces. Agrego que en la Justicia Nacional del Trabajo de 80 juzgados y 10 salas de la Cámara de Apelaciones, practicamente el 50% está vacante. Esa situación se suple con jueces subrogantes que en algunos casos tienen atrasos importantes en sus propios juzgados. Así no puede haber justicia rápida ni eficiente.

Ricardo Beati

DNI 8.110.249

Pragmatismo

Resulta interesante observar cómo la Argentina, en el escenario internacional actual, parece estar jugando a dos puntas. Por un lado, se alinea con Estados Unidos y con la impronta política de Donald Trump, mostrando afinidad con el unilateralismo y una visión crítica del multilateralismo y de la globalización. Sin embargo, al mismo tiempo, la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y las alianzas comerciales con China implican una apuesta por un orden internacional basado en reglas, precisamente en un contexto global donde ese orden está siendo cuestionado y erosionado. Desde una perspectiva geopolítica, esta aparente contradicción puede leerse como una estrategia pragmática e inteligente. Argentina replica así sabiamente una conducta que otros países aplicaron con éxito en décadas pasadas.

J. Felipe Fliess

felfli@yahoo.com

Trump y Venezuela

¡Ojo con Vaca Muerta! Es la segunda reserva de gas natural no convencional más grande del mundo y la cuarta de petróleo no convencional. No nos distraigamos tanto con Maduro, la dictadura, los presos políticos, la frontera venezolana colombiana, con Delcy Rodríguez, María Corina Machado, González Urrutia, etc. El método prosaico que inauguró Donald Trump de invadir un país débil y apropiarse de sus recursos naturales a cara descubierta, bien podría aplicarse alguna vez contra la República Argentina -o cualquier otro país del tercer mundo, tan débil como nosotros-. Al presidente Trump (no a EE.UU., hasta ahora), no le interesa un ápice, ni la democracia, ni las detenciones ilegales, ni las torturas, ni nada de lo que denuncia y sufre la posición venezolana y gran parte de los países occidentales. El mismo presidente de los EE.UU. confesó hace unos días que solo le interesaban las reservas de petróleo de Venezuela (ver columna de Tomás L. Friedman publicada en LA NACION. La denominada Operación Determinación Absoluta, producto de una presunta traición en su círculo íntimo bien compensada- de capturar al presidente de Venezuela y a su esposa, fue similar a la que protagonizó Adolf Hitler para ocupar Polonia en septiembre de 1939, en base a un gran “embuste” (“Operación Himmler”). Resulta que ahora nos enteramos que, para el Departamento de Justicia de los EEUU, el famoso cartel narco “Los Soles”, que dirigiría Maduro y en base a lo cual fue “secuestrado” y procesado por la justicia estadounidense, no existe. Los líderes mesiánicos subordinan la ley al poder y a su sola voluntad. Lo acaba de confesar en una conferencia de prensa el presidente Trump sin ruborizarse: “el único límite que respeto es mi moral” . ¿Cuál será su moral?

Queridos amigos, con todo respeto, no deberíamos considerarnos cristianos si no viéramos la realidad tal cual es, sin ideologías, lagunas mentales o preconceptos que se interpongan, en base a la escala de valores que nos legaron nuestros ancestros y la milenaria civilización occidental judeocristiana.

Luis René Herrero

Exjuez de la Sala II de la CFSS

lherrero@fibertel.com.ar

Enemigos de Dios

Si bien los editoriales del diario se distinguen por su prudencia y sapiencia, al publicado el miércoles 14, titulado “Los enemigos de Dios”lo califico de excelso, emocionante y para “hacer un cuadro”. Gracias.

Jorge Caputo

DNI 10.623.302

Miramar

Adhiero totalmente a la carta de Mariana Moavro del domingo pasado. Desde la época de los balnearios antes del arroyito, cuando andar en bici era la costumbre, Miramar se viene abajo, no solo en su infraestructura, sino también en la calidad de los servicios. Las cuerdas que separan a los que alquilan carpas de los que no me impresiona como discriminatorio, siendo que las costas son de todos. Una ciudad que vio desaparecer el cine Rex, donde daban estrenos antes que en Buenos Aires, donde el vivero era cuidado como una joya natural, ahora avasallado por automóviles y construcciones. En fin, espero que nos toque algún cráneo y vuelva a ser la ciudad de los niños.

Gastón Jonquières

soldadoaldama@hotmail.com

Reseña

Me dirijo a usted para agradecer la reseña de mi novela Un puente en la niebla, publicada en el suplemento Ideas el pasado 3 de enero. Como autor de las novelas Sin tu venia y Un puente en la niebla, ambas ambientadas en la Guerra Civil española, valoro especialmente que un medio del prestigio y la trascendencia de LA NACION haya dedicado espacio a este trabajo, lo cual resulta significativo tanto para mí como escritor como para Aurelia Rivera Libros, mi editorial. Deseo asimismo destacar la generosidad y el rigor de la periodista Graciela Guadalupe. En su crítica se advierte no solo una prosa cuidada y precisa, sino también una lectura atenta y comprometida de la obra, algo que los autores apreciamos profundamente. Finalmente, como lector habitual del diario, quiero expresar mi reconocimiento a las autoridades de LA NACION por apoyar, en una época atravesada por la lógica de la inmediatez y el predominio de los algoritmos, un suplemento como Ideas, que sigue sosteniendo un espacio valioso para la literatura y las múltiples formas de la creación artística.

Hernán Labate

DNI 22.963.253

Scavo

Con enorme pesar me he enterado del fallecimiento de Eugenio Scavo. Fue un excelente director de la Oficina de Prensa del teatro Colón, en épocas gloriosas de nuestro primer coliseo. Melómano impenitente fue, además, muy buen amigo de quienes frecuentamos el arte lírico. Que descanse en paz.

José M. Cantilo

DNI 4.290.973

En la Red Facebook

Jorge Macri adelantó que dejará de construir viviendas en asentamientos de emergencia y villas para dar prioridad a “las personas de clase media”.

“Me parece perfecto, por fin alguien piensa en la clase media que trabajó y paga alquiler toda su vida”-Carolina Rodriguez

“Me parece muy bien. Hay que estar atentos y controlar los terrenos vacíos y casas desocupadas, para que no sean tomadas por ocupas”- Juana Leonor Twarog

“Excelente medida, no solo no hay que construir más viviendas en las villas, sino hay que hacer un plan regulador para erradicarlas. Hay villas como las de Retiro que ocupan ilegalmente los terrenos más caros de la ciudad”- Ariel Martinez