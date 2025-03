Cartas de lectores: Solidaridad, posteo, fondos en peligro

Solidaridad

Es hora de hablar de la gente de a pie; sí, de esa gente anónima que ha demostrado que frente a una tragedia como la de Bahía Blanca no todo está perdido. La solidaridad, la generosidad y la caridad de estos días conmueven hasta el alma. Frente a tanta pequeñez que muchas veces nos abruma, la gente se ha puesto de pie frente al drama de tantos hermanos nuestros. Donaciones de todo tipo, ayuda económica, voluntarios que se ofrecen para auxiliar a esos compatriotas que se han quedado sin nada. Por supuesto que tenemos nuestros defectos y nuestras falencias, pero a la hora de dar una mano, los argentinos de a pie son los primeros en extenderla.

Julio C. Borda

DNI 11.478.116,

Posteo

He leído y releído el último posteo de Cristina Kirchner en el que critica al Presidente y demás funcionarios de alto nivel por el desastre que azota y nos azota de Bahía Blanca. “Recuerda” sus visitas a zonas afectados por “razones naturales”, dejando de lado –a propósito– los desastres producidos por la mano, la desidia o la mala fe de los “humanos” (sic): el tren en Once, Cromagnon, entre otros, con muchos muertos y heridos. ¿Estuvo allí? ¿Tuvo algún atisbo de solidaridad con las víctimas o sus familiares? La respuesta es no. Ahora, para volver a tener algo de protagonismo, vuelve (en realidad nunca cambió) a sus diatribas de siempre. La mentira, con la cual ha construido sus infames relatos, es el ADN de su personalidad.

Alberto Cukier

DNI 4.293.030

Fondos en peligro

La libertad incluye que las empresas extranjeras puedan repatriar sus utilidades a sus casas matrices, lo cual es lógico y necesario si pretendemos que las inversiones extranjeras se vuelquen a nuestro país. Por otro lado, hay pendientes de remisión de utilidades unos 6000 millones de dólares, casi la mitad de los nuevos fondos que el FMI daría a la Argentina en estos días. Ya se habla de pagarles con bonos, lo que seguro no será de agrado de los inversores extranjeros y una vez mas se debilitaría la seguridad jurídica para quienes por otro lado se intenta endulzar con el RIGI.

Lo que sugiero humildemente es que aquellas empresas que decidieran reinvertir sus utilidades en el país obtengan alguna prioridad en el proceso de aprobación de ese régimen de incentivos a las grandes inversiones.

Pablo Gay

pabloagay@hotmail.com

Momento

La expresidenta Cristina Kirchner, condenada en la causa Vialidad por un tribunal oral federal, sentencia confirmada por la Cámara de Casación, podría ser detenida en abril próximo, además de quedar inhabilitada para ocupar cargos públicos. La condena a seis años de prisión por corrupción llegará en ese momento a la Corte Suprema, y si esta rechaza el recurso se debería efectivizar la pena. ¿Habrá llegado el momento de la justicia? ¿Tendrán el valor de llevar a cabo el más que merecido castigo después de tanto tiempo? ¿Surgirán argumentos estrafalarios o temerán, como hemos visto otrora, el reto de la señora expresidenta, vapuleando, ninguneando a los magistrados, dejándolos en total ridículo y pequeñez? Es hora de ponerse los pantalones largos, señores jueces, si quieren una Argentina confiable.

Alberto Díaz

DNI 10.492.915

Ortega y Gasset

Vistos los dos artículos de la periodista Ana D’Onofrio en el suplemento Ideas del sábado pasado acerca del filósofo José Ortega y Gasset, sería interesante que ese diario reedite el libro Los escritos de Ortega y Gasset en la nacion, 1923-1652, publicado en 2005.

Alberto Vicente Donnes

DNI 11.179.202

Pedidos de licencia

El vocablo licencia, en el idioma español, tiene múltiples significados, hasta algunos contradictorios, pero en el caso de funcionarios del Estado, como senadores, diputados, jueces, intendentes, la semántica de la palabra está perfectamente definida y significa: “Suspensión temporal de la actividad normal del beneficiado”; se concede por razones de salud, de luto o trauma familiar, viajes de estudio o capacitación y eventuales pocos argumentos mas y moralmente inhibe al beneficiado para ejercer otra actividad laboral durante la vigencia de la licencia. En cambio, en la Argentina los políticos, especialmente intendentes, pervirtieron su espíritu y la transformaron en una espuria maniobra para asegurarse la permanencia en el cargo ocupado cuando intentan escalar posiciones en la organización administrativa. Yo creo que la maniobra, en vez de ser tolerada y a veces aplaudida, debería ser ampliamente censurada y, mejor, penada por ley.

Giampiero Bobbio

CNI 93.512.043

Riquelme

“Me siento vacío”, dijo Riquelme en aquella ocasión. Estaba enojado con el presidente del club, era nuestra séptima Libertadores y él la regaló. Desde que él asumió la presidencia no le interesan los colores, no puede ser que desde que él está no hemos ganado nada a nivel internacional... no le importa Boca, eligió y elige técnicos sin experiencia para poder armar y desarmar como él quiere, eligiendo jugadores que no aportan nada o que ya pasaron el cuarto de hora, jugadores que son capricho de él. ¿Por qué ningún buen técnico quiere venir a Boca? Porque nadie lo quiere, siempre tuvo problemas donde estuvo, o sea, ¿el problema son los demás? Parece que no, el problema es él. El técnico actual se hace el malo y le grita corré a un jugador cuando sabe que la cámara lo está tomando. Patético. Este personaje se llena la boca hablando del patio de su casa, le tiene que dar vergüenza, así no se defienden los colores azul y oro. Son sagrados. Si no estás capacitado, dejá el lugar a quienes sí los defienden y en su momento fueron gloria y ganábamos todo.

Liliana C. Bages

DNI 13.283.618

En la Red Facebook

Las campañas de ayuda para los damnificados por la inundación en Bahía Blanca

“Siempre la ayuda de la gente...”- Ruth Casey

“Que toda la clase política y judicial done sus sueldos para la gente de Bahía Blanca. Y los artistas hagan presentaciones ad honorem”- Norma Paulisich

“Colectas se hicieron por todos lados... sería fundamental que ya lo lleven, no la semana que viene. Esperemos que llegue todo”- María Rosa Guia

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre el remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION