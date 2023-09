escuchar

Solidaridad

“La solidaridad supera a las divisiones ante la mortal devastación en Libia”, reza un titular de la nacion del lunes 18. ¿Será posible que también hoy en la Argentina la solidaridad supere las divisiones ante la devastación económica, política, social y moral que impera en nuestro país?

Es hora de reconciliación con todos, pero antes, con nosotros mismos.

Arq. Fernando Aftalión

aftalion.fernando@gmail

Regla básica

La regla básica de una economía ordenada es definir cómo se financian de manera genuina los gastos a realizar. Nuestros gobernantes ignoran sistemáticamente esa regla. Hoy se viola de manera escandalosa por el presidente ausente y por el presidente interino y aspirante. Por los logros, no parece que puedan aspirar al Nobel de Economía. Cada vez más inflación y más pobreza.

Guillermo Paniego

DNI 11.451.145

Terminar con la grieta

A nuestro futuro presidente le quiero pedir que además de gestionar lo urgente (la economía, la inflación), tenga en cuenta también algo muy importante: que los argentinos podamos dialogar en paz, a pesar de pensar distinto en aspectos del bien común. El presidente puede predicar con el ejemplo. Rápidamente va a ser el argentino con más presencia en los medios de comunicación. Si da el ejemplo de dialogar con otros partidos, sin descalificar a la persona, con respeto, sin corrupción, los argentinos “de a pie” vamos a estar con él. Se lo vamos a agradecer. Y los políticos de la oposición, sensibles a la opinión pública, se van a ver forzados a seguir su ejemplo para no caer en desgracia. Le pido que terminemos con la grieta, que se viene exacerbando desde 2001. Ante la perspectiva de que salga tercera la fuerza que nos gobernó durante 16 de los últimos 20 años, van a tener la posibilidad de que entre dos partidos jóvenes podamos construir un país más unido, sin haters (odiadores), donde en vez de hablar de culpables hablemos de soluciones. Y que incluso puedan apoyar las soluciones propuestas por un partido opositor.

Por favor no ataquen a la persona del papa Francisco, a gobernantes de otros países o de la oposición. Ni a ellos ni a nadie. Si no concuerdan con sus ideas, ataquen sus ideas, no a la persona. También les pido que tengan en cuenta para la elección de medio término, organizar un plebiscito vinculante sobre el aborto, para que votemos los ciudadanos de a pie. Es un tema demasiado sensible, estamos hablando de vida humana.

Diego Iribarren

sp2015w@gmail.com

Pruebas Aprender

Ayer se realizaron en 20.000 escuelas las Pruebas Aprender en alumnos de 6º grado, que han tenido otros años continuos resultados decepcionantes. Siempre me he preguntado si no se deberían hacer unas “Pruebas Enseñar” a sus maestros.

Roberto García Baltar

DNI 4.421.505

El lenguaje soez

Desde hace un tiempo –difícil de precisar– el bello lenguaje español (o castellano), en las reuniones públicas y por radio, televisión y medios audiovisuales, es acompañado por “malas palabras” de distinta intensidad. Sorprende y a gran parte de la ciudadanía le produce rechazo que en entrevistas o discusiones radiales o televisivas y aun en diarios y revistas se use tal lenguaje. Pero mucho más resultan fuera de lugar y desagradables (aunque algunos festejen su uso) cuando quienes las pronuncian son periodistas o personajes públicos. Una vergüenza, dirían los hombres y las mujeres que cuidaban el lenguaje en tiempos pasados. Imagino que en las escuelas se sigue enseñado el “buen decir”, por eso sorprende que aún los niños utilicen un lenguaje soez. Lamentablemente esta mala costumbre está generalizada y es una lástima que sentimos los ciudadanos mayores educados en otras épocas.

Guillermo V. Lascano Quintana

DNI 4.415.520

Fiscales en el exterior

He leído con beneplácito la carta del lector Enzo Scalera, referida a los argentinos que residimos en el exterior, y respecto de los cuales informa que somos más de 380.000. En nuestro caso residimos en Brasil y deberemos votar en el consulado argentino en Florianópolis, habiendo realizado oportunamente el cambio de domicilio en nuestro DNI y reclamado ante la Justicia Electoral, porque no se nos había incluido correctamente en el padrón. Además, quiero actuar como fiscal de Juntos por el Cambio, pero me ha resultado imposible comunicarme con las autoridades de ese partido para tramitar mi designación. Por lo tanto, les pido a ellos que tomen contacto conmigo al e-mail que indico al final de esta carta. Ocasionalmente, por un tema médico, me encuentro en nuestro país, hasta fin de mes.

Patricio A. Navarro

paddy_navarro@hotmail.com

La otra campana

La semana pasada, en un incendio ocurrido en Palermo se encontraron granadas de la organización criminal terrorista Montoneros. La historia que nos quisieron hacer comprar es que eran “jóvenes idealistas” y que buscaban un “mundo mejor” y por esa razón militares malos y sanguinarios los mataron. Pero siempre que se publican artículos o entrevistas sobre aquellos jóvenes las únicas palabras que figuran son fusiles, armas, bombas, secuestros, asesinatos, copamientos, guerra contrarrevolucionaria, venganza, muerte e innumerables delitos más. Ninguno de sus participantes está preso y gozan de continuo apoyo progre-mediático, maniqueo y a contramano de la verdad histórica. En ningún lado pude encontrar siquiera un poema, una frase de amor o esperanzadora de estos revolucionarios amorosos y soñadores a los que nadie les pidió una revolución. Se acabó. Ya es hora de que empiecen a rendir cuentas. Basta del curro de los derechos humanos y basta de lavar cabezas, muchas de las cuales y gracias al avance de las redes y algunos –muy pocos, pero muy valientes autores– se escucha la otra campana.

Juan Manuel Riesgo

DNI 30.868.969

En la Red Facebook

Cristina Kirchner deberá enfrentar dos nuevos juicios orales, por el caso Hotesur-Los Sauces y por el pacto con Irán

“Justicia para todos los que han delinquido, ¡eso es justicia!”- Marta La Rocca

“Años que se arrastra este tema, espero que se resuelva ya”- Cynthia Bosch

“Sería muy saludable que explique a la sociedad todo lo que sea necesario aclarar, para evitar malas interpretaciones”- Clemente Carlos

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION