Cartas de lectores: Solo con esto alcanza, arte en la facultad, el buen peronista

Solo con esto alcanza

Les pido por favor a los políticos del nuevo gobierno que asuma en diciembre: no bajen impuestos ni suban impuestos… Solo sean honestos, con sentido común y valores éticos, para no aprovecharse de ningún privilegio e impedir a toda costa que otros lo hagan. Verán cómo, destinando los dineros públicos donde realmente es prioritario, trabajando bien para mejorar la vida de los ciudadanos en salud, educación, justicia, seguridad y obras de infraestructura, el país renace y vuelve a ser lo que ya fue. Solo les pedimos pocas condiciones, no se requiere ser un premio Nobel… Simplemente den el ejemplo, eliminen toda corrupción y sean austeros.

Antonio Mario Guarino

aguarino@fibertel.com.ar

Arte en la facultad

He leído con cierta sorpresa el artículo referido a la colección de arte de la Facultad de Derecho de la UBA. De allí se desprende que el mural site specific hecho por Benito Quinquela Martín para la pileta de la facultad fue retirado de su lugar original para ser reemplazado por otro de Zulma García Cuerva. Esta artista aparece luego mencionada en el artículo como “coordinadora de arte de la institución”. Pero hay más: su obra no solo ha sustituido al mural de Quinquela, sino que otra de su autoría ahora luce en el Salón Azul de la Facultad. ¿No será demasiado? Quizás una mayor explicación sea necesaria para poder entender por qué las obras de arte de una funcionaria se exhiben con preferencia a las de otros artistas y cuál ha sido el criterio objetivo seguido para ello.

Juan Javier Negri

javier_negri@negri.com.ar

El buen peronista

“Quiero que gobierne un buen peronista o una buena peronista”, dijo Máximo Kirchner, hijo de Cristina Fernández de Kirchner, condenada por delitos contra el Estado que debió administrar con honestidad y procesada en varias causas más. Esto nos tiene que llevar a una pregunta: ¿qué es el kirchnerismo? ¿Existe? ¿O, como lo fueron el menemismo, el duhaldismo o anteriormente el camporismo, es una especie de “franquicia” del partido fundado por el general Perón, que ofrece diferentes variantes de un mismo producto, simulando elección tras elección volver mejores? Se dice que existe un peronismo ético, democrático y republicano, ¿dónde está?, ¿cuál es?, ¿quiénes son? No se escucha claramente a ninguno de los diferentes referentes del peronismo, sean gobernadores, intendentes, diputados, senadores o en el llano, decir que no es ético que Cristina pueda ser candidata, aunque pueda ser legal; que no es republicano desacatar los fallos de la Corte Suprema ni de otros tribunales; que no es democrático hacer uso y abuso del manejo del Estado. Si bien en algunos peronistas hay malestar con el kirchnerismo, ni siquiera se asoman como para formar parte de una nueva “franquicia”. Entonces, ¿existen? En la última de ellas, pergeñada fundamentalmente por Cristina, quien también encabezó la oposición al gobierno de Macri, se ha demostrado que el “kirchnerismo” no existe, el ADN es uno, el heredado de Perón.

Enrique Di Fiori

enriquedifiori@fibertel.com.ar

Burocracia

Tenemos una grave enfermedad social, que se podría resumir: “Lo que es de todos no es de nadie”. Se nota en todo nuestro comportamiento social. Desde el vecino que no recoge la suciedad que su perro dejó en la vereda hasta el burócrata que ocupa un cargo por ser amigo o pariente de un funcionario. Desde luego que el daño que se causa es proporcional. El mayor daño es el provocado por el burócrata que ocupa un cargo inventado o innecesario. En nuestro país ya suman unos dos millones de personas viviendo del esfuerzo del trabajo privado. Pero es una tendencia cultural que no solo la vemos en el oficialismo, sino también en la oposición, que antes de asumir ya tiene cargos inventados. Es necesario desburocratizar nuestras cabezas y poder colaborar, sin títulos de secretarios, subsecretarios, directores o coordinadores.

Hay que trabajar con humildad y no dar por sentado que determinado sector político será gobierno. Los nombramientos se podrán resolver en 48 horas, la burocracia armada es como un pegamento difícil de sacar.

Menos títulos y más ideas.

Esteban Tortarolo

etortarolo@gmail.com

Policía de Maldonado

Recientemente estuve con mi marido de vacaciones en Punta del Este y en el lugar donde nos alojábamos fuimos víctimas de un hurto. Si bien fue hecha la denuncia correspondiente, no teníamos mucha esperanza en recuperar lo que nos habían robado. Quiero destacar y agradecer la esmerada y eficiente actuación de la policía del departamento de Maldonado, que con gran profesionalismo rápidamente pudo esclarecer el hecho, detener al culpable y devolvernos lo robado.

Mirtha Pécora

DNI 13.654.727

Sistema previsional

En Francia, el presidente Macron, afrontando masivas protestas, propuso extender en dos años la edad para acceder a la jubilación, para de esa manera mantener la sustentabilidad del sistema previsional. En la Argentina, el presidente Fernández, en campaña electoral, insiste en una tercera moratoria para que accedan a la jubilación muchos que nunca aportaron, lo que terminará de fundir al sistema previsional argentino, perjudicando así a los aportantes.

Hugo Perini

DNI 10.224.705

Aumentos

Desde que yo recuerde, las facturas de los servicios con segundo vencimiento, que es entre los doce y quince días posteriores, tienen un incremento mínimo, lógico. Hoy las facturas de ABL y patentes de CABA tienen un aumento de entre mil y mil cien pesos. Estoy equivocada o es un abuso.

Susana Schenone

DNI 5.658.351

En la Red Facebook

Un paro de colectivos en el AMBA afecta a 50 líneas de la empresa DOTA

“Los trabajadores tienen derecho de reclamar sus salarios, pero no puede una empresa monopolizar una actividad, y somos los usuarios los perjudicados”- Lucho Tabio

“Siempre lo mismo”- José Bisnco

“Siempre padecen los laburantes... ¡de un lado y del otro! Gobiernos y sindicalistas corruptos”- María Sauce

